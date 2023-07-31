編輯部10大美妝護膚特輯：逆齡好物、亮白精華、急救保濕擊退泛紅

十大好物推薦2023｜變美是女生天性，常有人說 「世上沒有醜女人，只有懶女人。」用錯化妝品護膚品，或者沒有好好的照顧肌膚，很有可能提早老化，故此要挑選適合自己的產品，切忌人云亦云。《01女生》5位記者為大家實試了多款產品，精選出十大美妝護膚產品，其中有不少都是近期推出的新產品，即看看記者們的親身分享，可能有一款是你的心水產品！



十大好物推薦2023 （石欣桐 攝）

記者 石欣桐 - 日常護膚好物 肌膚涼茶夏日必備

（石欣桐 攝）

十大好物推薦：Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 HK$355／250ml

Kiehl's 的金盞花植物精華爽膚水是筆者力推的日常護膚保養好物，有「肌膚涼茶」之稱的這款爽膚水配方天然不致敏，紓緩保濕、平衡水油效果顯著，令筆者不斷回購。爽膚水用法多多，有助解決由早至晚的肌膚護理所需，早上起床潔臉後，筆者會用爽膚水沾濕化妝棉抹抹臉，作為二次清潔，再把適量爽膚水輕輕按壓在臉上，用後瞬間為肌膚急救保濕，臉上油脂更有明顯減少，改善油臉情況。

另外，筆者也會把爽膚水放入小噴樽之中，上妝前在粉底掃或美妝蛋上噴上少量，底妝明顯變得更加水潤貼服、不乾裂。擁有敏感肌的筆者，臉部肌膚容易敏感泛紅，在肌膚狀態不理想時，更加可以用爽膚水沾濕化妝棉濕敷，敷後即時舒緩了敏感泛紅情況。金盞花植物精華爽膚水一物多用，無論是性價比還是護膚效果都值得筆者回購再回購。

十大好物推薦：Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 HK$355／250ml（石欣桐 攝）

十大好物推薦：A’pieu Juicy Pang UV Stick 防曬棒 ¥1,650（約 HK$92）

最怕曬黑的筆者，平日特別注重防曬工夫，近年興起以方便、清爽、不沾手為賣點的「防曬棒」，筆者早前到日本旅行時就盲買了這款一試。A’pieu 推出的 Juicy Pang UV Stick 防曬棒小巧包裝方便外出時攜帶，而且可以隨時不沾手地補塗，乾淨又方便，令筆者在外時再沒有藉口不補防曬了。

防曬棒呈透明色，塗上身時不像普遍防曬霜的偏白，具有防水、防汗性，進行水上活動時也適合使用，加上產品添加了保濕成分，塗上肌膚後清爽水潤不黏笠。筆者選的是蘋果味，清甜香氣令人感到心情愉悅又療癒，還可當作香體膏使用，散發出陣陣香氣。

十大好物推薦：A’pieu Juicy Pang UV Stick 防曬棒 ¥1,650（約 HK$92）（石欣桐 攝）

十大好物推薦：A’pieu Juicy Pang UV Stick 防曬棒 ¥1,650（約 HK$92）（石欣桐 攝）

記者 夏子婷 - 逆齡天花板 拯救下垂垮臉

(夏子婷 攝）

十大好物推薦：mtm Labo custom-blended eye mask HK$1,880 / 30mL & 12 對

筆者向來總是忽略了眼部護理，長期盯著螢幕眼睛變得乾澀疲勞，加上經常熬夜，眼周開始出現細紋、黑眼圈、暗沉等困擾，因此開始注重眼周保養。最近開始試用日本的mtm Labo皇牌眼膜，過去早已聽聞品牌的大名，一試即後悔沒早點入手。

品牌勁具特色，購買前要先進行一個「量膚定制」測試，調配出個人專屬的護膚產品。mtm Labo皇牌眼膜的設計跟市面上的眼膜不同，其眼膜紙及精華液分開的，先在眼周塗上一層精華液，再貼上眼膜紙，再疊加一層精華液，大約等候15-20分鐘即可。筆者使用3次後明顯看到細紋及黑眼圈減淡不少，而且平日眼下「卡粉」的情況亦得到改善，簡直一試難忘，絕對成為無限回購的產品之一。

十大好物推薦：mtm Labo custom-blended eye mask HK$1,880 / 30mL & 12 對 (夏子婷 攝）

十大好物推薦：NOTIME ICELADY RF 逆齡儀 HK$1,899

家用美容儀愈趨普及，基本上大部分女生家中必備一部，而且效果可媲美美容院。Notime icelady 這部RF 逆齡儀是結合了四大醫美級美容技術，包括RF射頻、超聲波加低頻振動、LED美容紅光及EMS微電流，做到多方面的需求。

筆者向來有到美容院做facial的習慣，但自從入手了Notime icelady RF 逆齡儀減少了到美容院的頻率，亦省下不少時間及金錢。平日一般潔面後使用，筆者會特別在法令紋及眼周附近多加按摩；有時候起床臉水腫的話，按摩5-8分鐘就可以去水腫了。另外，一邊敷面膜，一邊使用更可達致深度補水，翌日上妝會更貼服，因此持續使用效果相當顯著。

