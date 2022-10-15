Miss Dior Millefiori珍藏版系列開箱！唇膏、眼影推全新色號1947

這兩年因為疫情關係，我們待在家裡的時間變多，女生們更重視生活上的儀式感，除了在家裡點起香薰蠟燭，更會相約好閨密一起去酒店Staycation，使用沐浴球浸浴。Dior日前推出的全新Miss Dior Millefiori珍藏版系列，能一次滿足您享受儀式感和日常妝容兩個願望。品牌創意總監更設計了獨家花卉圖騰，就像帶你走進浪漫的花花世界一樣，讓我們一起率先開箱看看最新的單品吧！



Dior推出了全新Miss Dior Millefiori珍藏版系列。（陳葦慈 攝）

全新Miss Dior Millefiori系列一推出就掀起搶購熱潮的沐浴珍珠、玫瑰沐浴球和香薰蠟燭讓你沉浸於花香沐浴時刻。這款沐浴珍珠質感有點像魚子醬，它富含玫瑰油，可以融化在溫水中。沐浴時能滋養皮膚，增添光澤柔嫩感，淡淡香氣亦令繃緊的肌肉得以放鬆。

沐浴珍珠質感有點像魚子醬，它富含玫瑰油，可以融化在溫水中。（陳葦慈 攝）

一推出就掀起搶購熱潮的沐浴珍珠、玫瑰沐浴球和香薰蠟燭讓你沉浸於花香沐浴時刻。（陳葦慈 攝）

另一款單品是玫瑰沐浴球，外型像一顆粉紅色馬卡龍，它同樣散發著淡淡花香，甜美可愛程度絕對令你少女心爆發。在沐浴時配搭這款香薰蠟燭，更能令整體感官享受更昇華，增添滿滿的儀式感。

Miss Dior彩妝系列亦值得珍藏。（陳葦慈 攝）

至於Miss Dior彩妝系列亦值得珍藏 ，當中Dior唇膏和眼影推出全新色號1947向Miss Dior香薰創作年份致敬。絲絨妝效的傲姿唇膏芯設計刻有高貴典雅的千花圖騰，呈現出深邃高級的玫瑰色調，塗上嘴具濃郁色澤，給人成熟女人味的感覺。

Dior唇膏和眼影推出全新色號1947向Miss Dior香薰創作年份致敬。（陳葦慈 攝）

絲絨妝效的傲姿唇膏芯設計刻有高貴典雅的千花圖騰。（陳葦慈 攝）

鏡光誘惑唇膏則採用古色古香的玫瑰色調，凸顯優雅氣質，而且可補充替換這個漆亮黑色唇膏外殼。鏡光誘惑唇膏外殼以兩款全新設計登場，一款飾有千花圖騰刺綉，另一款以Miss Dior 燕尾蝴蝶結的精緻多色提花裝飾，兩款均各具特色。高級訂製五色眼影揉合多款粉色調 ，包括：濃郁赤紅色和虹彩銀霜粉紅色，打造時尚感十足的眼妝。

鏡光誘惑唇膏外殼以兩款全新設計登場，一款飾有千花圖騰刺綉，另一款以Miss Dior 燕尾蝴蝶結的精緻多色提花裝飾，兩款均各具特色。（陳葦慈 攝）

最後這款恆久貼肌氣墊蜜粉同樣以絕美的的花卉刺綉設計，布藝的盒身盡顯奢華高級感。以細緻閃爍的珠光粉紅色及薰衣草色調，打造剔透啞緻的光澤感。粉末輕盈且非常貼膚，能均勻膚色，即時提亮好氣息。

這次Miss Dior Millefiori系列一如既往展現出品牌的典雅美學精髓，大家看完是不是很心動呢 ？不如就趁早入手，加強生活上的儀式感，也好好收藏限定的珍藏版系列吧！