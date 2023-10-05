Dyson優惠2023｜初秋優惠折上折 快閃限定77折 新配色風筒必入手

Dyson優惠2023！換季時分夏去秋來，不少女生的鼻敏感、皮膚狀況就會紛紛跑出來。要避免煩人敏感變成大毛病，除了要維持身體健壯，家庭清潔用品亦有所幫助，例如吸塵機、空氣清新機等。當提及家庭用品，相信大家都會聯想起Dyson，而Dyson亦推出快閃限定優惠，不少熱門產品都有參與：Dyson風筒、Dyson 二合一空氣清新機、Dyson無線吸塵機等，更有優惠折上折。想入手Dyson產品的女生，不要錯過以下的精選推介！



Dyson 推出快閃限定優惠，不單產品有優惠，凡購買任何吸塵機或頭髮護理產品，輸入【TP00HALF】即可享半價加購 Pure Cool™ 空氣清新機 TP00。另外文末附有VISA 信用卡優惠碼，只要於Dyson 以單一簽賬購買指定產品滿額，即可獲得優惠折上折！

Dyson 推出初秋優惠折上折（Dyson）

Dyson 優惠2023：1. Dyson V8 Focus Mattress™ 無線手提式吸塵機 最抵價$1,480（原價$2,380）

購買方法：Dyson官網

V8以輕量無線作主打，而它作為Dyson今個秋冬的新品，不單升級功能，更變成更輕盈、小巧的無線手提式！它十分合適對於Dyson 的產品有興趣，又有預算限制的2人家庭，吸力十足、運轉時間長達 40 分鐘，價錢可取之餘又有效捕捉、鎖住致敏原及塵垢。

Dyson 優惠2023：1. Dyson V8 Focus Mattress™ 無線手提式吸塵機 （Dyson）

Dyson 優惠2023：1. Dyson V8 Focus Mattress™ 無線手提式吸塵機



原價$2,380，優惠期間減至$1,980

輸入VISA 信用卡優惠碼最多可減$500，即可以優惠價$1,480入手！



Dyson 優惠2023：2. Dyson Pure Cool™ 空氣清新機 TP00 (銀白色) 最抵價$1,980（原價$3,480）

購買方法：Dyson官網

若果對空氣清新機的要求不高，可以考慮這部功能較少的Pure Cool™ 空氣清新機，當中具有活性炭顆粒，能夠去除家居異味，吹出暢順的淨化涼風氣流。

Dyson 優惠2023：2. Dyson Pure Cool™ 空氣清新機 TP00 (銀白色) （Dyson）

Dyson 優惠2023：2. Dyson Pure Cool™ 空氣清新機 TP00 (銀白色)



原價$3,480，優惠期間減至$2,480

輸入VISA 信用卡優惠碼最多可減$500，即可以優惠價$1,980入手！



Dyson 優惠2023：3. Dyson Supersonic™風筒 HD15 炫彩粉霧拼色 附精美禮盒 最抵價$3,280（原價$3,780）

購買方法：Dyson官網

相信不少女生都對於快速乾髮、免受過熱損傷、抗毛躁的風筒有所動心，而秋冬的新品當中，Dyson將過往經典的風筒及多功能造型器換上新配色，以明亮可愛的配搭為你秋冬增添活力，同時呵護秀髮。

Dyson 優惠2023：3. Dyson Supersonic™風筒 HD15 炫彩粉霧拼色 附精美禮盒（Dyson）

Dyson 優惠2023：3. Dyson Supersonic™風筒 HD15 炫彩粉霧拼色 附精美禮盒

原價$3,780，輸入VISA 信用卡優惠碼最多可減$500，即可以優惠價$3,280入手！



Dyson 優惠2023：4. Dyson V12s Detect Slim Submarine™ Plus 乾濕全能洗地吸塵機 最抵價$5,680（原價$6,180）

購買方法：Dyson官網

Dyson V12的無線吸塵機中會有幾項同型號的產品，功能上大致相同：用上Submarine™ 洗地滾筒吸頭可以全程只用清水就清洗、清除任何硬地板；差異在於配件與內置功能。而這款V12s Submarine™ Plus 無線吸塵機外型機身深紫色，具有先進HEPA過濾系統，比較適合對衛生問題較高追求的家庭使用。

Dyson 優惠2023：4. Dyson V12s Detect Slim Submarine™ Plus 乾濕全能洗地吸塵機（Dyson）

Dyson 優惠2023：5. Dyson V12s Detect Slim Submarine™ Complete 乾濕全能洗地吸塵機



原價$6,180，優惠減至$5,680



Dyson 優惠2023：5. Dyson V12s Detect Slim Submarine™ Complete 乾濕全能洗地吸塵機 最抵價$6,080（原價$6,580）

購買方法：Dyson官網

Dyson 的產品一直以來都廣受好評，其中V12系列以強大的吸力、高效過濾系統深受用家喜愛，V12s Submarine™ Complete金色機身，附有不少縫隙吸頭及 Motorbar™ 智慧電動吸頭配備無纏結齒梳，較適合家中有小毛孩、長頭髮女生選用。

Dyson 優惠2023：5. Dyson V12s Detect Slim Submarine™ Complete 乾濕全能洗地吸塵機 （Dyson）

Dyson 優惠2023：5. Dyson V12s Detect Slim Submarine™ Complete 乾濕全能洗地吸塵機



原價$6,580，輸入VISA 信用卡優惠碼最多可減$500，即可以優惠價$6,080入手！



Dyson 優惠2023：6. Dyson Purifier Cool™ 二合一空氣清新機 TP07 (銀白色)最抵價$4,280（原價$4,780）

購買方法：Dyson官網

為著家人以及自己的皮膚、呼吸道等著想，空氣清新機就能夠保障家人與自己的健康。這款TP07二合一空氣清新機有效捕捉有害氣體2及99.95％小至PM 0.1的微粒，能夠過濾高達 99.9% 人類冠狀病毒229E、OC43氣溶膠，更可以捕捉 H1N1、H3N2、EV71病毒、7 細菌及致敏原，令自己與致愛都在一個安全的環境當中。

Dyson 優惠2023：6. Dyson Purifier Cool™ 二合一空氣清新機 TP07 (銀白色) （ Dyson ）

Dyson 優惠2023：6. Dyson Purifier Cool™ 二合一空氣清新機 TP07 (銀白色)



原價$4,780 輸入VISA 信用卡優惠碼最多可減$500，即可以優惠價$4,280入手！



Dyson優惠2023｜VISA 信用卡優惠碼折上折



購買指定產品滿$5,000輸入【VISA500】全單再減$500

購買指定產品滿$3,000輸入【VISA300】全單再減$300

