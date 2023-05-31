編輯部精選10大夏季好物！「神級控油神器」30秒成膜防爆汗極保濕

十大好物推薦2023｜炎炎夏日最怕出現溶妝浮粉情況，加上近期不時下起雨來，不但心情使人憂愁，膚況又變得不太穩定。《01女生》5位記者為大家實試了多款產品，精選出十大美妝護膚產品，其中有不少都是近期推出的新產品，有一款產品短短使用14日後明顯感到有改善，即看看記者們的親身分享！



十大好物推薦2023 （石欣桐 攝）

記者 石欣桐：轉季初夏換膚好物

記者 石欣桐：轉季初夏換膚好物（石欣桐 攝）

十大好物推薦2023｜FANCL 膠原豐盈肌底液 HK$208 / 30ml

長期開冷氣令筆者的肌膚變得乾燥缺水，最近在早晚潔面後就用上了FANCL新推出的膠原豐盈肌底液，產品質地滋潤但不黏笠，塗上臉後肌膚即時回復水潤飽滿。除此之外，產品蘊含各種緊緻成分，如「水解膠原蛋白 α」、「月見草精華」等，有助促進膠原蛋白增生，產品一旦吸收後，就立刻感受到臉部肌膚變得緊緻飽滿，效果確實令筆者相當驚喜，持續使用後法令紋亦有輕微改善。

十大好物推薦2023｜FANCL 膠原豐盈肌底液 HK$208 / 30ml （石欣桐 攝）

十大好物推薦2023｜Cetaphil舒特膚透亮抗敏全效淨斑精華HK$300 / 30ml

踏入夏天，除了防曬工夫外，美白保養也同樣重要！筆者最近用上的Cetaphil舒特膚透亮抗敏全效淨斑精華，產品質地溫和不易致敏，質感雖然濃稠，但輕輕推開後就很快吸收，不黏不笠更略帶清爽保濕感，在溫熱的夏天使用相當舒適！筆者試用2星期後，發現肌膚色澤明顯地變得均勻透亮，美白亮澤效果確實顯著。至於淡斑功效，要將色斑由有變無當然是沒可能，但可以說的是持續使用14日後，色斑有輕微淡化，筆者也很期待繼續使用後的效果！

十大好物推薦2023｜Cetaphil舒特膚透亮抗敏全效淨斑精華HK$300 / 30ml （石欣桐 攝）

記者 夏子婷：溶妝浮粉急救法

記者 夏子婷：溶妝浮粉急救法 (夏子婷 攝）

十大好物推薦2023｜HUDA BEAUTY Cool Matte Obsessions HK$265

自口罩令解除後，終於不用苦惱被口罩遮蓋或毀掉妝容，大量封塵的化妝品終於可以「見光」了！最近HUDA BEAUTY新推出絨霧質感九色眼影盤值得入手，過去筆者已經多次購入品牌其他色系眼影盤，簡直是一試愛上！

十大好物推薦2023｜HUDA BEAUTY Cool Matte Obsessions HK$265 (夏子婷 攝）

十大好物推薦2023｜HUDA BEAUTY Cool Matte Obsessions HK$265 (夏子婷 攝）

是次這款全新的絨霧質感九色眼影盤，以粉色色系為主，即使是新手或是日常妝用都適合，粉質幼細上眼延展性強，顯色度強，所以新手者切記要少量多次，眼妝才不會顯髒。最重要是一盒滿足所有眼妝需要，毋須再額外買多款不同的眼影盤，方便快捷又不會造成多餘的浪費。

十大好物推薦2023｜MAKE UP FOR EVER MIST & FIT MATTE HK$250

MAKE UP FOR EVER的定妝噴霧向來都大受歡迎，是次新裝換上獨家噴頭設計，可以噴出超微細的水珠，均勻覆蓋全面妝容。這款定妝噴霧一噴迅速成膜，上臉後沒有緊繃感，而且獨家噴頭完全無出現噴花底妝的情況。另外這款是霧面配方完美做到控油定妝功效，同時又有適當的保濕力。

