4方法瘦身不瘦胸：喝這飲料還有豐胸效果 日常勤做1事避免肥胖紋

瘦身不瘦胸！試過減肥的女生，不少都發現減掉身上脂肪時，胸部也會跟著瘦下來。韓國YouTuber「안아란anaran」早前拍攝影片，分享自己由60Kg（132磅）減至47Kg（103磅）的經歷及減肥方法。Anaran所提到的建議都是很實用，是瘦身不瘦胸，還分享了預防肥胖紋的方法，在準備夏天減肥的女生們要記下來！



瘦身不瘦胸方法1. 不節食、減少攝取鹽分（IG@raninfanta）

瘦身不瘦胸方法1. 不節食、減少攝取鹽分

想要瘦身不瘦胸，首先是不能節食減肥，Anaran在影片中提到她唯一一次感到「胸部變小了」，是她曾試過以節食及不運動方式減肥時。她指不僅對身體不好，胸部也會以肉眼可見的變小，所以她強烈不建議節食減肥。在飲食方面，Anaran避免出現水腫問題，會減少攝取鹽分，在晚餐時會盡量減少有鹽的食物，以水果或沙律等輕盈食物代替。

瘦身不瘦胸方法2. 運動時穿運動內衣（IG@raninfanta）

瘦身不瘦胸方法2. 運動時穿運動內衣

Anaran在影片中分享自己減肥前是75-80G罩杯，在減肥後則是70-75F罩杯，胸部基本沒有怎麼變小很多。因她整整瘦了13kg（28磅），胸圍變細是正常的，要達到這個效果，她表示運動時一定會穿運動內衣，因為不穿運動內衣的話胸部一定會下垂。

瘦身不瘦胸方法3. 喝豆奶（IG@raninfanta）

瘦身不瘦胸方法3. 喝豆奶

同時Anaran提醒要定期檢查自己胸部大小，必須穿合適自己的內衣，這樣可以避免出現副乳、胸部形狀變差及胸下垂。另外，Anaran還分享了一個秘訣是喝豆奶，她提到之前因節食減肥胸部變小，但當正常飲食減肥時，有喝豆奶胸部反而變大了。Anaran指她家裡只有她是胸部較大，覺得是因自己從小就很愛喝豆奶和牛奶，所以認為這是原因之一。

瘦身不瘦胸方法4. 日常把瑜伽環戴在小腿（YouTube@안아란anaran）

瘦身不瘦胸方法4. 日常把瑜伽環戴在小腿

長時間久坐容易造成下半身肥胖，Anaran重點提到雙腿變窈窕的方法。她指瑜伽環是最易有明顯效果的，泡沫滾軸亦可，不過瑜伽環更輕便及用途更多，隨時隨地都可以鍛練。她表示在家閒時或洗碗時，會把瑜伽環戴在小腿上，初時會有明顯痛感，但持之以恆就會變瘦。

此外，Anaran在影片分享自己從高中起就經常做拉伸運動，也有助下半身線條更好，且有消除水腫及瘦小腿效果。還提到如果有小腿肌困擾的女生，可以多戴瑜伽環，也會有改善。

避免肥胖紋出現方法（IG@raninfanta）

避免肥胖紋出現方法

不少減肥的女生都擔心，在減肥後會留下肥胖紋，Anaran分享一個小方法﹐就是要做好補濕。她認為補水有助控制肥胖紋，在洗澡後要常塗身體乳液，這樣會有助減少出現肥胖紋機會，尤其是在冬天。同時Anaran指肥胖紋分成兩種，初現時會是紅色，時間長了會是白色，要在還是紅色紋時做好保濕，當變成白色後就算做再多保養，也難以消除，大家要注意了！