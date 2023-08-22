化妝棉推薦｜7大化妝棉隱藏用法女生必學 1步提升護膚品滲透度

【化妝棉推薦｜化妝棉隱藏用法】平日卸妝時，就會用到化妝棉，但除了卸除妝容之外，化妝棉還有不少隱藏用法，有助全面清潔及保養肌膚之外，更加是日常生活及上妝時的好幫手！《01女生》立即為大家整合化妝棉的7大隱藏用法，妳就會發現原來化妝棉是多麼好用！



化妝棉7大令你意想不到的神奇用法！

化妝棉隱藏用法1：卸妝

卸妝、清潔是化妝棉最普遍的用法，先用卸妝水沾濕化妝棉，然後濕敷眼唇再輕輕擦拭，有助溫和去卸除妝容，有助減低對肌膚的過度拉扯。

化妝棉隱藏用法1：卸妝（gettyimages）

化妝棉隱藏用法2：濕敷

有時候臨上妝時發現肌膚乾燥難上妝，濕敷就可以瞬間為肌膚急救補水。這個時候可以用化妝水浸濕化妝棉，然後在肌膚上濕敷約5分鐘，有助迅速吸收為肌膚急救。

化妝棉隱藏用法2：濕敷（gettyimages）

化妝棉隱藏用法3：去角質

想讓肌膚得到更深層的清潔，定期去角質就相當重要！較簡易去角質的方法就是把化妝棉用化妝水浸濕後，在臉上輕輕畫圈按摩，就能做到去角質效果，定期這樣做能令臉部肌膚回復緊緻嫩滑。

化妝棉隱藏用法3：去角質（gettyimages）

化妝棉隱藏用法4：塗護膚品

大家平日會用甚麼把護膚品塗上臉呢？原來化妝棉也是上護膚品的好幫手！由於化妝棉的棉質有助吸收臉上多餘油脂，同時能提升護膚品的滲透度，所以用化妝棉塗護膚品就可以令產品更完整地滲透至肌膚紋理之中，達到更佳的肌膚保養效果。

化妝棉隱藏用法4：塗護膚品（gettyimages）

化妝棉隱藏用法5：一次性粉撲

不少女生都習慣用粉撲上粉底或蜜粉，但當粉撲不停重覆使用後就會增加細菌滋生的風險，其實化妝棉也可代替粉撲使用，一次性的化妝棉相對較衛生。

化妝棉隱藏用法5：一次性粉撲（gettyimages）

化妝棉隱藏用法6：清潔手機螢幕

化妝棉質地細緻柔軟，對幼嫩的肌膚也不會造成磨擦損傷，更何況是其他物品呢？化妝棉也可用作清潔眼鏡、手機螢幕等，幼細的質料不怕割花鏡面。

化妝棉隱藏用法6：清潔手機螢幕（gettyimages）

化妝棉隱藏用法7：避免唇膏沾到牙齒

很多時候塗上唇膏後就會沾到牙齒相當尷尬，在塗完唇膏後不妨在化妝棉上抿抿雙唇，就可以避免唇膏沾牙情況了！

化妝棉隱藏用法7：避免唇膏沾到牙齒（gettyimages）

5大好用化妝棉推薦

了解完化妝棉的多種用法後，是否覺得化妝棉真的很好用呢？買化妝棉也不能隨便買，《01女生》亦會為大家精選5大好用化妝棉推薦，家中化妝棉用完時，不妨參考一下看看入手哪款！

化妝棉推薦｜Mannings萬寧省水化妝棉 $19.90

購買方法：Mannings

萬寧自家品牌化妝棉是全港NO.1化妝棉系列，經過皮膚專科醫生測試及驗證，而這款省水化妝棉更加是專為眼周肌膚而設，能減少對卸妝水、爽膚水及精華液的吸收，避免浪費，另外更設虛線設計，可分成2張作敷面之用。

萬寧自家品牌化妝棉是全港NO.1化妝棉系列（Mannings 提供）

化妝棉推薦｜Mannings萬寧省水化妝棉 $19.90（Mannings 官網）

化妝棉推薦｜Amortals 菱形按摩化妝棉 150片 $24.00

購買方法：Sasa

Amortals 菱形按摩化妝棉採用獨特的雙面菱形紋理，釋水力強，而且不易變形，適合用作卸妝、濕敷或二次清潔。化妝棉更加採用了抽繩密封包裝，有助防塵，相當貼心。

化妝棉推薦｜Amortals 菱形按摩化妝棉 150片 $24.00（Sasa 官網）

化妝棉推薦｜SKIN NEED 植物精華親膚卸妝棉 $98.00

購買方法：SEPHORA

SKIN NEED 植物精華親膚卸妝棉含脫水白茶成分，能有效抗菌及抗真菌，而且有助提亮膚色，產品無添加任何防腐劑、化學香料，適合所有肌膚。

化妝棉推薦｜SKIN NEED 植物精華親膚卸妝棉 $98.00（SEPHORA 官網）

化妝棉推薦｜KANEBO 4 LAYER COTTON 四層可撕式化妝棉100片 $70.00

KANEBO四層可撕式化妝棉的幼細凹凸表面，輕柔的觸感，有助快速清除臉上所有污垢，同時能減低擦拭時對肌膚的負擔。

化妝棉推薦｜KANEBO 4 LAYER COTTON 四層可撕式化妝棉100片 $70.00（KANEBO 官網）

化妝棉推薦｜IPSA 真絲化妝棉 120片 $55.00

IPSA 推出的真絲化妝棉是由特級蠶絲與天然綿組合而成，而且觸感柔滑更容易吸收，有助把護膚品的高效成分更均勻地滲透至肌底。