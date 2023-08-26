美甲後現嚴重過敏慘況！原兇竟是UV燈 醫生：1類人不要做美甲

不少女生都喜歡定期美甲，除了要選擇信譽良好和用料安全的美甲店外，還要注意指甲和周圍皮膚會否出現不良反應。日前一位中國女生在社交平台上分享她在美甲後，突然出現紅腫發癢，在自行買了藥膏塗抹後，雖然痕癢消失，但仍出現3大疑似過敏反應。《01女生》記者向皮膚科專科醫生顏佩欣，詢問了美甲燈的紫外線光對皮膚的傷害，以及方法可減低美甲照燈造成的傷害，大家在美甲時可以留意一下。



女網民分享美甲後慘況（小紅書@別看我是一隻楊）

女網民分享美甲後慘況

日前一名女網民在在小紅書以「誰懂啊，美甲過敏的痛」為題發帖文，分享自己美甲後的慘況，她指自己在美甲進行照燈時，在將手指放進後感到痛楚。但她仍有完成美甲，但在半小時後，她的手指紅腫起來，當天晚上更開始出現痕癢。

其後她稱自行前往藥店，購買溶液和軟膏塗抹，約2、3天後不再痕癢消失以及開始消腫。但是手指仍然發紅，指甲旁邊的皮膚還是「皺皺巴巴」，而且圖片可見指甲旁邊的皮膚開始裂開及脫皮﹐猜測是對美甲燈的紫外線光過敏引致。

猜測是對美甲紫外線燈過敏引致（小紅書@別看我是一隻楊）

猜測是對美甲紫外線燈過敏引致

但因為她並未前往醫院檢查，所以仍不清楚是甚麽原因導致過敏，這位女網民稱她是突然開始過敏，自此就開始每次做、每次過敏。而她也在留言回覆網民時，稱不再敢做美甲了，並提醒如果美甲出現不適，一定要儘快就醫用藥。帖文一出，不少女網民都稱曾遇到過同樣的過敏反應，都是因為對美甲燈的紫外線光過敏引致，甚至有網民留言表示甚至出現過汗皰疹，非常嚴重。

紫外線對皮膚會有一定程度影響及致癌風險（《德魯納酒店》劇照）

顏醫生：紫外線對皮膚會有一定程度影響及致癌風險

就這類紫外線美甲燈對皮膚造成傷害的問題，記者向皮膚科專科醫生顏佩欣咨詢，顏醫生指因為紫外線燈中有UVA，對皮膚有色素沉澱和加速老化的問題，在日積月累下有患上皮膚癌風險。顏醫生還分享了一項外國進行的實驗研究，是用美甲UV燈照射人類和小白鼠的皮膚角質細胞和纖維毛細胞測試，發現照射20分鐘後，會導致2-3成細胞死亡。

顏醫生補充指雖然這項實驗研究，未能以此進行對致癌風險的估算，但能發現紫外線光燈會對細胞造成基因損害。顏醫生建議應減少皮膚暴露於紫外線光燈下的機會﹐因為它潛在患癌的風險。

皮膚科專科醫生顏佩欣：美甲前2個保護方法、1類人盡量不要做美甲（圖片由顏佩欣醫生提供）

顏醫生：美甲前2個保護方法、1類人盡量不要做美甲

顏醫生亦有分享如何減低美甲照燈造成傷害的風險，在進行美甲前，可事先為手部塗上SPF50 PA++++的光譜防曬產品，有效預防UVA及UVB的傷害。此外，市面上亦有露指甲的手襪，可更好的保護皮膚。顏醫生還提醒，如果是正在服用對光敏感的藥物，例如：血壓藥、免疫力等，這類病人盡量不要進行美甲，因為會對吸收紫外線更加厲害，風險會更高。