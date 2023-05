編輯部精選10大夏季好物！「神級控油神器」30秒成膜防爆汗極保濕

十大好物推薦2023|炎炎夏日最怕出現溶妝浮粉情況,加上近期不時下起雨來,不但心情使人憂愁,膚況又變得不太穩定。《01女生》5位記者為大家實試了多款產品,精選出十大美妝護膚產品,其中有不少都是近期推出的新產品,有一款產品短短使用14日後明顯感到有改善,即看看記者們的親身分享!



長期開冷氣令筆者的肌膚變得乾燥缺水,最近在早晚潔面後就用上了FANCL新推出的膠原豐盈肌底液,產品質地滋潤但不黏笠,塗上臉後肌膚即時回復水潤飽滿。除此之外,產品蘊含各種緊緻成分,如「水解膠原蛋白 α」、「月見草精華」等,有助促進膠原蛋白增生,產品一旦吸收後,就立刻感受到臉部肌膚變得緊緻飽滿,效果確實令筆者相當驚喜,持續使用後法令紋亦有輕微改善。

踏入夏天,除了防曬工夫外,美白保養也同樣重要!筆者最近用上的Cetaphil舒特膚透亮抗敏全效淨斑精華,產品質地溫和不易致敏,質感雖然濃稠,但輕輕推開後就很快吸收,不黏不笠更略帶清爽保濕感,在溫熱的夏天使用相當舒適!筆者試用2星期後,發現肌膚色澤明顯地變得均勻透亮,美白亮澤效果確實顯著。至於淡斑功效,要將色斑由有變無當然是沒可能,但可以說的是持續使用14日後,色斑有輕微淡化,筆者也很期待繼續使用後的效果!

自口罩令解除後,終於不用苦惱被口罩遮蓋或毀掉妝容,大量封塵的化妝品終於可以「見光」了!最近HUDA BEAUTY新推出絨霧質感九色眼影盤值得入手,過去筆者已經多次購入品牌其他色系眼影盤,簡直是一試愛上!

是次這款全新的絨霧質感九色眼影盤,以粉色色系為主,即使是新手或是日常妝用都適合,粉質幼細上眼延展性強,顯色度強,所以新手者切記要少量多次,眼妝才不會顯髒。最重要是一盒滿足所有眼妝需要,毋須再額外買多款不同的眼影盤,方便快捷又不會造成多餘的浪費。

MAKE UP FOR EVER的定妝噴霧向來都大受歡迎,是次新裝換上獨家噴頭設計,可以噴出超微細的水珠,均勻覆蓋全面妝容。這款定妝噴霧一噴迅速成膜,上臉後沒有緊繃感,而且獨家噴頭完全無出現噴花底妝的情況。另外這款是霧面配方完美做到控油定妝功效,同時又有適當的保濕力。

十大好物推薦2023|MAKE UP FOR EVER MIST & FIT MATTE HK$250 (夏子婷 攝)