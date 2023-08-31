Calvin Klein減價｜CK季末優惠 人氣內衣/服飾配件低至$264入手！

Calvin Klein 運動服飾推薦！Calvin Klein減價優惠來了！雖然已經立秋，夏意仍在，想舒服活動又不受到束縛？一套舒適、透氣的運動服飾就能夠幫到你。除了能夠應付運動需求，Calvin Klein的運動服飾更可以與日常配搭混合，營造出時尚的運動休閑造型。對CK有興趣的女生，不要錯過好時機，趁著Calvin Klein 季末優惠入手吧！



Calvin Klein 現正推出季末減價優惠，多款人氣內衣、服飾配件都低至5折，另外部分產品更有折上折優惠，實在超值：2件可享額外9折，4件以上額外8折；6件以上則額外7折。實在不容錯過，《01女生》為大家特選出以下8款減價精選推薦！

Calvin Klein 減價2023：1. Slim Cropped Cut Out Jumper 修身短版鏤空毛衣 HK$545 （原價HK$1,090）

購買方法：Calvin Klein官網

鏤空上衣作為近期大熱單品，就連不少韓國女星們都有穿著，女生們真的要入手一件！這款彈性針織的短版鏤空毛衣，能夠完美貼合身體曲線，若隱若現、小露性感的剪裁細節帶出Y2K的魅力。

Calvin Klein 減價2023：1. Slim Cropped Cut Out Jumper 修身短版鏤空毛衣 HK$545 （原價HK$1,090）(Calvin Klein)

Calvin Klein 減價2023：2. Smooth Cotton Rib Tank Top HK$395（原價HK$790）

購買方法：Calvin Klein官網

小背心看似夏天專屬單品，但其實四季適宜，混搭、單穿同樣吸晴美觀。這款棉質直坑紋背心，入肩的剪裁細節能夠修飾肩寬的問題，展現流暢身體曲線。直坑紋的材質對小胸女生十分友好，能夠低調地產生視覺錯覺，不經意間增大胸部！

Calvin Klein 減價2023：2. Smooth Cotton Rib Tank Top HK$395（原價HK$790）(Calvin Klein)

Calvin Klein 減價2023：3. Seaming Milano Dress 拼接米蘭連身裙 HK$595（原價HK$1,190）

購買方法：Calvin Klein官網

穿著打扮絕對是每天最需要多花心思的地方，有些時間總會想偷懶但又不能過於「街坊look」，想節省力氣又不會過於休閑的話，連身裙絕對能夠助你一臂。這款Calvin Klein Jeans連身裙採用環保物料製作而成，修身剪裁以及弧形下襬，不會太過寬鬆像睡衣，正面更飾有翻蓋前袋，十分方便，外出亦能解放雙手。

Calvin Klein 減價2023：3. Seaming Milano Dress 拼接米蘭連身裙 HK$595（原價HK$1,190）(Calvin Klein)

Calvin Klein 減價2023：4. Elongated Rib Knit Pants 加長羅紋針織長褲 HK$545（原價HK$1,090）

購買方法：Calvin Klein官網

運動長褲，柔軟又耐穿，不論行山、跳舞或是重訓場合都可以輕鬆應付自如。而這款中腰羅紋長褲，親膚又透氣，加上修身喇叭剪裁適合各種身型的女生，可以輕鬆打造顯瘦長腿，拉長下身比例！

Calvin Klein 減價2023：4. Elongated Rib Knit Pants 加長羅紋針織長褲 HK$545（原價HK$1,090）(Calvin Klein)

Calvin Klein 減價2023：5. Multi Ties One Shoulder Swimsuit HK$395（原價HK$790）

購買方法：Calvin Klein官網

夏天的尾巴要捉緊的話，水上活動、船P少不免。要打卡同時能夠享受場仺的話，這款側肩泳衣就合適不過。以抹胸一件式泳衣中作變革，斜肩細節獨特，同里一件式可以包裏好身體，不擔心激烈的奔跑、大浪間會沖走泳衣，舉手投足間都可以低調地將身體曲線展現出來。

Calvin Klein 減價2023：5. Multi Ties One Shoulder Swimsuit HK$395（原價HK$790）(Calvin Klein )

Calvin Klein 減價2023：6. Scoop Back Lightly Lined Bralette 挖背輕盈襯裡無鋼圈內衣 最抵價HK$294（原價HK$490）

購買方法：Calvin Klein官網

Calvin Klein的內衣一直都備受矚目，這款V 領棉質無鋼圈內衣是大胸女生的福音，彈性布料加上薄襯罩杯，能夠承托胸部同時不會令你感到焗束。

Calvin Klein 減價2023：6. Scoop Back Lightly Lined Bralette 挖背輕盈襯裡無鋼圈內衣 最抵價HK$294（原價HK$490）(Calvin Klein)

Calvin Klein 減價2023：7. CK One Lightly Lined Bralette CK ONE 薄墊無鋼圈胸圍 最抵價HK$264（原價HK$440）

購買方法：Calvin Klein官網

有別於其他內衣，這款 CK One 無鋼圈胸圍更具穿搭特色，混搭、單穿都可以。工字背心外型能夠令上身線條更明顯，加上藍色色調，綴以螢光色的標誌飾帶，十分之有青春、活力味道。

Calvin Klein 減價2023：7. CK One Lightly Lined Bralette CK ONE 薄墊無鋼圈胸圍 最抵價HK$264（原價HK$440）(Calvin Klein)

Calvin Klein 減價2023：8. Naturals Modern Seamless Brief HK$280

購買方法：Calvin Klein官網

作為平日較秘密但亦是穿搭細節一環：屁股，平常自己看不到的細節，旁人看背影其實超明顯！不少女生都會因為可愛的外觀、功能性等而選擇相應的內衣，不過原來挑錯內褲款式，就會將身形缺點展露無遺，屁股大、屁股下垂、擠勒大腿，長遠更可能會影響下身的身形比例。

Calvin Klein 減價2023：8. Naturals Modern Seamless Brief HK$280(Calvin Klein)

而這款由Blackpink Jennie代言的無痕內褲，雖然沒有參與優惠，不過無痕內褲是個盲買不後悔之選。高腰設計不單可以包裹好整個屁股，亦可以遮蓋小肚子，透氣材質亦不會造成私密處不適！