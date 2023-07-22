6個碎粉隱藏用法　蜜粉不只定妝控油　化妝師：1步驟眼睫毛更濃密

說到蜜粉的用途，大家都會想到定妝控油對吧？



但實際上是我們太小看蜜粉這個酷東東了！它的用途非常廣泛，幾乎是一顆打天下的程度，根本神隊友。

一起來揭密6個「蜜粉隱藏用法」，從今天開始就把它發揮得淋漓盡致吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 定妝控油

首先是廣為人知的定妝及控油用途。只要在完妝後輕拍一層蜜粉，就能讓妝容更持久，同時保持乾爽不油膩，大大降低脫妝的機率。但蜜粉也有不同的上妝手法，找出最適合自己肌膚的方法才能將效果完全發揮，尤其油肌更不能少了這一步！

2. 避免睫毛打結

每次上睫毛膏睫毛總是打結又凌亂，看起來像蟑螂腳？蜜粉也能拯救這個狀況！在上睫毛膏前先在紙巾上將多餘的膏體擦掉，接著可以在刷子的部分覆蓋一層蜜粉，或是直接在睫毛處拍上蜜粉，再刷上睫毛膏。這樣就能擺脫曱甴腳（蟑螂腳），也讓睫毛看起來更濃密，塑造根根分明又乾淨的睫毛！

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3. 拯救妝容

你是否曾經在打腮紅、上修容時一個不小心下手太重，導致妝容處在很尷尬的狀態？卸妝重來會來不及，直接出門也不對，這時可以使用蜜粉急救，在失手處輕拍開來。蜜粉自帶的柔焦效果能有效淡化妝容，看起來就更自然不突兀！

4. 擺脫油頭

這一招只要有頭髮就該學起來！蜜粉實際上也能當乾洗髮使用，不論是想擺脫條碼瀏海或扁塌髮根，只要在髮絲油膩處拍上蜜粉，就能有效將多餘油脂吸走，一整天出門在外也沒在怕！頭髮變得蓬鬆，心情也跟著好起來了！

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5. 眼影打底

眼影暈開大概是每個女孩的惡夢。蜜粉也是畫眼影的好朋友，當打底使用完全沒問題！上眼影前先在眼皮拍一層蜜粉，不只能讓後續眼妝更好上色及暈染，打造細緻妝感，同時達到眼周定妝的效果，不會讓眼妝顯髒。

6. 妝前使用

妝前步驟除了有防曬、妝前乳，油肌女孩不妨試試「三明治上妝法」。於粉底前在容易出油的部位拍上淡淡的蜜粉，上完粉底遮瑕後再拍一次達到雙重保護，這樣就能大大降低脫妝出油的機率！編輯身為油肌人使用這方法已有好幾年，防脫妝真的超有感！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】