4個日本爆紅居家瘦腿操 只需1個樽蓋、高爾夫球 舒緩疲勞消水腫
撰文：女人我最大
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懶人瘦身操請好好筆記！日本最近超夯的「超日常居家瘦腿操」，只要運用居家的小物品，就能夠輔助瘦身，達到瘦腿的效果。
快把家裡的瓶蓋、高爾夫球拿出來，跟著日妞們動起來吧！
4個日常居家瘦腿操推介。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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1. 抓丟瓶蓋
這組動作可以加強腳底血液循環，改善腳底冰冷，甚至對於腿部水腫消腫也很有幫助。方法很簡單！先拿出家裡不要的瓶蓋，然後利用大腳大拇指把它抓起，抬起腳後利用腿部力量，把瓶蓋上丟。左右翻覆5～10下即可
2. 抓瓶蓋抬腿
這組動作則是利用大拇指的力量，把瓶蓋抓住，然後腿抬起來，同時要hold住瓶蓋。別小看這樣的小動作，透過抓瓶蓋抬腿可以幫助加強腿部線條的雕塑。兩腿輪流做，就可以幫助我們找回美腿線條囉！
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3. 高爾夫球刺激腳底穴道
這組動作是利用高爾夫球來刺激足底穴道，足底若是血液循環好，整雙腿部的線條也會變好。動作很簡單，講高爾夫球放在腳底，先從腳底開始慢慢滾到腳中間，這時可以來回踩踏，然後到腳尖時用大拇指將球抓住。
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4. 腿部放鬆
最後這組，可以不用其他小道具，主要是幫助我們穿了一整天鞋子的雙腳得到一些放鬆。腳趾用力抓然後再放開，反覆來回數次，就可以放鬆我們悶在鞋子裡面的的腳趾。
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