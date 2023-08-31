編輯部10大美妝護膚特輯：黑頭吸塵機、抗老神器 擊退乾紋黑色素

十大好物推薦2023｜變美是女生天性，常有人說 「世上沒有醜女人，只有懶女人。」用錯化妝品護膚品，或者無好好照顧肌膚，有可能提早老化，故此要挑選適合自己的產品。《01女生》5位記者為大家實試了多款產品，精選出十大美妝護膚產品，即看看記者們的親身分享～



十大好物推薦2023（石欣桐 攝）

記者 石欣桐 - 盛夏美妝好物：散發令人醉心的淡淡花香

記者 石欣桐 - 盛夏美妝好物：散發令人醉心的淡淡花香（石欣桐 攝）

十大好物推薦：GUCCI Flora Gorgeous Magnolia 香水 HK$1,320/100ml

GUCCI推出的美妝品向來令人醉心，尤其是 Flora 香水系列，無論是包裝還是香調也絕對是香水迷必收清單之一。GUCCI最近再為 Flora 香水家族增添新成員，這款新推出的 Flora Gorgeous Magnolia 香水，單是綴上了Flora圖案的紫色漆面玻璃瓶身，已經令筆者相當著迷，擺放在化妝枱上頓時成為令家居更添高雅感的時尚擺設。

香水以甜美的玉蘭花香作為主調，配合金木、甜橙及椰子香，香調既淡雅又清甜，搭配夏日穿搭，更顯優雅甜美感，香氣自然，令人舒適而不刺鼻，加上持久度高，不用補噴也能整天擁有淡淡清香！

十大好物推薦：GUCCI Flora Gorgeous Magnolia 香水 HK$1,320/100ml（石欣桐 攝）

十大好物推薦：向日葵 EX 亮澤洗髮露 HK$128/500ml

除了肌膚保養，頭髮護理都同樣重要！尤其是筆者電髮後髮質變得乾旱毛躁，加上筆者本來髮絲偏幼、容易折斷，所以特別要加強頭髮護理工夫！

頭髮保養先要由洗髮開始，筆者最近用上了這款向日葵 EX 亮澤洗髮露，洗髮露含珍貴葵花籽蠟成分，洗髮後依然留有淡淡花香，而且髮絲頓時回復水潤柔滑，持續使用後，髮絲折斷情況亦有明顯改善。

十大好物推薦：向日葵 EX 亮澤洗髮露 HK$128/500ml（石欣桐 攝）

記者 夏子婷 - 黑頭粉刺最強敵人

記者 夏子婷 - 黑頭粉刺最強敵人（夏子婷 攝）

十大好物推薦：BORGHESE 牛油果深層清潔排毒泥漿面膜HK$400 / 7.5oz

夏天出汗出油都會較多，筆者喜歡使用清潔型的泥膜，有助臉部深層清潔，但最怕敷到連肌膚的水分一併帶走，所以對泥膜特別有要求。BORGHESE這款牛油果泥膜一試大感驚喜，使用數次明顯感到毛孔中的髒東西全部不見了。

平日筆者在洗澡後使用，肌膚打開毛孔，有助泥膜更深入毛孔進行清潔，一般都會厚敷在T字位及下巴位置，成份溫和延展性極佳，大約敷5-8分鐘洗掉，最後濕敷保濕精華或面膜。潔面後絕不感到肌膚緊繃不適，且肉眼都明顯看到皮膚變得明亮透白，黑頭及粉刺比之前少了很多。

十大好物推薦：BORGHESE 牛油果深層清潔排毒泥漿面膜HK$400 / 7.5oz（夏子婷 攝）

十大好物推薦：BORGHESE 牛油果深層清潔排毒泥漿面膜HK$400 / 7.5oz（夏子婷 攝）

十大好物推薦：Aesop 洗髮露 HK$380／500ml

頭髮是女人的第二張臉，作為精緻女生當然要好好保養！Aesop無論是護膚品、香水，甚至是頭髮護理產品都深受不少人喜愛。在眾多的洗髮水中，筆者完全被Aesop洗髮水香味吸引，偏本草香味，洗髮水起泡不算多，但沖洗後整體感覺清爽，且不會殘留味道在髮絲上 。筆者同時配合Aesop的護髮素一同使用，秀髮會變得順滑，能一整天都不會崩塌。

十大好物推薦：Aesop 洗髮露 HK$380／500ml （夏子婷 攝）

記者 李樂瑤 - 拯救疲態 旅遊好物

（李樂瑤 攝）

記者 李樂瑤 - 拯救疲態 旅遊好物 （李樂瑤 攝）

十大好物推薦：Drunk Elephant Ceramighty™ AF 明眸修護眼霜 HK$470／15ml

雙眼作為靈魂之窗，既可以透露身體狀態，又是顯露年齡秘密的一個重要地方！捱夜、生活壓力加上歲月無情，眼部若然護膚不當的話，除了細紋更可能會失去澎潤，盡顯疲態。

這款Drunk Elephant 的明眸修護眼霜，不是空有可愛簡潔的外形，產品設計亦相當人性化，真空設計能夠避免空氣或細菌進入產品，另外用後效果亦令人驚艷：未推開前，眼霜質地看似厚重，但只需輕推、略加按摩就可以輕易被雙眼吸收，筆者更發現只需一周左右，就已經能夠擊退乾紋，眼周的肌膚亦感覺提亮了些！

