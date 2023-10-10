2023秋冬眼妝4重點！跟著韓國女團化派對妝：必備閃石、彩色眼線

由踏入9月，各種秋冬時尚趨勢已經進行一輪輪的討論，除了時裝穿搭外，讓人不得不留意到今年眼妝即使踏入秋冬，依舊充滿活力、玩味！2023秋冬的眼妝風格，依舊延續Y2K千禧風，不少韓國人氣女星已率先換上這種時尚又充滿青春氣息的眼妝，這次集合了今年5大眼妝重點，讓大家率先掌握最具秋冬氛圍感的眼妝技巧！



秋冬眼妝重點1. 高飽和度眼影（IG@newjeans_official）

秋冬眼妝重點1. 高飽和度眼影

隨著Y2K復古風潮掀起，不少美妝品牌都紛紛推出高飽和度、鮮明的眼影盤，像是NARS、Gucci Beauty、ALBION等品牌，在眼影盤配色都大展玩味，讓女生們可打造閃爍多彩的眼妝。但在化高飽和度的眼妝時，要謹記避免整體妝容雜亂和俗氣，在唇妝和胭脂選色謹慎，應選擇較自然的裸色調，這樣最終呈現出的妝容會更和諧。

秋冬眼妝產品推薦：NARS ENDLESS NIGHTS LIGHT REFLECTING™九色眼影 節日限量版 HK$500

NARS的節日限量版九色眼影，專為聖誕節而推出，不僅有絢爛閃爍包裝設計，更備有9款高顯色度的眼影，輕鬆打造出迷人的眼妝！眼影盤囊括閃爍質感的自然色調，以及一系列突出的粉紅及紫色眼影，可隨意搭配，能化出多種不同風格的眼妝。

秋冬眼妝產品推薦：NARS ENDLESS NIGHTS LIGHT REFLECTING™九色眼影 節日限量版 HK$500（品牌提供）

秋冬眼妝產品推薦：Gucci Beauty Palette De Beauté Quatuor彩妝盤 HK$570

購買方法：Selfridges

Gucci Beauty的Palette De Beauté Quatuor 四色彩妝盤，一盒集合了眼影、唇膏和胭脂，方便外出隨時補妝，亦是旅遊時省位置的彩妝好物！彩妝盤內有三種質感舒適自然的長效粉狀配方呈獻緞面和啞緻色調，可用作眼影或胭脂，而另一款霜狀配方則能為眼妝、雙唇或雙頰增添紅潤氣息。色調亦是可化出豔麗奪目的精緻妝容，隨手就能打造出迷人妝容。

秋冬眼妝產品推薦：Gucci Beauty Palette De Beauté Quatuor彩妝盤 HK$570（品牌提供）

秋冬眼妝重點2. 彩色眼線（IG@jennierubyjane）

秋冬眼妝重點2. 彩色眼線

彩色眼線絕對是使眼妝更添玩味的存在，不論是如韓星舞台妝般，還是在原來黑色眼線置加延長，都能使妝容更加活力，十分適合在年尾眾多派對時畫上。彩色眼線並不是僅限於派對妝容，在日常妝容中，可選擇酒紅色、金棕色、寶藍色眼線筆勾畫眼線，低調同時又讓人無法忽視！

秋冬眼妝產品推薦：D-UP 絲滑特濃防水眼線液 #霧紗粉/#泡沫咖啡

D-UP的絲滑特濃防水眼線液，筆尖極細僅0.1mm，加上筆觸絲滑，能輕鬆勾畫出纖細迷人的眼線。這款眼線液推出了多款色調，包括霧紗粉、泡沫咖啡等，無論是乾燥玫瑰妝還是派對妝容，都能一一滿足，而且眼線液筆，只需輕輕一畫即有高顯色的眼線，很適合新手使用！

秋冬眼妝產品推薦：D-UP 絲滑特濃防水眼線液 #霧紗粉/#泡沫咖啡（品牌提供）

秋冬眼妝重點3. 彩色睫毛膏（IG@ettusaisjp）

秋冬眼妝重點3. 彩色睫毛膏

提到Y2K風妝容，張揚的彩色睫毛亦是重點之一。色彩繽紛的睫毛，不僅能讓人不自覺地目不轉睛看著你，也能展現出青春活力。除了可以貼上彩色假睫毛，使雙眸更明亮放大外，不少品牌都有推出彩色睫毛膏，更易刷出纖長濃密的睫毛，而且效果更低調，日常也能刷上！

秋冬眼妝產品推薦：THREE 魅光廣角全效睫毛膏 HK$365

THREE的魅光廣角全效睫毛膏，不但防水抗暈，還備有「纖長、濃密、捲翹、根根分明」4大功能，輕鬆刷出細緻精巧的睫毛，產品更添加3種植物油，具有高度保濕效果，時刻守護並維持睫毛健康。而睫毛膏共推出4色，包括墨黑、酒紅、銅棕以及藍色﹐滿足不同妝容的需要。

秋冬眼妝產品推薦：THREE 魅光廣角全效睫毛膏 HK$365（品牌提供）

秋冬眼妝產品推薦：ettusais 魔束細緻濃密睫毛液 #G03柔霧墨綠 HK$119

購買方法：屈臣氏網店

要找彩色睫毛液，就不得不提ettusais的睫毛液，曾推出過多款色調的睫毛液，由基本的黑色到紫色、綠色都能找到。而且睫毛液採眸獨有微細弧形睫毛刷，能更貼合亞洲女生眼型及貼近睫毛根部，輕鬆刷出立體及根根分明的睫毛，有即時放大雙眼的效果！

秋冬眼妝產品推薦：ettusais 魔束細緻濃密睫毛液 #G03柔霧墨綠 HK$119（品牌提供）

秋冬眼妝重點4. 閃石/閃粉（IG@lalalalisa_m）

秋冬眼妝重點4. 閃石/閃粉（IG@jennierubyjane）

秋冬眼妝重點4. 閃石/閃粉

「閃石」或「閃粉」可說是Y2K風眼妝，很重要元素！在搭配上述眼妝重點時，可使眼妝更加耀眼動人，或是喜歡低調的女生在日常眼妝上，添加上閃石，也能使眼妝更華麗！閃石的選擇種類非常多，像是鑽石形、心形、珍珠等等，都是不是韓國女團成員愛用的元素，不這這類閃石貼紙不一定隨手就買到﹐眼影閃粉、閃片就很容易在眼影盤中找到或是單獨購入，今季秋冬不妨試著入手，化出最迷人的眼妝！

秋冬眼妝產品推薦：ALBION Elégance閃爍水潤眼影啫喱 6色 HK$250

ALBION的Elégance閃爍水潤眼影啫喱，採用啫喱基底配方，質感清爽容易推開，瞬間形成均勻、貼服且柔軟的眼影膜層，即使經常眨動眼瞼，也不會卡粉溶妝，妝效持久動人。而這款眼影啫喱，以單色為一盒，共推6色，包括：粉紅色、卡其色、淺褐色、赤紫色、金黃色以及金綠色，這些色調的眼影當中都帶有細緻的金色，可打造出透亮鮮明的眼妝！

秋冬眼妝產品推薦：ALBION Elégance閃爍水潤眼影啫喱 6色 HK$250（品牌提供）