暗瘡粉刺救星！夏日9款清潔泥膜推薦　面膜敷完不繃緊、告別油肌

溫度每上升一度，出油量就會增加10％，進入香港的夏季，又悶又熱還潮濕，臉上真的超容易泛油光，粉刺、痘痘也跟著暴增！



除了平常就要好好的洗臉，也可以視自己的肌膚狀況，搭配使用「清潔泥膜」，就像吸塵器幫助大清倉毛孔的油脂、髒污，妞編輯要來推薦幾款好評的泥膜，趁著假日時可以好好的大掃除，暢通毛孔深呼吸！

9款清潔泥膜推薦！夏天容易出油、長粉刺痘痘，可以適當幫毛孔大掃除～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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夏日深層清潔泥膜推薦

1. AHC 綠泥清潔面膜 / 泥膜

韓妞、保養達人Kevin老師都推好用！AHC今年夏天全新推出的「綠泥清潔面膜 」，以自然濟州島火山泥搭配內含乳香膠及茶樹的AHC深層潔淨配方，能深度淨化毛孔、提亮膚色，還兼具溫和不易刺激，滑順親膚不乾繃。妞編輯最推它的質地很像奶油般非常的滑順，只要用手就可以輕鬆地均勻塗抹於肌膚上，重點是敷臉的過程也很舒適，不會有以往敷泥膜的緊繃乾澀感。

2. INNA ORGANIC 淨膚平衡綠石泥膜慕絲

INNA ORGANIC童顏有機推出的第一款有機泥膜「淨膚平衡綠石泥膜慕絲」，使用通過COSMOS天然認證之法國天然永續綠石泥粉做為原料，搭配有機阿爾卑斯山柳蘭萃取、有機檸檬茶樹複方精油以及天然淨化緊致植萃等成份。軟管的包裝設計，擠出來是慕絲質地，擁有極佳的延展性，溫潤的觸感讓肌膚在清潔過後仍然感到滋潤不緊繃，同時搭配有機棉萬用巾輕拭卸除臉部泥膜。

3. Sisley 瞬亮煥膚酵素面膜

運用超世代植物酵素極淨粉末轉化乳霜科技，植物酵素極淨粉末只要遇水立即轉化為奢華的乳霜質地，還帶有療癒的植物香氣，每次只要敷個1分鐘就能完成拋光儀式。視自己的肌膚狀況需求，每週可以敷個1～2次。

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4. Wildsmith 熱能再生煥膚泥膜

Home Spa 必備神奇小綠罐！去年剛熱騰騰登台的英國植礦超導科技護膚品牌Wildsmith，針對毛孔清潔也推出了「熱能再生煥膚泥膜」，添加辣椒萃取，使用時自產溫和熱感，還有膨潤土富含礦物質鎂、鐵、鈣及二氧化矽，協助調理毛孔內髒污，敷臉時還能聞到一股淡淡的香氣。

5. absolution 極致淨化亮采面膜

來自法國的有機保養品牌absolution，也有推出適合夏日使用的「極致淨化亮采面膜」，協助肌膚去除深度雜質，以享有超級食物美譽的「螺旋藻」作為關鍵成分，結合樺樹、甘草、桃金孃等植萃成分，擠出來是搶眼的綠色質地，來自「螺旋藻」成分，每次敷個10分鐘再沖洗，或是搭配蒟蒻海綿輕柔的按摩，加乘清潔的效果。

6. Kiehl’s 亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜

長踞專櫃第一名的粉刺面膜「亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜」，是很多油田肌狂推的蜜糖，添加來自於亞馬遜河流域的神奇白泥，內含豐富的礦物質與微量元素，可以深入毛孔，吸附多餘的油脂與髒污。

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7. REN 控油平衡螺旋藻面膜

來自英國的保養品牌REN，今年夏天特別針對敏弱油痘肌推出「控油平衡系列」，其中就有「控油平衡螺旋藻面膜」，螺旋藻萃取物內含必需脂肪酸、礦物質和維生素，高嶺土吸收多餘油脂、淨化毛孔。使用後保濕不乾燥，可以定期替全臉進行大掃除。

8. benefit 深層淨化毛孔泥膜

專為毛孔設計，一上市就受到極好評的「無孔不入毛孔深層淨化泥膜法」，有著小名「超強小紫怪」，添加紅沒藥醇成份、含豐富礦物質的高嶺土幫助深層清潔毛孔，還有海茴香萃取成份抑制油脂分泌，清潔毛孔看得見，毛孔乾淨溜溜。除了75ml包裝外，還特別推出30ml精巧版，出差、旅行都能帶著走。

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9. ALBION綻白之源火山潔顏黑泥

火山熔岩中萃取多種礦物質，包含由膨潤土、皂石、硫磺所組成的潔淨礦物質配方，賦予肌膚透明感。獨特蜜狀凝膠質地，添加柔滑保濕油能滋潤肌膚並軟化角質，停留於臉上也不乾燥緊繃。

有粉刺林、滿臉油光困擾的妞妞們，夏天真的太需要清潔泥膜來幫忙暢通毛孔了！但要注意使用的頻率不要太高，有敷泥膜時，就要先避開再額外去角質(例如磨砂膏），敷臉時間也不要太長，敷完後也要做好保濕，才不會造成肌膚過度清潔，反而更刺激喔！

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