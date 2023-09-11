日韓爆紅「個人色彩診斷」極簡3大方法測出命定春夏秋冬四季色系

個人色彩診斷｜近年在日韓爆紅的「個人色彩診斷」Personal Color，其是根據個人的膚色、髮色、眼色和個人風格等因素進行分析和評估，通過色彩診斷找出一個人的色彩季節，例如春季、夏季、秋季或冬季，以及在該季節中最適合的色彩調和，從而提升整體形象。不過個人色彩診斷費都相對昂貴，必須人人都願意花一筆金錢去體驗，今天《01女生》教你零成本在家都能夠體驗到「個人色彩診斷」，藉此助大家找出自己的本命色。



是否長得白就屬於冷色調？黃皮膚就是暖色調？其實這樣測試完全不準確的，不然的話所有黃種人全部都屬於暖色調。在社交平台一名叫「Sue小姿」曾在韓國學習個人色彩判斷，她通過學習準確地測出每個人的四季個人色彩，藉此給大家分享如何不花一分錢在家都能自測出個人色彩，有興趣的朋友就繼續看下去！

個人色彩診斷零成本在家自測 3大方法找出自己本命色（YouTube@혜리 ）

個人色彩診斷零成本在家自測 3大方法找出自己本命色（YouTube@혜리 ）

個人色彩診斷零成本在家自測 3大方法找出自己本命色

個人色彩診斷｜第一個方法：下載「icolor」App

這個App跟用布測試的步驟基本上是一樣的，首先必須要在自然光下，且是素顏狀態，不能戴上任何的有色的隱形眼鏡。觀察面部瑕疵變化，例如黑眼圈、痘印、唇周暗沉，遇上那種顏色瑕疵會被改善。

個人色彩診斷｜第一個方法：下載「icolor」App（RED@Sue小姿）

個人色彩診斷｜第一個方法：下載「icolor」App（RED@Sue小姿）

帖主的情況是當遇上「夏冷調」的話，黑眼圈會變得淺一點，然後臉上瑕疵亦不會那麼明顯。帖主建議新手自己看不出的話，可以請朋友幫你觀察一下。

個人色彩診斷｜第二個方法：素顏塗唇膏

先找出四種色調的唇膏，分別是奶橘色來代表春季（春暖調）、淡粉色代表夏季（夏冷調）、土橘色代表秋季（秋暖調）、葡萄紅代表冬季（冬冷調），然後再素顏狀態下塗上這四種色調的唇膏，塗至飽和的程度。觀察一下自己在塗那一種顏色時會更有氣色，瑕疵亦沒有那麼明顯。

個人色彩診斷｜第二個方法：素顏塗唇膏（RED@Sue小姿）

個人色彩診斷｜第三個方法：結合個人色彩其他特徵

可以根據皮膚色調、眼色、髮色及頭皮來進行測試。春暖調的人膚色多數是偏黃、偏薄、有光澤且容易曬黑，血管呈綠色，頭皮偏黃，髮質幼細而有光澤；夏冷調的人膚色屬於偏粉、偏薄、乾燥且不易曬黑，血管呈藍色或紫色，頭皮偏白或粉、髮質粗且乾燥；秋暖調的人膚色偏黃、偏厚、乾燥且易曬黑，血管呈綠色，頭皮偏黃，髮質粗且乾燥；最後冬冷調的人膚色多數是偏粉、偏厚、有光澤且不易曬黑，血管呈藍色或紫色，頭皮偏白或粉，髮質粗而有光澤。

個人色彩診斷｜第三個方法：結合個人色彩其他特徵（RED@Sue小姿）

最後，大家在測試的時候，務必拋開個人喜好，客觀地觀察顏色，以及觀察面部瑕疵變化。