Dior再出招！記者率先開箱全新Miss Dior彩妝系列：絕美千花圖騰

女生開箱｜Dior Beauty每年都會推出的Miss Dior彩妝系列，已在昨日（1日）推出！一貫以往的繁花為題，今次更從Dior的私人「carbine」中擷取靈感，更添女性親密和神秘的氣息。《01女生》為大家開箱這個收藏度高的系列，到底哪款值得入手？



相較過往的選擇，今次同樣有蜜粉、香氛蠟燭、眼影盤和唇膏等，而Miss Dior香薰沐浴油、香薰磨砂沐浴乳及亮澤美肌啫喱則在早前率先示人。全新Miss Dior Bloom Boudior時尚珍藏系列，以品牌位置法國蒙田30號的私人模特兒更衣室（carbine）為靈感，展示時裝表演的後台化妝檯上，佈滿喜愛的化妝品、絲綢、蕾絲絲帶、照片和情書等，當然還不少得品牌首款夢幻甜美的Miss Dior香薰。

Dior全新Miss Dior Bloom Boudior時尚珍藏系列 (朱加曦攝)

Dior恆久貼肌氣墊蜜粉 Blooming Boudoir時尚珍藏版 #Lavender $590

全新系列中最吸睛的單品，非蜜粉莫屬，在圓餅形的帆布外殼上，印有全新的高級訂製千花圖騰，如百合和藍風鈴等，展現出繽紛及和諧感覺，就像置身高級庭園的花叢中，散發甜美少女的氛圍。蜜粉質感幼細，用後能夠改善暗沉，予人自然亮澤的魅力。

Dior恆久貼肌氣墊蜜粉 Blooming Boudoir時尚珍藏版 #Lavender (朱加曦攝)

Miss Dior香薰蠟燭 Blooming Boudoir時尚珍藏版 $480

每次推出都會購買的Miss Dior香薰蠟燭，今次同樣換上新的千花圖騰，搭以白瓷器皿，更帶藝術感覺，散發優雅迷人的氣息。蠟燭香調清幽香甜，帶有少女的玫瑰氣息，完全感受到粉紅色的浪漫氛圍，使人陶醉，頓時感到舒壓。

Miss Dior香薰蠟燭 Blooming Boudoir時尚珍藏版 (朱加曦攝)

Dior鏡光誘惑唇膏 #682 $370

Dior誘惑煥彩潤唇膏 #059 $340

Dior誘惑豐盈水潤唇彩 #051 $340

至於唇膏的話，唇膏外殼質感與蜜粉一樣，加上細小的體積，給人精緻的感覺。唇膏則採用玫瑰色調，質感水潤沒乾澀感，用後偏向自然帶水潤的豐唇效果。而唇彩色調較沉穩，更顯自然和知性，適合配合裸妝或作唇膏的底妝使用。

Dior誘惑煥彩潤唇膏 #059 (圖右) (朱加曦攝)

Dior鏡光誘惑唇膏 #682(圖左) 及 Dior誘惑豐盈水潤唇彩 #051 (圖右) (朱加曦攝)

Dior Rouge Premier高級訂製系列

此外，Dior同時於10月推出Dior Rouge Premier高級訂製系列，唇膏採用陶瓷外殼，結合標誌性的Toile de Jouy圖騰，以傳統手工製作。配方蘊含紅木槿萃取與荷荷巴油，令唇膏更為親膚舒適，並首度注入24K黃金微粒，讓整體更題雍容華貴。除了12色唇膏外，系列還包括化妝鏡和唇掃，收藏度高！

Dior Rouge Premier高級訂製唇膏($4,900)採用陶瓷外殼，結合標誌性的Toile de Jouy圖騰，以傳統手工製作。(Dior提供)