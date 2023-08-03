暗瘡爛臉花10萬做療程反加劇！7個低成本抗痘法 成功痊癒不反彈

【暗瘡｜痘痘】由青春期開始，女生們就不斷受各種暗瘡困擾，像是青春痘、經前痘、油脂引起的等等，令人不勝其擾！在英國一位化妝師由11歲起，就長滿臉暗瘡，為此就開始化妝，並立志成為化妝師，其後更開始了長達8年的抗痘生活。期間更嘗試了許多不起效的抗痘療程，使她變得沒有自信和自卑，最後她研究出7個低成本的抗暗瘡方法，成功改善爛臉暗瘡肌！



Ivana Kostova自11歲深受暗瘡困擾（IG@ikbeautyofficial）

自11歲深受暗瘡困擾

英國一位化妝師Ivana Kostova，在她得個人Instagram分享了治療難處理的暗瘡經歷，她在11歲時開始長暗瘡，原本以為是青春期的大家都有的問題，但隨著年齡，她的肌膚狀況不但沒有改善，反而越來越差。為了更好遮蓋暗瘡，當還是學生的Ivana Kostova就開始化妝，並立志成為一位化妝師。

Ivana Kostova曾花費10萬元拯救暗瘡爛臉（IG@ikbeautyofficial）

曾花費10萬元拯救暗瘡爛臉

但要想成一名化妝師，如果連自己的肌膚狀況都不佳，就很沒有說服力，為此Ivana Kostova曾經試過花1萬英鎊（約港幣10萬元）做果酸煥膚療程、看皮膚科醫生服用抗生素和A酸，以及購買各種護膚品。但可惜在花了大量金錢後，都沒有明顯的效果，而且她還因服用A酸使她皮膚出現可怕的副作用，變得乾燥和出現脫皮情況，使得她不敢外出和上學。

Ivana Kostova分享7個低成本成功抗暗瘡方法（IG@ikbeautyofficial）

化妝師分享7個低成本 成功抗暗瘡方法

在嘗試各種方法都不見效後，Ivana Kostova在2014時，開給停止上述提到的治療，從改變生活習慣入手，肌膚也真的越來越穩定，而且都是零成本的護膚法！在耗費5年後，成功使肌膚回復正常狀態，她也把這7個護膚方法公開！

化妝師7個低成本抗暗瘡方法

1. 成為素食者，多吃綠色蔬菜以及減少含糖份食物，可避免引導肌膚發炎。

2. 每天喝3公升水。

3. 除了特別場合外，平日不用粉底液，讓肌膚保持透氣狀態。

4. 嘗試間歇性斷食

5. 避免用手觸摸臉部，及不要擠壓暗瘡。

6. 早上空腹喝自製排毒水，以薑黃、檸檬、薑黃和少量黑胡椒，加上水製成。

7. 在基礎護膚後，塗上保濕乳液和杏仁美容油，使肌膚水油平衝。



Ivana Kostova在24歲時成功使肌膚狀態穩定，至今不反彈（IG@ikbeautyofficial）

Ivana Kostova使用以上方法5年後，在她24歲時成功使肌膚狀態穩定，而且現在只要不用工作時都會維持素顏狀態，讓肌膚保持透氣狀態，至今沒有再像以前出現大量又紅腫的暗瘡，肌膚狀態保持得十分好！