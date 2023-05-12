52歲女擠暗瘡致流血不止！求醫驚揭患癌　4情況要注意＋預防方法

相信不少女生都曾經試過長暗瘡，大家可能會貼暗瘡貼、塗暗瘡膏、自行擠掉等等方法把它解決，但這種疑似暗瘡不能隨便處理。日前一名52歲外國女士Michelle Davis，發現自己鼻頭上長出不明腫塊，以為只是普通暗瘡，便徒手擠破它，但竟流血不止，求醫後發現是患上皮膚癌。《01女生》記者亦咨詢了皮膚科專科醫生顏佩欣，為大家解構這個常見的皮膚癌以及一些預防方法。



52歲女誤以為長暗瘡 擠破後竟流血不止（舉重妖精金福珠》劇照）

52歲女誤以為長暗瘡 擠破後竟流血不止

52歲外國女士Michelle Davis，在2022年4月時發現鼻上長出紅色腫塊，起初以為是暗瘡，認為它很快就會消失，便沒有理會。直到一次與朋友外出散步時，朋友提醒她腫塊已變成紫色，但她依然沒有理會，只用遮瑕膏作掩蓋便可以。

求醫後揭患基底細胞癌（皮膚癌）

直到朋友提醒她的一周後，即是今年1月時，鼻上的腫塊開始出現非常明顯的疼痛感，Michelle Davis便自行徒手擠破它，但她形容擠破後沒有流膿，而是不斷流血，她開始覺得不正常，便去求醫。在醫生檢查下，發現疑似是皮膚癌。在經活檢化驗後檢查證實她患有基底細胞癌（Basal Cell Carcinoma），於是立即進行手術切除癌細胞，幸好當時沒有擴散至身體的其他部位。

而Michelle Davis在上月（4月）接受了鼻瓣重建手術，術後恢復良好，但她提到曾患皮膚癌的病人，復發機會很高，所以現在需要每年到醫院一次，檢查有沒有復發跡象。

基底細胞癌是常見皮膚癌，飾演「金剛狼」的澳洲影星休傑克曼（Hugh Jackman）也在上月分享自已疑似基底細胞癌復發（FB@Hugh Jackman）

基底細胞癌是常見皮膚癌 不少名人都曾罹患

Michelle Davis所患的基底細胞癌（Basal Cell Carcinoma），細看之下發現原來這是相當常見的皮膚癌，美國總統拜登（Joe Biden）和第一夫人吉爾（Jill Biden）都曾前後患上基底細胞癌，還有飾演「金剛狼」的澳洲影星休傑克曼（Hugh Jackman）也在上月分享自已疑似基底細胞癌復發。

關於基底細胞癌的常見程度，據皮膚科專科醫生顏佩欣提到，基底細胞癌在亞洲是佔約7成的皮膚癌，尤其因它初期的症狀不明顯，難被發現。

皮膚科專科醫生顏佩欣：基底細胞癌由出現到腫瘤增大，演變過程可長達6-7年

皮膚科專科醫生顏佩欣指基底細胞癌演變過程可長達6至7年

顏醫生分享提到，基底細胞癌（Basal Cell Carcinoma）初其外觀呈細小及周邊向上突出的肉色珍珠狀丘疹，表面微細血管擴張；當腫瘤增大時，中央可能潰瘍、結痂、出血，且久久無法痊癒，而且這個演變過程可長達6至7年，讓很多人會誤以為只長出黑痣或暗瘡，就不以為然，導致可能去到症狀更明顯時，才求醫確診是基底細胞癌。

預防基底細胞癌需做好防曬（《德魯納酒店》劇照）

預防基底細胞癌需做好防曬

此外踏入夏季，陽光猛烈、紫外線亦較高，會是造成基底細胞癌（Basal Cell Carcinoma）最常見的因素，所以每日外出前要做防曬，除了穿長袖衣服和戴帽外，塗足夠的防曬產品也重要。

顏醫生指防曬係數SPF 30和PA++++的防曬產品就已足夠應付日常生活中紫外線的傷害；若需要長時間從事戶外活動或暴露於陽光下，則可選擇SPF50以上和PA++++之防曬品。若運動或游泳時，補搽防曬的時間應每隔2小時，並視狀況隨時補搽。全臉的用量大概就是一茶匙，若長時間在室內，補搽次數便可減少，以減輕皮膚負擔。

有皮膚癌家族史相對罹患風險會偏高 4情況要注意（《女神降臨》劇照）

有皮膚癌家族史相對罹患風險會偏高 4情況要注意

要預防皮膚癌的發生，除了要做好防曬外，顏醫生提及假如是有家族史，即是曾有家庭成員患有基底細胞癌或皮膚癌，相對風險會偏高。另外，如果身上有較多黑痣要小心留意，如黑痣變得形態不一、邊界不規則、顏色不均勻或是輕碰就流血的情況，可能會是暗藏的皮膚癌，需及早求醫診斷。