轉季皮膚痕癢、生暗瘡？7大美肌食物穩定膚況　奇異果是痘印剋星

每當遇到天氣轉變，皮膚就會出現乾澀、脫屑，甚至痘痘大爆發的狀況呢？



很多人會以為天氣乾燥只要多補充乳液、敷面膜、加強保養就沒事了，但其實這可能是體內缺乏營養素的警訊。以下盤點了7項換季必備食物，只要從內在開始保養，就能輕鬆養出零瑕美肌喔！

7大換季必備美肌食物，養出零瑕肌膚～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

1. 淮山

以中醫角度來說，淮山能補血潤滑肌膚，有很好的美容功效，能防止肌膚老化，讓毛孔、皮膚細嫩。因為淮山富含蛋白質、鈣、鐵、澱粉酶等成分，可以改善肌膚乾燥現象，有深層滋養的功效，甚至有品牌製作出以淮山為主要成分的保養品，用最自然的方式幫助肌膚恢復年輕的肌膚能量。

2. 奇異果

痘疤煩惱真的好痛苦！別擔心～只要補充維他命C就可以有效修復被痘痘損傷的組織，對於祛痘和痘疤都有很好的效果。想要快速攝取維他命C，最好的方式就是從食物中補充，儂編推薦酸甜可口的奇異果，因為奇異果中的維他命C能讓皮膚看起來較為細緻光滑喔！

同埸加映：12個缺鐵貧血徵狀：奄尖腥悶、在乎雞毛蒜皮小事 3類食物補鐵質（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

3. 糙米

糙米中含有木酚素，它是一種植物性的雌激素，除了可以減緩雄性禿的症狀，還能有效改善油光滿面的現象；而糙米的米糠也富含礦物質和維他命A、E等皮膚所需的營養，因此食用糙米飯，能讓皮膚變得更好。不過腸胃道和消化能力比較弱、患有腎臟疾病等三大族群，建議先詢問醫生後再開始吃糙米。

4. 番石榴

換季肌膚不穩定、過度日曬、膠原蛋白流失、皮下脂肪流失等，都會出現肌膚鬆弛的明顯變化，為了避免皮膚彈性降低，可以從日常飲食中吃足蛋白質，讓身體有足夠的原料製造膠原蛋白，來維持肌膚的結構，保有彈性，像是富含維他命C的番石榴，不僅有抗氧化作用，也能幫助膠原蛋白合成。

5. 番茄

番茄中有豐富的茄紅素，能清除導致皮膚老化的自由基，提高皮膚抵抗紫外線傷害的能力，以及加強皮膚修補功能，促使細胞的生長和再生，所以有助皮膚美白。此外，番茄還含有維他命A和Ｃ，能幫助身體對抗自由基，其中維他命C還能夠減少色斑形成。

同埸加映：腦霧｜營養師推薦改善腦霧9大超級食物！腦霧出現的症狀、原因（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

6. 綠茶

皮膚保養「綠茶」竟然也可以做到？其實綠茶中含有少量的維他命C和多酚，維他命C有助於膠原蛋的形成，讓皮膚緊實有彈性，還可以促進傷口癒合，緩解身體疲勞及全身無力的狀況；而多酚類物質具有很強的抗氧化作用，能預防皮膚衰老喔！

7. 蘋果

「一天一蘋果，醫生遠離我」相信儂粉都聽過這句經典名言。但你知道嗎？其實皮膚也可以靠蘋果來保養喔！蘋果中含有豐富維他命C和E，能夠抑制黑色素生成、延緩衰老，對於養顏美容有很大的益處，常吃蘋果還能增加血色素，讓皮膚變得細緻、柔軟又白皙。

延伸閱讀：

酪梨也是美容聖品！8款酪梨保養推薦，Kiehl's、品木宣言、LUSH換季乾燥、敏感肌不穩定的救贖是它

「油性肌膚」保養油怎麼用？皮膚專家指點3大觀念，這個成分小心長痘、分區使用更安心

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】