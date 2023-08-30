松本清減價2023｜松本清全線分店限時88折！7大人氣獨家產品必收

松本清減價2023｜日本藥妝店松本清自進駐香港以來已經備受港人關注，加上分店越開越多，漸漸成為了香港女生入手藥妝的必逛地方！而松本清全線分店將於9月1日至9月3日期間，推出限定折扣優惠，立即看看優惠詳情及7大松本清人氣獨家產品推介！



松本清香港全線分店於9月1日起，推出限定3日折扣優惠，客人於9月1日至9月3日期間，在松本清全線分店購物滿HK$777，即可享全單88折優惠，折扣不適用於購買初生配方嬰兒奶粉及無折扣商品。大家趕快趁著今個周末到松本清入手藥妝，就讓《01女生》率先為大家整合7大松本清人氣獨家產品推介吧！

松本清人氣獨家產品推介1： ELIXIR 高純維A重點抗皺精華霜

眼紋、魚尾紋、法令紋是女生們的惡夢，日本品牌ELIXIR最近正式進駐松本清香港，而且全線產品於銅鑼灣旗艦店獨家發售。這款高純維A重點抗皺精華霜，配方蘊含資生堂集團獨有的抗皺成分高純維他命Ａ，有助透過膠原自生速效修護老化肌膚，提升真皮層中的膠原蛋白密度，重點改善善5大深度紋理（眼紋、魚尾紋、川字紋、抬頭紋和法令紋）。

松本清人氣獨家產品推介1： ELIXIR 高純維A重點抗皺精華霜（松本清 官網）

松本清人氣獨家產品推介2：Ms. SYNERGY 抗壓修護滲透化妝水

Ms. SYNERGY 是日本女生極力推薦的品牌，產品採用了品牌獨家研發協同防禦配方，而且蘊含5種美容成分，能幫助肌膚抵抗環境壓力，修護肌膚屏障，其中的積雪草CICA成分，有助鎮靜敏感肌膚及防止肌膚粗糙，維他命C誘導體亦能提亮均勻膚色、抗氧淡化色斑。

松本清人氣獨家產品推介2：Ms. SYNERGY 抗壓修護滲透化妝水（matsukiyo.hk＠IG）

松本清人氣獨家產品推介3：Svelty V面小顏美腿丸

想擊退水腫，以最佳狀態示人，除了外敷護理外，內服保養也同樣重要！松本清香港新上架的Svelty V面小顏美腿丸蘊含豐富的檸檬橙皮素、辟汗草萃取、長胡椒萃取、沖繩縣高山植物及6大草本植物精萃，有助促進血液及淋巴微循環，排走多餘水分，臨床實證只需2星期就能明顯減少面部及大小腿腫脹情況。

松本清人氣獨家產品推介3：Svelty V面小顏美腿丸（matsukiyo.hk＠IG）

松本清人氣獨家產品推介4： unlabel LAB 黑炭維C酵素深層潔面乳

深層清潔是肌膚保養中不可或缺的步驟，人氣品牌unlabel LAB早前正式登陸松本清。黑炭維C酵素深層潔面乳中的黑炭成分有助溶解油脂、污垢，可以解決黑頭粉刺及毛孔堵塞問題，令肌膚回復清爽潔淨。

松本清人氣獨家產品推介4： unlabel LAB 黑炭維C酵素深層潔面乳（matsukiyo.hk＠IG）

松本清人氣獨家產品推介5： THE RETINOTIME WHITE 美白防曬乳液

松本清的自家品牌THE RETINOTIME WHITE，推出了一系列以迪士尼公主為主題的美白防曬乳液，俘虜一眾少女心。美白乳液蘊含煙酰胺，以及添加了維他命C透導體，有助抑制黑色素形成，同時配合了延齡草提取物，能為肌膚提供長時間保濕。

松本清人氣獨家產品推介5： THE RETINOTIME WHITE 美白防曬乳液（matsukiyo.hk＠IG）

松本清人氣獨家產品推介6：按摩洗髮刷

這款按摩洗髮刷是松本清香港自家品牌MK推出的產品，刷子中央位置有4個6爪型按摩刷頭，在按摩頭部的同時也能清除頭皮同污垢，更徹底地清潔頭部。

松本清人氣獨家產品推介6：按摩洗髮刷（matsukiyo.hk＠IG）

松本清人氣獨家產品推介7：LOND GINZA WITH MIRA BEAUTE 重點順髮棒

除了肌膚保養，頭髮護理都很重要，加上香港夏天潮濕，不想秀髮乾旱開叉，就要選購適合的順髮產品。LOND GINZA WITH MIRA BEAUTE 重點順髮棒含有保濕霜成分，有助防乾燥、靜電、濕氣、雨水，令髮絲變得更貼服、柔順、輕盈。