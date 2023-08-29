化妝教學｜內雙眼妝4畫法推薦：浮腫眼消腫 下垂細眼變深邃大眼

【眼妝教學/內雙眼皮眼妝】完整妝容中必不可少的關鍵，就是吸晴的眼妝與唇色，除了能夠打造出精神、有血色的感覺，更可以營造出不同的個人風格，以配合當天的服裝打扮。不過，眼妝對於內雙眼皮女生而言，仿似一個不太友好的存在，你也是這樣嗎？畫了眼影後，因為眼摺的關係，感覺畫了跟沒畫一樣。另外因為不知道什麼眼妝才合適自己，下手時總感覺眼影顏色太鮮艷、太高調，結果又不敢下太重手，久而久之就直接放棄畫眼影這件事情。



內雙眼皮女生注定不能畫眼妝嗎？當然可以！除了可以借助雙眼皮貼去放大雙眼，其實亦可以使用眼影去打造光影對比，將浮腫泡泡眼打造成深邃大眼的效果。想了解更多的話，不妨參考台灣美妝YouTuber「Yuna悠那」的分享！

「Yuna悠那」分享道自己的眼晴偏下垂，眼睛的雙眼皮摺比較貼近眼晴，如果平日正面看的話很容易「吃掉」一些眼影，不過當出現自然眼神動作，例如向上看、向下看、左右轉動時就能夠展現眼妝，她實測了以4種方法去上眼影，到底哪一種最合適內雙眼皮女生呢？

實測了以4種方法去上眼影，到底哪一種最合適內雙眼皮女生呢？(YouTube@Yuna悠那)

內雙眼皮眼妝畫法：1. 自然柔和 消腫雙眼

內雙眼皮的女生最擔心就是眼妝無法放大雙眼，眼影顏色反而令整個眼眶看起來髒髒亂亂的，完全沒有放大眼晴的功效。如果有這方面的困擾的話，不妨試試這個「消腫眼妝畫法」吧！

內雙眼皮眼妝畫法：1. 自然柔和 消腫雙眼(YouTube@Yuna悠那)

「Yuna悠那」指大家可以先以帶灰調的啡色作眼部打底色，並將眼影帶到下眼角的位置。然後以斜角眼影掃沾染深啡色眼影，將深啡色眼影作為眼線，最後以低調珠光調的打亮眼頭位置，掃上眼睫毛，以整個低調啡色調打造出自然、柔和感覺。

能夠自然放大眼晴 (YouTube@Yuna悠那)

內雙眼皮眼妝畫法：2. 加深眼睛深邃度

如果你的眼皮並非很泡腫，只是眼皮摺的位置比較貼近眼晴，所以令到眼睛感覺細小的話，就可以試試這個能夠加深眼睛深邃度的畫法。

內雙眼皮眼妝畫法：2. 加深眼睛深邃度 (YouTube@Yuna悠那)

首先，將帶灰調的淡啡色作眼部打底色鋪在整個眼窩，可以稍稍掃高至眼眉骨下方以及帶到下眼角的位置。然後以珠光色的打亮放在整個下眼頭位置，再將深珠光色打在整個眼頭及雙眼皮摺位置，最後以斜角眼影掃沾染深啡色眼影，將深啡色眼影作為眼線，並掃上眼睫毛。「Yuna悠那」指這個做法可以加強整體眼睛的深邃度，在下眼方增加重點。

這個做法可以加強整體眼睛的深邃度，在下眼方增加重點 (YouTube@Yuna悠那)

內雙眼皮眼妝畫法：3. 閃亮約會感

碰上特別日子，約會、閏密遊玩、旅遊打卡等等重要場合，加強眼睛深邃度並不足以搶眼及打造出獨特的感覺。想營造閃亮約會感覺，大家可以利用珠光、大亮片眼影，「Yuna悠那」指對於內雙眼皮女生而言，這樣就可以具備玩味同時畫了整個眼摺，亦意外的不會過於誇張！

內雙眼皮眼妝畫法：3. 閃亮約會感 (YouTube@Yuna悠那)

首先，可以將淡啡色眼部打底色鋪在整個眼窩，記緊要暈染好眼周，然後再重疊沾染淡啡色在下眼角以及眼晴後段的位置。再以深啡色點在眼尾暈開，以大亮片塗在上眼皮位置，再以珠光閃亮調打亮臥蠶。最後以斜角眼影掃沾染深啡色眼影，將深啡色眼影作為眼線，並掃上眼睫毛。

具備玩味同時畫了整個眼摺，亦意外的不會過於誇張 (YouTube@Yuna悠那)

內雙眼皮眼妝畫法：4. 珠光色打造微高雅

若果想低調的展現珠光、閃亮感的話，又想加強眼妝感覺的話，不妨利用珠光色打造微高雅，再以眼線液加強妝感，輕鬆放大雙眼，不過乍看之下與上一個眼妝相似。

與上一個眼妝相似 要打開眼睛才看出分別 (YouTube@Yuna悠那)

首先，可以將淡啡色眼部打底色鋪在整個眼窩，然後再重疊沾染淡啡色在眼皮摺位，下眼角以及眼晴後段的位置則以深啡色疊加。之後以珠光閃光打亮下眼頭位置，最後以斜角眼影掃沾染深啡色眼影，將深啡色眼影作為眼線，關鍵是再以 眼線液加強妝感並掃上眼睫毛。