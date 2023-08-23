少女植睫毛不敢洗臉引致眼皮腫脹恐致盲！維持睫毛壽命7件事勿做

妥眼科都市女生工作繁忙，平日總希望小睡多10分鐘-15分鐘，所以都會選擇接植睫毛，可以在每次化妝時省去下不少時間。不過一般的真睫毛已經容易累積塵埃、細菌、化妝品殘留物， 何況是假睫毛！我們接植睫毛後必須要好好保養，不但有效維持睫毛壽命，亦能夠減低眼睛發炎風險。



台女植睫毛後不洗眼睛堆積噁心污垢兼引起發炎

台灣一名20多歲的女子因接植睫毛後，隔日發現眼皮腫脹立馬入院。經過查問後，得知在嫁接」過程中膠水刺激到眼睛及眼皮。眼科醫師林怡汝在《醫師好辣》分享該案例，這名女患者有接植睫毛的習慣，當日接植睫毛後當下已經感覺眼睛癢癢刺刺，她一直以為是正常反應。殊不知隔日眼皮腫脹，更長了針眼，痛到睜不開眼睛。

台女植睫毛後不洗眼睛堆積噁心污垢兼引起發炎 （youtube@醫師好辣 截圖）

醫生警告不做好清潔 嚴重恐致盲

林怡汝醫生指，女患者接植後一直不敢洗眼睛，由於花費接睫毛，深怕會掉落，所以在潔臉時完全避開眼部。醫生表示，女患者眼睛當時已經有些結痂或是眼皮分泌物及角質等等，堆疊在睫毛根部，「因為我們皮脂腺裡有時會寄生一種叫『蟎蟲』的生物，所以其實這放大看，裡面有躲一隻蟎蟲在裡面」，一但沒有做好清潔，蟎蟲就會一直吃皮脂腺的分泌物，嚴重可致角膜炎，造成視力永久受損。

醫生警告不做好清潔 嚴重恐致盲（youtube@醫師好辣 截圖）

醫生解釋，蟎蟲入侵的症狀為眼皮總覺得很癢，尤其是晚上不適的情況會更加劇。由於蟎蟲一般在半夜出來活動，她建議大眾若遇到該情況，除了要即時清潔眼部，而且可以使用嬰兒洗髮精「加水稀釋」後，清潔一下睫毛。當然最好每天都要清潔一下睫毛，以防止污垢積聚，最終患者服用抗生素才完全痊癒。

醫生警告不做好清潔 嚴重恐致盲（youtube@醫師好辣 截圖）

另外，有外國醫生曾表示，近年植睫毛令細菌及蠕形蟎蟲增生的個案越來越多，蟎蟲亦有機會透過睫毛膏和眼影刷等轉移，所以眼部化妝品及工具需要定期清潔及更換。

植接睫毛2大注意事項 減低眼睛發炎風險

植接睫毛2大注意事項 減低眼睛發炎風險（getty image）

洗臉清潔指南

1. 植接睫毛後，建議4-6小時內切勿碰水，有效維持睫毛壽命；3日內切忌游泳、泡溫泉或焗桑拿等高溫場所。

2. 在潔臉時無需避開眼部，適度的清潔有助清潔多餘的油脂、灰塵及分泌物，避免引發眼睛發炎風險。

3. 洗臉後可使用紙巾輕壓睫毛上的水份；清潔過程中切忌使用油類產品，以免影響睫毛的專用膠水被油溶解。

睫毛保養秘笈

1. 使用眼部護膚品，建議勿塗抹過多及太靠近睫毛根部，以免影響睫毛的專用膠水被油溶解。

2. 想維持睫毛壽命，建議使用接睫專用產品（如睫毛雨衣、睫毛再生精華液、接睫卸妝產品），可延長嫁接時間。

3. 盡量不要揉眼及忌自行拔除睫毛 ，以避免傷及真睫毛。

4. 植接睫毛後勿使用睫毛夾及睫毛膏。