化妝教學｜高光技巧遮掩顯老淚溝法令紋　打造面部立體感

隨着年紀增長，膠原蛋白流失，不少女生都會出現法令紋、淚溝及臉頰凹陷問題。想提升面部輪廓變V面，其實不一定整容，只需選對高光產品(Highlighter)，就可以令蘋果肌飽滿，放大面型優勢，告別「P圖」原相直出無難道!



修容打亮是化妝步驟中極為重要的一環，正確地使用高光產品打亮臉部暗沉凹陷位置，可以快速地修飾臉型及五官。不過，一旦選擇錯誤就容易令毛孔顯得粗大，油光氾濫又顯老。美妝博主蔣蔣早前拍片，分享不同面型女生適用的高光產品及正確上妝手法。只需簡單幾步就可以打造面部立體感，手殘女都可以成功畫出高級細緻妝容。

一塊高光 快速提高妝容精緻感

精緻的高光令Jennie妝容充滿水亮感。(圖片來源:蔣蔣🍉@小紅書)

蔣蔣指出，絕大部份人都會依樣畫葫蘆地模仿明星妝容，不停在顴骨和T字位打高光，結果滿臉油光，顯老又顯髒。除控制份量外，大家都要了解不同質地的高光和面形的關係，對症下藥。因此，她分享以下2大高光技巧，並適用於扁平圓臉、凹陷長臉的女生。

皮相提亮

妝前妝後。(圖片來源:蔣蔣🍉@小紅書)

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蔣蔣指出重點於使用顆粒感較少的啞光高光，從而有效減淡三八綫、提亮面額中間位置及令面部更飽滿，提升妝容精緻程度。

所需產品：遮瑕膏/高光液、啞光高光粉、小化妝掃

步驟1) 完成底妝後，用一枝適用於小範圍暈染的化妝掃，沾上黃色遮瑕膏或高光液後點印在淚溝、法令紋等凹陷位置。

步驟2) 用小型粉撲或拍開海綿，增加自然效果。注意：不能大範圍地應用，否則底妝感覺厚重之餘，後續化妝品上面後更容易出現卡粉顯紋，變成厚重面具感妝容。

步驟3) 用質感細膩、啞光質地的高光粉配上小型化妝掃，在剛才提亮的地方再次按壓。注意：提亮時，需保持啞光狀態並控制在合適範圍，便可增加面部飽滿感。

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骨相提亮

骨相提亮法著重骨骼的高點掃上高光。(圖片來源:蔣蔣🍉@小紅書)

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如果面中凹陷問題不是太明顯的女生，可直接用骨相提亮方法。重點在於完成全妝後精準地打高光，從而塑造鮮明深邃、立體精緻的五官，增加妝容層次感。

所需產品：香檳色或金色珠光質地高光粉、小型化妝掃

步驟1) 用自然百搭色系的高光，配上小型又精準的化妝掃。

步驟2) 在骨骼的高點掃上高光，如：鼻尖、鼻梁山根位、眉骨、顴骨、下巴、唇峰位。亦可用手指代替化妝掃，效果更自然。

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