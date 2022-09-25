4個睫毛膏使用貼士 | 自然捲翹睫毛細節拆解　下眼睫毛怎樣處理？

睫毛膏使用貼士 |第一次見面我們通常都是先看眼睛的，所以眼妝絕對是不能忽略的重要部分。想眼睛看上去精神一點，睫毛膏一定不能少。但要塗出自然的睫毛，是要一些小技巧的，這裡就跟大家分享4個睫毛膏使用貼士吧！



4個睫毛膏使用貼士 | 所有產品合影。（潘樂文 攝）

首先上睫毛膏之前，一定要先夾翹睫毛。亞洲人一般睫毛比較直， 如果不事先夾翹，卻用睫毛膏把睫毛延伸的話，看起來會有點生硬，缺乏柔和感，如果中間有結塊的話，更會非常顯眼，像「蟑螂腳」一樣。

睫毛膏使用貼士1：「3段式夾眼睫毛」

4個睫毛膏使用貼士 | 傳統鐵片式睫毛夾有意想不到的功效。（潘樂文 攝）

我們一般可以將上眼睫毛分為3段，睫毛根部、中間的部分和睫毛尖端。首先，將睫毛夾的鐵片緊貼在上眼皮上，用陰力向上夾三下。將睫毛夾稍微往前移動，在睫毛中段用同樣方式夾起來。然後再上移至睫毛尖端，如此類推。

睫毛膏使用貼士2：塗睫毛打底液

把一邊眼睫毛夾翹後，趁它還保留一定的翹度時，先在同一隻眼睛塗上睫毛打底液，以維持其彎度更捲翹及持久。睫毛打底液一般是半透明狀態的，片中使用的這一款是日本Ettusais睫毛打底膏，含有黑色纖維成分，令睫毛更加纖長濃密卻不厚重。

拔出睫毛刷的時候，猶如梳子的齒狀刷頭會過濾多餘的膏體。而且定型效果佳，防水防汗、單獨使用亦不會出現掉渣、暈染等情況，持久度甚高。塗完後疊加睫毛膏看起來會更自然濃密。

貼士3：把睫毛刷折彎

再來，我們可以取出睫毛膏，這裡示範的是KissMe Heroine Make的修長卷翹睫毛膏。把多餘的膏體擦掉，再輕掃上睫毛，這樣就不容易結塊了。眼頭和眼尾的睫毛可能會塗得較不順手，這時候我們可以把睫毛刷折彎，好讓我們較好控制塗抹力度，眼頭和眼尾的部分便可以塗得均勻一點，也不容易沾到肌膚。不過要注意的是，折彎時不要太大力，以避免折斷。

貼士4：Z字型刷法

4個睫毛膏使用貼士 | 4 Z字型刷法（潘樂文 攝）

下眼睫毛通常較稀疏，不適宜用睫毛夾夾彎曲。這時候，我們可以先以風筒用熱風吹睫毛夾鐵片至微熱，然後用鐵片輕掃下眼睫毛，造成彎曲效果。但使用過程切記要小心，不要燙傷眼皮。

記者選用了GUCCI L'Obscur睫毛膏，其獨特的刷頭形狀，配上質地柔軟的彈性合成橡膠睫毛掃，可以橫向或垂直握持，纖細的刷頭方便塗抹眼角最幼細的睫毛和下睫毛。以Z字型的方式向下刷，睫毛看起來就更自然了。最後提提大家，眼部皮膚都是非常脆弱的，卸妝的時候記得要溫柔輕力一點，這樣就不怕有眼紋了！