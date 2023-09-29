月經週期調理10大補充劑推薦：聖潔莓、鹿茸！附iHerb獨家優惠碼

月經週期｜相信大部分女生，都曾歷經痛的煩惱。由於日常太多不良習慣，如捱夜、飲凍水和偏食等，易令體質變差，在月經來臨時，或會出現頭痛、腹痛和沒食慾等，精神狀態都較差。因此，要解決問題，需從調理身體著手，讓荷爾蒙保持正常。以下推薦10款調經的補充劑，方便改善經痛或經期不定時的問題。



月經週期調理補充劑推薦1. Gaia Herbs 聖潔莓女士用120粒素食液體植物膠囊 $244.3

購買方法：iHerb

採用草本配方，可以維持體內荷爾蒙平衡，保持規律的經期。聖潔莓含豐富植物黃體，能夠調理女性生理機能，促進體內循環，同時調理經期流量，經德國認可治療女性月經問題。

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月經週期調理補充劑推薦1. Gaia Herbs 聖潔莓女士用120粒素食液體植物膠囊 (iHerb官網)

月經週期調理補充劑推薦2. Natural Factors Womensense聖潔莓提取物90粒素食膠囊 $68.6

購買方法：iHerb

每粒都含80毫克聖潔莓提取物，能夠緩解經前綜合症，幫助維持健康的月經週期。補充劑採用無麩質，不含人工色素、防腐劑、乳製品或澱粉等適用於素食主義者。

月經週期調理補充劑推薦2. Natural Factors Womensense聖潔莓提取物90粒素食膠囊 (iHerb官網)

月經週期調理補充劑推薦3. Nature's Bounty 月見草精油60粒快速釋放軟膠囊 $106.7

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每粒含1克月見草精油、730毫克順式亞油酸及90毫克GLA，幫助促進女性健康。月見草為北美洲的一種植物，內含多種脂肪酸，包括GLA，可助紓緩經前症候群，調節女性生理機能，同時促進新陳代謝，其莖葉更得到歐沖貴族入藥。不過，部分人體質或攝取不當，都可能造成反效果，建議試用前自問醫生意見。

月經週期調理補充劑推薦3. Nature's Bounty 月見草精油60粒快速釋放軟膠囊 (iHerb官網)

月經週期調理補充劑推薦4. Solgar 月見草精油60粒軟凝膠 $107.2

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每粒軟凝膠含有1300毫克月見草精油、949毫克亞油酸及117毫克GLA，並採用冷榨方式製作，可助改善女性營養。補充劑得到逾8,600個討論，擁不少好評，算是較為受歡迎。

月經週期調理補充劑推薦4. Solgar 月見草精油60粒軟凝膠 (iHerb官網)

月經週期調理補充劑推薦5. Jarrow Formulas 月見草軟凝膠60粒裝 $105.3

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有助維持肌膚健康及抵抗力，紓緩輕度經前綜合症不適，每粒含有1,300毫升月見草精油、130毫克GLA，有助促進有益前列攝護腺素，緩解經前綜合症的輕度不適。

月經週期調理補充劑推薦5. Jarrow Formulas 月見草軟凝膠60粒裝 (iHerb官網)

月經週期調理補充劑推薦6. Himalaya 蘆筍草60片 $134

購買方法：iHerb

品牌擁逾90年歷史，採用印度有機草本配方，經美國USDA有機認可，裡面包括蘆筍的萃取和粉末，可促進荷爾蒙平衡，調節及緩解月經週期，以保持身體健康。

月經週期調理補充劑推薦6. Himalaya 蘆筍草60片 (iHerb官網)

月經週期調理補充劑推薦7. Traditional Medicinals 有機健康週期樹莓葉16獨立茶包 $41

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若然不喜食藥的感覺，可以轉飲茶包，使用歐美古時秘方，內含有機樹莓葉、甘草根、蒲公英葉和根等，幫助穩定健康週期，提升精神活力。

月經週期調理補充劑推薦7. Traditional Medicinals 有機健康週期樹莓葉16獨立茶包 (iHerb官網)

月經週期調理補充劑推薦8. 維特健靈 月舒補四物膏配方 $359（原價$499）

結合「古方四物」名方，使用中西草本成分，包括白芍、當歸、熟地黃及聖潔莓提取物等，可助紓緩女性週期引起的不適，減少血虛及眩暈感覺。連續使用的話，可增添面色紅潤，同時調肝補虛，養護卵巢。

月經週期調理補充劑推薦8. 維特健靈 月舒補四物膏配方 (維特健靈官網)

月經週期調理補充劑推薦9. 位元堂 蔘茸白鳳丸4.5克25包裝 $238

採用當歸、紅參、鹿茸及山藥等中藥成分，有效益氣補血、調經止痛，有助改善氣血不足及經期腹痛等問題，同時養顏抗衰老。

月經週期調理補充劑推薦9. 位元堂 蔘茸白鳳丸4.5克25包裝 (位元堂提供)

月經週期調理補充劑推薦10. DrGo me+

現時DrGo特別推出個人化營養補充包DrGo me+，可以透過簡單問答，平台便會專業訂造個人化營養補充品建議，並提供每日獨立包裝的補充劑，以省卻打開樽蓋的時間，讓這個習慣變得更方便易做。