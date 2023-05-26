眼妝教學｜睫毛卷翹一整天的5技巧　化妝師授睫毛夾要與鼻樑平行

化妝路瓶頸之一絕對有睫毛夾不翹！



而打造24hr不塌太陽花睫毛，更是女孩們追求的完美眼妝，本篇就介紹化妝師親授5大技巧，手殘黨也能輕易學會！

夾出卷翹不塌眼睫毛的5大技巧，打造根根分明的眼睫毛！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 夾前鋪上碎粉

睫毛不翹的罪魁禍首，絕對少不了毛髮太濕！女孩常為了完美底妝上不少妝前保濕和乳液，但其實對睫毛來說濕氣太重更容易塌，不妨在上妝前先用些透明碎粉（蜜粉/散粉）打造乾爽眼周再開始夾睫毛。

2. 眉毛抬起往下看

為了看清楚自己和睫毛，常常直接直視鏡子就開始夾，但直視對圓弧的眼形來說容易製造睫毛夾死角，導致眼頭、眼尾完全沒夾到的狀況。不妨先將眉毛挑起撐起眼皮後視線向下看鏡子，這時全撐開的睫毛最好夾！

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3. 睫毛夾與鼻樑平行

以上步驟後，九成的人會直接貼住根部往上夾，甚至手勢會跟著向上翻，但這樣出來的睫毛反而容易變成直角，而非又順又彎曲的弧度。想要像太陽花般根根分明，必須讓睫毛夾的側面與鼻骨平行夾5秒不放！

4. 睫毛夾內側為軸心往內翻

夾五秒後切記不要向上翻，以睫毛夾內側為軸心不動，像翻書一樣，慢慢邊夾邊往內翻！這步驟的原理是因為睫毛順著眼型生長，右邊就是順著向右開，左邊則是順著向左開，只要操作時逆著生長方向夾，睫毛自然直直向上衝！

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5. 刷上睫毛膏

按照以上步驟，相信已經得到根根分明的綻放睫毛，接下來只要刷上慣用睫毛膏定型就能輕鬆直挺挺一整天不塌！

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