情人節眼妝｜6步驟畫出原生臥蠶　放大雙眼兼減齡　新手一次掌握

擁有一雙明亮、有神的眼睛，會給人好感度大提升，特別是有臥蠶的女生，笑起來帶點無辜感，視覺年齡也會顯得比較年輕。



先天條件沒有明顯臥蠶沒關係，只要掌握上妝的技巧，也可以輕鬆創造出宛如天生的「原生臥蠶」，讓你看起來無害，還有放大眼神的效果。

小紅書上的人氣彩妝師特別拆解關鍵6步驟，跟著畫出詐欺整形級眼妝。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

原生感臥蠶6步驟：

1. 眼下遮瑕打底

在畫臥蠶前，先使用遮瑕產品在眼下打底，修飾黑眼圈及淚溝，再用少量的蜜粉定妝，避免等下上妝暈成一團。

2. 製造臥蠶陰影

沾取霧面膚棕色的眼影或使用陰影筆，對著鏡子做出眯眼笑的動作，找出睫毛下方鼓起來的位置，鎖定臥蠶位置，順著眼型輪廓下筆打底，記得要避開臥蠶突起的位置。眼尾的位置顏色加重，延伸到上眼皮眼尾，營造深邃感。

同場加映：整容級化妝技巧4步達成！單眼皮、孖潤腸、扁平臉逆變成性感美女（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 22

3. 加深下睫毛根部

選擇深棕色的眼影，描繪在接近下睫毛的位置，從眼尾由粗到細勾勒，範圍落在眼球正下方即可，不用畫到眼頭，陰影太長會變僵硬的一條線，看起來不自然。

4. 打亮眼頭<字

選擇啞光質地的打亮或臥蠶筆，加在眼頭及臥蠶最突起的位置，再用小的細節刷將邊界暈染開，將亮點放在眼頭的<字，不需要整個臥蠶都提亮，會顯得有點假。

同場加映：情人節手袋｜20款精品腋下包 LV、Dior、Celine、Prada、BV必敗（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

5. 調整陰影顏色

眼球中間往後，使用剛剛步驟3的餘粉，加深輪廓，創造前亮後暗的視覺效果，讓臥蠶處看起來更亮且立體。

6. 腮紅融合整體色調

最後這個步驟就是重要關鍵，沾取帶點蜜桃色的腮紅，輕刷在臥蠶下及蘋果肌的位置，讓整體的色澤自然融合。

只是加了臥蠶，整體感立刻變得不一樣，中庭的部分留白變少，臉型也有修飾的作用，眼睛放大有神，整個人也顯得年輕。即使用原鏡頭拍攝，也不會覺得臥蠶假假的。

延伸閱讀：

0失敗3點定位畫眉公式看這邊！畫眉前先做「這步驟」效果更好，韓星最愛的眉型竟是「這一款」

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】