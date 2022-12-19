豐胸減副乳｜Coffee 5套胸部緊緻運動　每日15分鐘3星期改善下垂

香港即便是冬天女生們都你吝嗇展露身材，迷你裙、短褲、貼身裙等十分考驗身材曲線的衣服都是大熱門。除了細腰、蜜桃臀和蜜大腿， S曲線也講究不外擴以及不下垂的胸型。



擁有16.8M訂閱者的瑜伽YouTuber- Coffee Lam不但擁有小蠻腰還有超級圓潤和挺拔的胸型。過去的她屬於肉肉身材，在通過瑜伽和運動瘦下來後，胸型依然保持得非常好。今天就來推薦5部Coffee Lam（林芊妤）針對胸部的練習。姐妹們，今天開始就動起來！

Coffee林芊妤5套胸部訓練，好身材Get！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 15分鐘胸部訓練 提升及緊緻胸部3星期見效

這是一部難度不高的胸部緊實運動，而且不需要購買工具家裏有水瓶就可以了喲！雖然Coffee標注難度3星半，在小編看來初學者也不會覺得太難。

2. 10分鐘每日胸部按摩

除了運動是，適量的按摩讓豐胸效果加倍。比起徒手按摩，需要搭配潤滑程度高的按摩霜才不會傷到皮膚喲！不一定要購買價格高的胸部專門按摩霜，市售的嬰兒油和按摩油都合適。

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3. 20分鐘提升胸部和減少胸部下垂練習

如果你覺得10分鐘是零挑戰，你可以試試這部20分鐘的胸部練習。這部練習特別合適胸部較為豐滿的女生，因為胸部豐滿最怕下垂了。

4. 每日豐胸按摩手法

這是Coffee Lam第一部胸部按摩影片，小編我親自體驗每日按摩真的有感受到胸部明顯的變化。不過要提醒大家，記得按摩時別太用力，以免豐胸變摧殘自己的胸部了。

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5. 林芊妤 Coffee Lam | WFH 簡單運動減副乳

副乳絕對是身材殺手，不管是你很瘦都有副乳的可能性。Coffee Lam這部運動真的是所有女孩們的救星。

胸部按摩和運動是改善胸型的主要習慣，但胸部的肌膚也別忘了呵護。每日在胸部塗抹乳液，有效改善痘痘、粉刺和乾燥問題。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】