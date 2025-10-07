中秋月餅2025｜營養師折解7大常見月餅熱量！這樣吃分分鐘增肥1磅

中秋月餅2025｜每到中秋總唔少得食月餅應節，但好多時食完後「罪惡感」油然而生。究竟月餅是否真的高卡高熱量，是減肥的大敵呢？「01女生」就向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢，營養師指出，其實月餅的熱量含量因不同種類、口味和品牌而異，並分享了以下7款常見月餅口味的大致熱量範圍！



中秋月餅2025｜蓮蓉月餅：350卡路里／每100克

蓮蓉月餅每100克約含有350卡路里，市面上一般正常大小的蓮蓉月餅大概約200克，因此足足有平均700卡路里，等於4碗白飯！其中有30克脂肪、與65克糖。

中秋月餅2025｜蓮蓉月餅：350卡路里／每100克（gettyimages）

中秋月餅2025｜雙黃蓮蓉月餅：400卡路里／每100克

雙黃蓮蓉月餅每100克約含有400卡路里。市面一般正常大小的蓮蓉月餅大概約200克，因此足足有平均800卡路里，其中有40克脂肪、與60克糖。

蛋黃蓮蓉月餅中的咸蛋黃是其中的高熱量成分之一。咸蛋黃富含脂肪和膽固醇，因此在能量含量方面相對較高。兩個咸蛋黃額外帶來大約在200卡路里，16克脂肪及1200毫克膽固醇。

中秋月餅2025｜雙黃蓮蓉月餅：400卡路里／每100克（gettyimages）

中秋月餅2025｜五仁月餅：400－600卡路里／每100克

五仁月餅每100克約含有400至600卡路里。五仁月餅的熱量較高，因為它包含多種堅果和種子，如核桃、杏仁、蓮子、葵花子等。一般正常大小的蓮蓉月餅大概約150克，因此足足有平均800卡路里，其中有50克脂肪、與45克糖。

中秋月餅2025｜五仁月餅：400－600卡路里／每100克（gettyimages）

中秋月餅2025｜陳皮豆沙月餅：300－400卡路里／每100克

陳皮豆沙月餅每100克約含有300至400卡路里。不過由於陳皮豆沙月餅一般比較「迷你」，而且低脂！一般每個約60克，因此每個只有約250卡路里，8克脂肪。

中秋月餅2025｜陳皮豆沙月餅：300－400卡路里／每100克（gettyimages）

中秋月餅2025｜奶黃月餅：300－400卡路里／每100克

奶黃月餅每100克約含有300至400卡路里。奶黃月餅一般每個約40克，因此每個只有約150卡路里，而且反而因為飽腹感高，份量通常控制得更好。而且加上每個含糖量亦只有6.3克（約1.5茶匙）。

中秋月餅2025｜奶黃月餅：300－400卡路里／每100克（gettyimages）

中秋月餅2025｜冰皮月餅：低於200卡路里

冰皮月餅相對較低的熱量主要歸功於其製作方法，冰皮月餅的外皮是由糯米粉等材料製成，相對傳統月餅的酥皮或糕皮來說更加輕盈。加上冰皮月餅中常用的餡料如綠豆、芒果、椰汁等相對較為健康。一般每個卡路里只低於200卡！

舉例大班的椰汁官燕冰皮月餅，每個55克，在冰皮月餅中亦偏低，加上脂肪含量亦非常出色，每個只有174卡 及6.5克脂肪（約1.5茶匙油）。

又或者雲呢拿荳蓉，每個55克，首位材料便是白雲豆及綠豆蓉，纖維含量比傳統月餅高。每個只有193卡及8.2克脂肪（約2茶匙油）。

冰皮楊枝甘露，同樣都屬於比較低熱量嘅選擇，每個55克只有154卡路里及8克脂肪。

中秋月餅2025｜冰皮月餅：低於200卡路里（gettyimages）

中秋月餅2025｜新式流心月餅：約150－160卡路里

最近市面都推出咗多款比較新式口味的流心月餅，例如流心抹茶、流心伯爵茶、流心朱古力等等。這些月餅每個大約45克，約在150至160卡路里之間，平均8克脂肪以及12克左右的添加糖，都屬於可以應節的好選擇。

傳統大部份五仁及蓮蓉月餅屬於熱量炸彈！只需連續五天進食原個五仁月餅或雙黃蓮蓉月餅， 就足以增重1磅。中秋應節要識揀識食之餘，選擇比較低脂肪及份量較細的迷你選擇。除此之外，其餘時間都要平衡返飲食，否則中秋容易跌入增磅陷阱。

中秋月餅2025｜新式流心月餅：約150－160卡路里（gettyimages）

資料提供：澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）