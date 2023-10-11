永安百貨Super Sale 超級購物日 $99起入手優惠護膚/化妝套裝

永安百貨Super Sale｜來到秋冬換季，除了服飾需要換季，護膚品、化妝品亦要隨著天氣轉變而替換，這樣才可以全方位地呵護肌膚，以免出現皮膚痕癢、皮膚乾燥等情況。而近日永安百貨亦推出「超級購物日 」，由即日起至10月29日，網上、門市均進行優惠，無論護膚美肌、化妝品、香水等都有精選優惠。



永安百貨作為香港歷史悠久、為本地及國內人士至海外華僑熟悉的百貨公司，《01女生》這次就為大家精選出以下套裝優惠，優惠期間隨時售完，想入手的女生們絕對不能錯過！

永安百貨Super Sale 超級購物日由即日起至10月29日（永安百貨）

永安百貨Super Sale：1. Medicox 珍緻活肌塑顏再生面膜升級版 (5片裝) 原價HKD$300 折後HKD$99

MEDICOX 主打將大自然精緻、純粹的高效性成分注入產品當中，而這款升級版再生面膜，內含革命性漸進滲透技術，可以更均勻滲透每一層的肌膚細胞，達至亮白、收毛孔、提拉的功效。

永安百貨Super Sale：1. Medicox 珍緻活肌塑顏再生面膜升級版 (5片裝) 原價HKD$300 折後HKD$99（永安百貨）

永安百貨Super Sale：2. Medicox 極緻羊胎素精華 (10毫升x2瓶) 原價HKD$580 折後HKD$189

想更高效、針對地呵護肌膚，就要用上能夠快速滲透的精華，精華液更可以提高後續乳液、乳霜的吸收力。而這款羊胎素精華能夠改善肌膚新陳代謝，促進細胞更新、修復，達至抗初老，擊退幼紋、皺紋的效果。

永安百貨Super Sale：2. Medicox 極緻羊胎素精華 (10毫升x2瓶) 原價HKD$580 折後HKD$189（永安百貨）

永安百貨Super Sale：3.YVES ROCHER 栗果溫和滋養洗護髮套裝 原價HKD$304 折後HKD$225

YVES ROCHER的頭髮護理產品一向收獲不少好評、迴響，而這套栗果溫和滋養洗護髮套裝中有栗果溫和滋養洗髮乳、護髮素與木莓水漾亮澤護髮醋，一套包辦整個頭髮護理步驟。而栗果溫和洗護產品適合中至乾性頭髮，能夠24小時滋養頭髮，令髮絲柔順、不打結，維持蓬鬆。

永安百貨Super Sale：3.YVES ROCHER 栗果溫和滋養洗護髮套裝 原價HKD$304 折後HKD$225（永安百貨）

永安百貨Super Sale：4. Clinique 96小時眼部精華套裝 原價HKD$750 折後HKD$435

對抗初老，眼部產品更顯重要，而這套Clinique眼部精華套裝中有眼部精華、補濕啫喱、保濕精華水(升級版)及化妝袋。作為質地輕盈水潤的「粉紅爆水眼部精華」，能夠為眼周肌膚注入水療級的養份，彷如為雙眼敷上96小時隱形補濕眼膜一樣，十分適合乾肌女生入手！

永安百貨Super Sale：4. Clinique 96小時眼部精華套裝 原價HKD$750 折後HKD$435（永安百貨）

永安百貨Super Sale：5. SHISEIDO EUDERMINE 曙光精華水組合 原價HKD$1,430 折後HKD$780

這款SHISEIDO的皇牌套裝，當中除了有發酵米精萃所製成，含有豐富護膚益生菌，能夠亮白、鞏固肌膚屏障的全新升級的SHISEIDO曙光精華水，更有肌源補水乳霜、第 3 代新升級的免疫力精華及免疫力精華眼霜，能夠由第一步護膚步驟就將皮膚照顧好！

永安百貨Super Sale：5. SHISEIDO EUDERMINE 曙光精華水組合 原價HKD$1,430 折後HKD$780（SHISEIDO）

永安百貨Super Sale：6. Estée Lauder 升級再生基因修復精華套裝 原價HKD$2,145 折後HKD$1,215

Estée Lauder的皇牌產品：再生基因修復精華，又被網絡簡稱作「小棕瓶」，當中的劃時代基因訊息協調技術能夠有效激活年輕細胞及膠原蛋白，達至極速修復肌膚、擊退初老、淡紋功效。而且通過皮膚科醫生測試，不含油分、不會致痘或堵塞毛孔，敏感肌女生亦可以放心使用！而套裝中從精華、眼霜、面霜到面膜都有，能夠全方位呵護肌膚。

永安百貨Super Sale：6. Estée Lauder 升級再生基因修復精華套裝 原價HKD$2,145 折後HKD$1,215（永安百貨）

▼▼▼【按圖看更多】永安百貨Super Sale優惠護膚/化妝套裝，例如Clinique、SHISEIDO▼▼▼