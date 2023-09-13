FOREO洗臉機｜FOREO官網減價優惠 半價起入手美容儀：ESPADA™ UFO

FOREO洗臉機｜FOREO來自瑞典，將美容科技變成生活的一部分，品牌推出的各款美容產品都大受好評：面部美容儀UFO、LUNA洗面機系列、亮眼按摩儀IRIS等，除了使用專利科研技術，每款儀器都能夠一手掌握，配上矽膠材質與可愛的糖果配色，令女生能夠隨時隨地在家護理。



FOREO的美容產品經過認可與評測，機款輕巧仔細，但卻擁有能夠與大型美容院可媲美的功效，愛美女生實在不容錯過！近日FOREO官網更推出限定的減價優惠，由即日起到9月30日，大部分人氣商品半價起就可以入手，優惠期間隨時售完，大家不要錯失良機，《01女生》就為大家特選出以下6款減價精選推薦！

FOREO官網減價優惠 低至半價！（FOREO）

FOREO減價優惠：1. LUNA™ fofo HK$890（原價HK$445）

購買方法：FOREO官網

提起洗面機、潔面儀，大家應該會對LUNA系列並不陌生，而fofo 的整體表現與LUNA GO相差無幾，配備了高頻T-Sonic™脈動與前方細膩的矽膠刷毛，能夠有效清潔多餘油脂、污垢及殘留化妝品。fofo 最為獨特的是後方有著感應器。能夠與FOREO app連接，根據皮膚狀況測量肌膚水分與健康並提供相應化的個護膚方案，十分合適皮膚狀況浮動的女生。

FOREO減價優惠：1. LUNA™ fofo HK$890（原價HK$445）(FOREO)

FOREO減價優惠：2. UFO™ Moisture Mania HK$1,099.5（原價HK$2199）

購買方法：FOREO官網

敷上常用的面膜、護膚品後總感覺功效普普，不如一開始的驚艷？面膜儀能夠就助你一臂，深入皮膚護理肌膚，同時發揮產品最大的功效。UFO™會發出不同波長的光源，能夠導入產品之餘，提升肌膚緊緻度、改善油脂分泌、色班，抑制黑色素生長。

FOREO減價優惠：2. UFO™ Moisture Mania HK$1,099.5（原價HK$2199）(FOREO)

這個套裝內包含了一個UFO™ 以及一盒7片的FOREO面膜，尺寸、重量輕巧，女生亦能一手可握。

FOREO減價優惠：3. Hand-held Spa for You & Mom HK$3,119（原價HK$4,798）

購買方法：FOREO官網

愛美女生不分年齡，現在入手這個子母套裝實在超值，內含UFO™ 2 以及UFO™ mini 2及2盒FOREO面膜，不論閏密分享、送予母親亦同樣可以。今個中秋禮盒還未入手，可以從月餅聊表心意改換成新式圓滾滾的美容儀，每日呵護對方的肌膚。

FOREO減價優惠：3. Hand-held Spa for You & Mom HK$3,119（原價HK$4,798）(FOREO)

FOREO減價優惠：4. ESPADA™ 2 Acne Treatment Set HK$1,590（原價HK$1,869）

購買方法：FOREO官網

這款ESPADA™ 2淨膚儀可謂是油肌、痘痘肌女生的福音！它具有LED藍光及T-Sonic™垂直透膚聲波脈動的雙重功效，能夠輸出170 mW/cm²的能量密度，快速有效地清除痘痘，縮小毛孔同時治癒痘印及炎症！

FOREO減價優惠：4. ESPADA™ 2 Acne Treatment Set HK$1,590（原價HK$1,869）(FOREO)

FOREO減價優惠：5. ISSA™ 2 HK$795（原價HK$1,590）

購買方法：FOREO官網

近年電動牙刷成為熱潮，不少品牌都有推出相應功能的電動牙刷，而ISSA™ 2具有獨特而符合人體工學的流暢造型設計，矽膠刷毛加上有機矽塗層，易抓握之餘不怕入水問題。最方便的是它只需充電1小時即可使用365天，能夠提供4合1口腔護理，將牙齒、牙齦、舌苔和口腔內壁都照顧好！

FOREO減價優惠：5. ISSA™ 2 HK$795（原價HK$1,590）(FOREO)

FOREO減價優惠：6. Glow Every Day HK$2,339（原價HK$3,660）

購買方法：FOREO官網

FOREO的美容儀除了可以配合用家自家的護膚產品，亦可以搭配多種功效的FOREO面膜，以90秒敷出20分鐘功效，快速滲透在皮膚底層，補充肌膚營養。而這個套裝正好適合想試驗FOREO美容儀與面膜的女生，感受兩者相互配合的體驗。

FOREO減價優惠：6. Glow Every Day HK$2,339（原價HK$3,660）(FOREO)

**價格以當日搜尋記錄根據而得，有機會因日子、優惠等浮動因素而造成價格不一**