十大好物推薦2023｜MAKE UP FOR EVER MIST & FIT MATTE HK$250 (夏子婷 攝）

基本上一整天都可以保持完整妝容，而且使用後明顯看到口罩沾粉量減少，絕對是夏天好物！溫馨小提示，首次使用記得上下搖勻10次，否則臉部有機會噴出粉末。

記者 李樂瑤：太陽花眼妝練成術

記者 李樂瑤：太陽花眼妝練成術 （李樂瑤 攝）

十大好物推薦2023｜Ettusais EYE EDITION (COLOR PALETTE) 深邃雙色眼影 #02 HK$115

今年春夏彩妝的特點都是以輕透、水潤感為主，用上紅調為主的眼影盤就合適不過，Ettusais的日系調色粉質幼滑，更是將紅調平衡恰當，上眼後不會顯眼腫！

十大好物推薦2023｜Ettusais EYE EDITION (COLOR PALETTE) 深邃雙色眼影 #02 HK$115 （李樂瑤 攝）

十大好物推薦2023｜Ettusais EYE EDITION (COLOR PALETTE) 深邃雙色眼影 #02 HK$115 （李樂瑤 攝）

十大好物推薦2023｜Maybelline 飛天翹防水睫毛膏 HK$129

初夏悶焗天氣容易令眼睫毛塌垂，除了可以取出睫毛膏時，先將多餘膏體刮除，塗好睫毛膏後以粉餅輕輕定妝有助眼睫毛卷翹、持久，眼睫毛膏體不過於濕潤、梳頭形狀亦不可忽視。

十大好物推薦2023｜Maybelline 飛天翹防水睫毛膏 HK$129 （李樂瑤 攝）

這支Maybelline的睫毛膏能夠令低垂的眼睫毛瞬間提升，而且不易結塊，輕鬆打造太陽花效果，當中的角蛋白胺基酸成份更有助增強睫毛濃密效果，變美同時養好眼睫毛！

記者 許秀麗：夏日好氣色妝容

記者 許秀麗：夏日好氣色妝容（許秀麗 攝）

十大好物推薦2023｜Valentino EYE2CHEEK高訂柔霧眼影胭脂 #6 HK$510

用完被同事大讚氣色很好的胭脂，同時亦可當眼影使用，一物二用！這款眼影胭脂是由最初的液體，再轉化成粉狀，所以粉質更幼滑、貼妝。其中色號#6 是一款很百搭的橘調珊瑚色，輕輕一掃就有均勻、柔和的腮紅；而眼妝的話，亦透過疊加的方式畫出漸變的眼妝，小小的一盒就可化出一個好看的妝容。

十大好物推薦2023｜Valentino EYE2CHEEK高訂柔霧眼影胭脂 #6 HK$510（許秀麗 攝）

Valentino EYE2CHEEK高訂柔霧眼影胭脂 #6 HK$510（許秀麗 攝）

十大好物推薦2023｜GIVENCHY 高訂稜鏡遮瑕膏 HK$345

被黑眼圈、色斑雙重攻擊的筆者，很喜歡嘗試不同品牌的遮瑕膏，GIVENCHY近期新推出了高訂稜鏡遮瑕膏，是與品牌的皇牌蜜粉同一系列，立即想試用。遮瑕膏蘊含多重植萃配方，更自然回復猶如原生肌的好膚質，且有長效保濕效果，不會卡紋。遮瑕膏質感輕盈易推出，妝感不厚重亦不會明顯的遮瑕痕跡，輕易就遮蓋了臉上大部分遮瑕。

十大好物推薦2023｜GIVENCHY 高訂稜鏡遮瑕膏 HK$345（許秀麗 攝）

記者 朱加曦：打造夏日精神好氣息

記者 朱加曦：打造夏日精神好氣息 (朱加曦攝)

十大好物推薦2023｜su:m37微細煥活補濕亮膚精華 50ml HK$450

由於近日天氣焗促，肌膚不時因缺水泛油，而且變得敏感，容易泛紅痕癢。幸好遇上這支精華，質感輕盈水潤，推開清涼舒適，很快便被吸收，用後亦有效減淡乾紋，肌膚感到紓緩，變得滑嫩，展現出健康光澤。精華專為敏感肌而設，蘊含10年發酵成分Tru-Active及敏感修護成分Biopeptide190，透過全新微粒化技術，助營養更快滲透肌底，煥發自然光采。

十大好物推薦2023｜su:m37微細煥活補濕亮膚精華 50ml HK$450 (朱加曦攝)

十大好物推薦2023｜Estée Lauder Pure Color 高清純色柔滑緞面唇膏 #333 HK$320

隨著口罩令解除，不少女生都開始買唇膏，為外貌增添精神氣息，打造誘人魅力。每次塗抹唇膏，都想雙唇保持滋潤，整天都感自然舒適，同時不顯唇紋。而這支Estée Lauder唇膏，便做到了要求，質感軟滑易推，並糅合鹽角草萃取物和三重複合植物酒成分，略帶水潤感覺，有效持妝10小時。

十大好物推薦2023｜Estée Lauder Pure Color 高清純色柔滑緞面唇膏 #333 HK$320 (朱加曦攝)

唇膏的設計靈感，源自Estée Lauder夫人在美國棕櫚灘的家中大柱，搭以多達80款色調，讓大家都能選出合適款式。特別推介#333，帶有玫瑰色調，而且貼合亞洲人膚色，以散發華麗奪目的氣場。