十大好物推薦：NOTIME ICELADY RF 逆齡儀 HK$1,899 (夏子婷 攝）

記者 李樂瑤 - 上班自然好氣息

（李樂瑤 攝）

（李樂瑤 攝）

十大好物推薦：NARS 光亮柔滑遮瑕霜Vanilla Light2 HK$290

上班急忙相信都是不少女生的日常，沒有太多時間精雕細琢妝容，但是又不希望素顏示人的話，可以防曬過後，在重點位置遮瑕以及加上蜜粉，不單可以改善暗沉膚色，改善氣息，透薄的底妝亦不容易脫妝。

這款NARS的遮瑕霜就是筆者日常上班妝容的必備之物，輕塗在嘴邊位置更能減淡法令紋，令人有減齡之錯覺。一直回購的原因無非它，就是能夠保濕，同時不易脫妝，能夠保持貼膚遮瑕度。

十大好物推薦：NARS 光亮柔滑遮瑕霜Vanilla Light2 HK$290（李樂瑤 攝）

十大好物推薦：Rouge Hermès亮面唇膏 Beige d'Automne HK$620

整體妝容較淡時，唇妝則是一個低調但重要的存在：紅唇會顯得突兀而搶眼、紫紅調唇妝則會令氣息變差，粉調的裸膚色則能襯托出好氣息。

挑選Rouge Hermès這支#20 （Beige D'Automne）除了被漆彩金屬外殼，雅致的外觀所吸引。當中的內容物亦相當有實力，質地絲滑，亮面妝感但不會輕易脫妝；加上可替換蕊芯的環保設計，隨時展現合適的個人風格。

十大好物推薦：Rouge Hermès亮面唇膏 Beige d'Automne HK$620（李樂瑤 攝）

記者 許秀麗 - 盛夏愛用好物！

（許秀麗 攝）

十大好物推薦：OLAPLEX No.4 鏈鎖結構洗髮水 250ml HK$295

一年四季筆者的頭髮都屬於乾性細軟髮絲，所以特別在意洗護髮用品，尤其是頭髮護理的第一步-洗髮水。OLAPLEX的這款洗髮水，有效解決髮絲毛躁問題，使用後即時有漂亮的光澤和順滑﹐每天早上也更易打理。另外，在連續使用一段時間後，明顯頭髮有減少斷裂和掉髮，感覺有變得更健康。

十大好物推薦：OLAPLEX No.4 鏈鎖結構洗髮水 250ml HK$295（許秀麗 攝）

十大好物推薦：Charlotte Tilbury AIRBRUSH FLAWLESS LIP BLUR 極緻柔霧唇釉 #HONEY BLUR HK$290

無論使用霧面唇釉或唇膏，總擔心一塗即顯乾燥的雙唇和唇紋，不僅不好看還顯老。Charlotte Tilbury剛剛推出了新唇釉，就是主打可即時霧化平滑唇紋，不乾燥。立即入手試用，隱藏唇紋效果非常好，加上高顯色的柔霧效果，和貼心的鑽石唇刷可輕鬆塗出好看的唇妝。此外，筆者很喜歡此唇釉系列中的#HONEY BLUR，是一款蜜糖奶棕色，散發著溫暖柔和的氣質，在夏日陽光下更添活力感。

十大好物推薦：Charlotte Tilbury AIRBRUSH FLAWLESS LIP BLUR 極緻柔霧唇釉 #HONEY BLUR HK$290（許秀麗 攝）

記者 朱加曦：夏日必備精華

(朱加曦攝)

十大好物推薦：Caudalie Vinoperfect 葡萄蔓極緻亮白精華液 30ml HK$500

美白工夫要做足！今次嘗試Caudalie的精華液，採用高濃度專利成分Viniferine葡萄蔓萃取，有效淡斑去印，達致自然透亮肌，為法國暢銷產品。精華液質感水潤易推，用時有種清涼幽香感覺，有效減淡細紋，肌膚展現出緊致淨白的氣息。特別喜歡精華液採用98%天然純素配方，以減輕肌膚負擔，感覺更為安心。

十大好物推薦：Caudalie Vinoperfect 葡萄蔓極緻亮白精華液 30ml HK$500 (朱加曦攝)

十大好物推薦：Caudalie Vinoperfect 葡萄蔓極緻亮白精華液 30ml HK$500 (朱加曦攝)

十大好物推薦：XOVE 水盈保濕精華 40ml HK$468

夏天出入冷氣房，肌膚特別易乾，故選擇使用XOVE水盈保濕精華。此前曾試多次品牌的產品，身邊友人都對此讚不絕口，產品整體感覺舒適滋潤，為乾肌帶來不錯的保濕效果，用後肌膚觸感滑嫩，整個人回復年輕感覺。精華採用高效複合精華，結合白松露親膚活性因子，可以保濕鎖水，修復因乾旱而出現的細紋。

十大好物推薦：XOVE 水盈保濕精華 40ml HK$468 (朱加曦攝)