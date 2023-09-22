Langham Beauty｜7大必買套裝SK-II、ARMANI、EST 最多減逾千元！

半年一度的Langham Beauty Fest，昨日（21/9）正式開展了！這次活動期間多個美妝及護膚品牌將會推出各種超抵優惠，包括ARMANI BEAUTY、CHARLOTTE TILBURY、SULWHASOO等人氣品牌，部分套裝更會低至28折，甚至是買一送一，精彩優惠絕不能錯過！除此之外，現場還有限時額外激賞以及多個打卡位，最適合與閨密一起去購物！這次《01女生》記者亦為大家精選了7套不能錯過的美妝及護膚優惠套裝，大家選購時不妨留意一下！



美妝及護膚優惠套裝推薦1. M·A·C 皇牌面部套裝 HK$800 (價值HK$2,705) 3折

M·A·C在這次Langham Beauty Fest中，推出3折的皇牌面部套裝，而且內容物亦是相當豐富！套裝包括了LIGHTFUL C+光透養膚防曬底霜、專業無瑕霧鏡粉底、妝前瞬間定妝噴霧30ml、FIX+ STAY OVER長效定妝噴霧、絲霧唇膏2支、持色眼線筆、亮肌潤膚霜15ml、170圓頭斜角粉底掃，以及多款不同體驗裝。

美妝及護膚優惠套裝推薦1. M·A·C 皇牌面部套裝 HK$800 (價值HK$2,705) 3折（許秀麗 攝）

美妝及護膚優惠套裝推薦2. EST 綠野仙蹤限定版 炫目透亮眼影唇膏套裝 HK$430(價值HK$1,550) 28折

EST這次推出的的綠野仙蹤限定版炫目透亮眼影唇膏套裝，以低至28折，足足便宜了$1,120，而且套裝產品非常實用！套裝包括了綠野仙蹤限定版的炫目透亮眼影、亮澤鎖色唇膏、The Lotion Mask 透潤保濕面膜、Clarifying Gel Wash 瑩耀純淨潔顏凝露 23g、The Lotion「沙漠水」30ml以及化妝包，絕對是高性價比的一套！

美妝及護膚優惠套裝推薦2. EST 綠野仙蹤限定版 炫目透亮眼影唇膏套裝 HK$430(價值HK$1,550) 28折（LANGHAM BEAUTY）

美妝及護膚優惠套裝推薦3. ARMANI BEAUTY 零瑕彩妝套裝 HK$965-HK$1,580 （價值HK$1,497-HK$2,112）75折

ARMANI BEAUTY的這個零瑕彩妝套裝，非常值得入手！套裝包括了品牌皇牌的Power Fabric+ 升級版零瑕持久粉底液 30ml、亮肌防曬妝前底霜 30ml、迷你絲光輕透氣墊修護粉底 1.7g、亮肌防曬妝前底霜 Mauve 5ml、迷你香水以及迷你絲絨水漾唇釉，一套有齊多款實用的彩妝！

美妝及護膚優惠套裝推薦3. ARMANI BEAUTY 零瑕彩妝套裝 HK$965-HK$1,580 （價值HK$1,497-HK$2,112）75折（許秀麗 攝）

美妝及護膚優惠套裝推薦4. CHARLOTTE TILBURY 魔法定妝套裝 HK$850（價值 HK$1,138）

備受不少女生喜愛的CHARLOTTE TILBURY魔法定妝套裝，裡面包括了四色眼影盤、輕盈零瑕蜜粉餅、輕吻唇膏以及3款熱賣產品的體驗裝，都是品牌熱賣的產品。

美妝及護膚優惠套裝推薦4. CHARLOTTE TILBURY 魔法定妝套裝 HK$850（價值 HK$1,138）（許秀麗 攝）

美妝及護膚優惠套裝推薦5. SULWHASOO 全新First Care煥活年輕肌膚套裝 HK$1,020（價值HK$2,080）

SULWHASOO的全新First Care煥活年輕肌膚套裝，一套就包括了品牌重牌First Care第6代潤燥再生精華90ml、First Care第6代潤燥再生精華60ml、潤燥再生精華面膜3片、以及2支第6代潤燥再生精華體驗裝。

美妝及護膚優惠套裝推薦5. SULWHASOO 全新First Care煥活年輕肌膚套裝 HK$1,020（價值HK$2,080）（許秀麗 攝）

美妝及護膚優惠套裝推薦6. SK-II 護膚面膜能量套裝 $1,700（價值HK$2,346）

SK-II的套裝可說是每次有優惠活動時，人氣必搶之一。這次的SK-II 護膚面膜能量套裝，包括了神仙水75ml、護理面膜2片、SKINPOWER致臻能量精華霜體驗裝以及淨肌護膚潔面乳體驗裝。

美妝及護膚優惠套裝推薦7. BOBBI BROWN 買一送一 HK$345（價值HK$675）

BOBBI BROWN 推出買一送一優惠，現凡購買極緻奢華柔絲唇膏﹐即送晶鑽保濕修護唇膏！BOBBI BROWN的極緻奢華柔絲唇膏，採用絲柔、高度滋養的成份能為雙唇帶來立體感，持久舒適滋潤，而且輕輕一抹，即擁有鮮艷耀目的唇色，帶來好氣息。

美妝及護膚優惠套裝推薦7. BOBBI BROWN 買一送一 HK$345（價值HK$675）

消費滿指定金額 獲額外獎賞

除此之外，活動期間於LANGHAM BEAUTY購物滿HK$300，即能獲得價值HK$100 禮品；或購物滿HK$1,000，即能獲賞價值高達HK$900禮品；或是消費滿$300，還可到巨型禮物扭蛋機扭出小禮品，千萬不要錯過這次優惠活動！

消費滿指定金額獲額外獎賞（LANGHAM BEAUTY）

設華麗夢幻化妝間及趣緻多元自拍區

LANGHAM BEAUTY還在這次活動期間，設立華麗夢幻化妝間及趣緻多元自拍區，其中華麗夢幻化妝間更準備了3間不同風格的，分別是Effortless Smokey Look、Retro Bling Bling Look 及 Hollywood Glow Look，滿足不同化妝風格的女生，可以在心儀的化妝間盡情打卡！

一連兩週末快閃主題化妝車 限時派送心型氣球及七彩貼紙包

LANGHAM BEAUTY還在9月23、24、30日及10月1日一連兩個週末，在朗豪坊商場附近準備了快閃主題化妝車及美夢特派員，只要完成簡單任務，就可以獲贈心型鋁鏌氣球及七彩貼紙包，一同參與這場Langham Beauty Fest！