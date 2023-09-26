BEAUTY WORLD激賞祭｜美妝護膚套裝低至2折 XOVE ARMANI超優惠

【商場優惠/美妝優惠】屯門市廣場BEAUTY WORLD激賞祭回歸了！繼上一次「Beauty Me美麗賞 • 第1季」反應熱烈，今次再次推出舉辦為期20日的「BEAUTY WORLD 激賞祭」，場內近40個美妝、護膚品牌包括ARMANI Beauty、Dior Beauty、Estée Lauder、YSL BEAUTÉ等。



BEAUTY WORLD激賞祭由即日起至10月15日舉行，場內呈獻多款優惠禮遇，為全方位煥發女生內外魅力，提升幸福感！優惠禮遇包括期間限定皇牌產品低至2折優惠、場內獨家的美肌彩妝套裝、買一送一、購物滿額優惠、美肌美髮體驗等。以下就精選出幾款場內獨家套裝，各位愛美的女生真的不容錯過！

BEAUTY WORLD激賞祭 即日起至10月15日舉行（屯門市廣場）

BEAUTY WORLD激賞祭：1. ARMANI Beauty 零瑕彩妝套裝一套【優惠價HK$1,190】原價HK$2,380

凡購買任何粉底液及底妝產品1件或底妝產品及彩妝1件，即可獲ARMANI Beauty 零瑕彩妝套裝一套！這個絕對是閏密、同事夾單之選，套妝中含有豐富產品：設計師光感修護粉底液 30ml、亮肌防曬妝前底霜 30ml、迷你絲光輕透氣墊修護粉底 1.7g、 ARMANI 迷你粉底掃、亮肌防曬妝前底霜 Mauve 5ml、迷你絲絨水漾唇釉及 My Way 香水 7ml。

BEAUTY WORLD激賞祭：1. ARMANI Beauty 零瑕彩妝套裝一套【優惠價HK$1,190】原價HK$2,380（屯門市廣場）

BEAUTY WORLD激賞祭：2. Estée Lauder 皇牌修復精華套裝【優惠價HK$1,215】原價HK$2,251

Estée Lauder的再生基因修復精華，又被網絡簡稱作「小棕瓶」，當中的劃時代基因訊息協調技術能夠有效激活年輕細胞及膠原蛋白，達至極速修復肌膚、擊退初老、淡紋功效。而且通過皮膚科醫生測試，不含油分、不會致痘或堵塞毛孔，敏感肌女生亦可以放心使用！

BEAUTY WORLD激賞祭：2. Estée Lauder 皇牌修復精華套裝【優惠價HK$1,215】原價HK$2,251（屯門市廣場）

BEAUTY WORLD激賞祭：3. SHISEIDO VITAL PERFECTION 全效美白抗紋修護組合【優惠價HK$1,430】原價HK$2,640

皮膚暗淡無光又出現淡紋？不妨入手SHISEIDO 全效美白抗紋修護組合，令肌膚重現活力光采，更添柔軟透亮。

BEAUTY WORLD激賞祭：3. SHISEIDO VITAL PERFECTION 全效美白抗紋修護組合【優惠價HK$1,430】原價HK$2,640（屯門市廣場）

BEAUTY WORLD激賞祭：4. Sulwhasoo 全新第6代First Care 煥活年輕肌膚套裝【優惠價HK$1,020】原價HK$2,075

雪花秀作為已經研究人蔘 50 多年的化妝品牌，口碑相當有保證，這個First Care 煥活年輕肌膚護理步驟齊全，精華、面膜都有。成份滋潤不黏黐，非常合適偏乾性肌，如果皮膚開始缺乏彈性，輕微有老化現象的女生亦可以入手，有助即時激活肌膚再生力。今次新升級配方中，首次注入高效人參活膚精萃，配方香氣會帶有一定漢方人蔘味，若介意香氣的女生可以斟酌入手。

BEAUTY WORLD激賞祭：4. Sulwhasoo 全新第6代First Care 煥活年輕肌膚套裝【優惠價HK$1,020】原價HK$2,075（屯門市廣場）

BEAUTY WORLD激賞祭：5. The history of Whoo 秘貼 自生精華套裝【優惠價HK$1,320】原價HK$3,444

秋冬換季時，肌膚屏障容易受損，若要加以修復同時抗初老，大家可以藉著優惠入手「THE HISTORY OF WHOO 后」的秘貼 自生精華套裝，性價比高！秘貼 自生精華更主打修復肌膚、對抗初老，是韓國女性抗衰老精華的回購榜單之一，實力絕對穩健！

BEAUTY WORLD激賞祭：5. The history of Whoo 秘貼 自生精華套裝【優惠價HK$1,320】原價HK$3,444（屯門市廣場）

▼▼▼【按圖看更多】BEAUTY WORLD激賞祭優惠 ▼▼▼

BEAUTY WORLD激賞祭 優惠禮遇攻略

除了場內獨家，期間限定優惠套裝外，是次BEAUTY WORLD激賞祭亦設有4場尊貴體驗「『Beauty Me』煥醒原美」，歷時3小時透過一連串全方位美容體驗及可持續美容工作坊等去探索「身、心、靈」美，引領大家展現「原」美一面。

「『Beauty Me』煥醒原美」體驗詳情



2023年9月30日（星期六）上午9時半至下午12時半： L'Occitane

2023年10月4日（星期三）下午2時至5時： L'OREAL PARiS

2023年10月10日（星期二）下午2時至5時： HELENA RUBINSTEIN

2023年10月12日（星期四）下午2時至5時 ：Lancôme



對各個尊享活動有興趣的女生，記得把握機會成為一分子！成為屯門市廣場 REWARDS會員，於BEAUTY WORLD每消費滿HK$250，即可獲贈電子印章乙個，集齊指定數量電子印章即可換取一系列休閒生活禮遇或美妝現金券或化妝及美容產品現金券外，最高更可獲取HK$4,000美妝現金券，隨時獲得多重優惠！