松本清旺角旗艦店率先看！13大必買美妝護膚、首推福袋＋3重優惠

【松本清必買｜松本清優惠】每次去日本旅遊，逛藥妝店可說是必備行程，其中松本清更是不少女生的最愛，近年開始進駐香港，明日（28/9）第7間分店是正式登陸！這間逾5000呎的旗艦店將是駐紮於旺角雅蘭中心店，更方便大家享受購物樂趣，《01女生》記者亦率先為大家精選13大必買產品，及3大不能錯過的新店優惠，不能錯過！



松本清必買推薦1、2. 松本清限定福袋 HK$99/HK$199

松本清旺角新店開幕必買的，定必是品牌於香港首次推出的限定福袋，限量300份。這次共推出2款福袋，分別是售價HK$99，產品總值高達HK$499的福袋；而售價HK$199 福袋，則有高達HK$999的產品，非常抵買！而產品內容有眼影、面膜、防曬乳、洗面產品、指甲油等等護膚或化妝品，都是現時日本人氣熱賣的品牌！

松本清必買推薦1、2. 松本清限定福袋 HK$99/HK$199（許秀麗 攝）

松本清必買推薦3. Retinotime 優惠限定套裝A HK$1,054.2 (原價$1,198)

為了慶祝旺店新店開幕，松本清都推出了多個旺角新店優惠限定套裝，其中就有這個松本清自家品牌「Retinotime」美白護膚套裝，產品包括THE RETINOTIME WHITE 軟化角質爽膚水、美白精華、美白乳液、美白防曬乳（貝兒＆花木蘭限定包裝）美白面膜1片，全部都是貨裝容量，非常抵買！

松本清必買推薦3. Retinotime 優惠限定套裝A HK$1,054.2 (原價$1,198)（許秀麗 攝）

松本清必買推薦4. &be+CANMAKE 旺角松本清優惠限定套裝J HK$328 (原價$430)

這款由日本兩大人氣品牌 &be 及 CANMAKE組成的優惠限定套裝，應該會是這次人氣必搶的套裝！這個優惠套裝產品包括CANMAKE 5色眼影、&be温和防躧乳 SPF50 PA++++以及 &be UV 防曜乳 SPF50PA++++，這3款產品都是該品牌，一直人氣熱賣的，這次以優惠套裝形式發售，絕不能錯過！

松本清必買推薦4. &be+CANMAKE 旺角松本清優惠限定套裝J HK$328 (原價$430)（許秀麗 攝）

松本清必買推薦5. ARGELAN 優惠限定套裝M HK$704.2 (原價$800.2)

日本人氣護膚品牌ARGELAN，產品主打99%植萃原料，是獲得法國認證ECOCERT的肌膚護理產品，完全沒有使用香料，產品的奢華香氣僅使用精油調配而成。這次亦有推出優惠限定套裝，產品包括草本保濕爽膚水、雙重滋潤碳酸泡沫精華液、草本保濕乳液、深層滋潤護髮油以及深層滋潤順滑洗髪乳，份量十足！

松本清必買推薦5. ARGELAN 優惠限定套裝M HK$704.2 (原價$800.2)（許秀麗 攝）

松本清必買推薦6. LuLuLun化妝水面膜 HK$88/3包

日本必買的LuLuLun面膜，以高性價比一直備受女生們喜愛，這次亦推出了HK$88任選3款7片裝面膜，其中可選九州限定鬱金香化妝水面膜、東北限定櫻桃化妝水面膜以及島根限定牡丹花化妝水面膜，是一年四季都適合使用的面膜！

松本清必買推薦6. LuLuLun化妝水面膜 HK$88/3包（許秀麗 攝）

▼▼▼【按圖看】更多松本清必買推薦｜包括Romand聯乘Sanrio聯乘唇釉、ARGELAN 保濕唇膏、優恵限定套裝等等，都是人氣極高的產品！【按圖看】▼▼▼

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松本清旺角新分店開幕推3重驚喜優惠（松本清）

松本清旺角新分店開幕推3重驚喜優惠

為慶祝松本清旺角新分店開幕，由9月28日至10月8日還推出一連串的驚喜優惠，包括全店9折優惠、單一消費滿HK$300即可獲贈「松本清購物袋」1 個，以及消費每滿HK$300加送HK$30優惠券1張（上限最多送3張），讓大家可以以優惠價入手心儀產品，萬必錯過！