十大好物推薦：Drunk Elephant Ceramighty™ AF 明眸修護眼霜 HK$470／15ml （李樂瑤 攝）

十大好物推薦：Drunk Elephant Ceramighty™ AF 明眸修護眼霜 HK$470／15ml （李樂瑤 攝）

十大好物推薦：Origins 悅肌再生全效凍齡木精華 HK$760

抗老護膚是一個漫長之路，並不是感覺皮膚狀況日漸下降後才行動，平日皮膚失去彈性、護膚品無感、皮膚透露黃氣等等就已經是警號，除了補濕功能外，大家亦要注意一下緊緻、抗老。

筆者早前日本旅遊，早出晚歸，加上上山下海，皮膚狀態力經考驗，用上這支精華後完全看不出皮膚歷經大風、太陽直曬過，像是被療癒、抹掉一切刺激般。皮膚用後感覺飽滿、緊緻，而且打卡正面照中亦發現笑紋淡些，輪廓亦有所緊緻，完全是旅遊拯救疲態好物！

十大好物推薦：Origins 悅肌再生全效凍齡木精華 HK$760（李樂瑤 攝）

記者 許秀麗 - 粉紅護膚好物！

記者 許秀麗 - 粉紅護膚好物！（許秀麗 攝）

十大好物推薦：CLARINS 凝亮護唇油 — 仲夏玫瑰 HK$230

本身就是CLARINS護唇油的忠實粉絲，這次品牌配合浪漫玫瑰的主題，推出了全新色調 — 仲夏玫瑰，真讓人忍不住入手！這次是很粉嫩甜美的玫瑰色，加香甜且不假的果香味，一塗上唇就充滿夏日活力氣色！

除了全新玫瑰色很吸引外，這次護唇油配方亦升級，以經典配方榛子油及有機荷荷巴油萃取為基本，同時加入有機玫瑰精油，可深層滋潤缺水雙唇、撫平乾紋及增強唇部水亮潤澤。這款護唇油筆者每日都會隨手放在手袋，簡單一塗就有好氣色，而且很喜歡將它疊加在霧面唇膏上，以轉換唇妝妝感，這樣早上可以是充滿個性的霧面唇妝，下午則是水嫩嘟嘟唇。

十大好物推薦：CLARINS 凝亮護唇油 — 仲夏玫瑰 HK$230（許秀麗 攝）

十大好物推薦：d program酵母益生元乳液 (極致保濕) HK$270 / 100ml

整個7、8月不是在冷氣地方，就是在戶外受大太陽曝曬，而本身就是乾燥肌的筆者，在這兩種極端環境下，肌膚變得更乾燥痕癢。所以剛登陸香港的d program極致保濕系列產品，其中筆者最明顯感受到膚況改善的是乳液，有效為肌膚深層保濕，就算一整晚開冷氣睡覺，第二天早上也不會出現乾燥緊繃感。

這款乳液糅合了超級透明質酸及甘油等成分，除了為肌膚深層保濕外，還可以防止水分流失，避免剛保濕就很快流失水份，產品還採用了精研紓敏配方，可紓敏降紅，改善敏感乾燥情況，對於曬後護理也很有幫助的！筆者還有配合同系列的柔膚水使用，效果更好，而且一整套可愛的粉紅色圓潤包裝，放在化妝枱看著就心情很好！

十大好物推薦：d program酵母益生元乳液 (極致保濕) HK$270 / 100ml（許秀麗 攝）

十大好物推薦：d program酵母益生元乳液 (極致保濕) HK$270 / 100ml（許秀麗 攝）

記者 朱加曦：為疲倦肌膚打打氣！

記者 朱加曦：為疲倦肌膚打打氣！（朱加曦 攝）

十大好物推薦：ELIXIR 高純維A重點抗皺精華霜 HK$575/22g

由於長期捱夜，致眼紋、淚溝愈見明顯，試過數款眼霜，效果都未算滿意，但這精華則是例外。它採用高純維他命A，經日本厚生省認可改善皺紋，質感滋潤但易吸收，不易引發暗粒，而且撫平肌膚的效果不俗，肌膚看來飽滿亮澤。

作為護膚愛好者，近日亦會為媽媽塗這支精華，可見其面上的乾紋和眼紋，逐漸減淡甚至消失，肌膚亦見活力光澤，足見出精華霜的功效。

十大好物推薦：ELIXIR 高純維A重點抗皺精華霜 HK$575/22g（朱加曦 攝）

十大好物推薦：ELIXIR 高純維A重點抗皺精華霜 HK$575/22g（朱加曦 攝）

十大好物推薦：Clarins 透亮速效安瓶精華4支 HK$960

之前也曾試Clarins的這個透亮光感系到，這次全新推出的安瓶精華，也沒令人失望。精華質感偏向水潤，能夠大範圍推開，而且很快被吸收，肌膚亦變得滑嫩，乾紋稍為減淡。最重要的是，連續晚上使用數天，可見肌膚較以前亮澤，拍照時看來充滿活力感覺。精華使用11種成分，包括革命性[10+5]雙維C亮白技術、西印度櫻桃籽萃取及桃金孃萃取，為肌膚注氧，並截擊黑色素。

十大好物推薦：Clarins 透亮速效安瓶精華4支 $960（朱加曦 攝）