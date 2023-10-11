女士必備抗衰老保健品推薦　$33起入手護眼素/美白丸/調經膠囊

近年健康意識抬頭，不少女士亦更關注個人護理及健康，繼而入手營養補充品達致養生目標。如果你仍然心大心細未知道從何入手，《01女生》為你精選推介以下15款女士必備保健品，當中包括護眼、抗衰老、美白提亮、舒緩經期不適及促進孕期健康等。大家可以按自己需要選購，保持身心健康。



護眼明目

眼睛作為靈魂之窗，的確需要好好保護明眸雙眼。不過在日常生活中，女士們畫精緻眼妝、過度用電腦工作等，其實都會令眼睛疲勞，出現乾澀情況。進食護眼保健品，就可以強化雙眼健康，滋潤眼睛舒緩眼部疲勞。

BLACKMORES 山桑子護眼藍莓素(30粒) HK$65

選用高品質天然北歐野生山桑子（Bilberry），當中所含的花青素是藍莓的四倍，因此極為珍貴。另含葡萄籽，原花青素等成份，可以改善因缺氧所造成的眼睛疲勞，保護眼部微血管健康，保持夜間視力敏銳清晰。立即購買

BLACKMORES山桑子護眼藍莓素(01mall)

BLACKMORES葉黃素 (60粒) HK$99 立即購買

Swisse Ultiboost 護眼葉黃素 (60粒) HK$202 立即購買

抗衰老

逆轉初老現象，重拾年輕肌是所有女士的終身目標。進食純天然維他命抗氧保健品，可促進膠原蛋白新增，令肌膚變得嫩滑有彈性。

DHC 天然大豆維他命E(60粒) HK$48

100%植物萃取而得的天然維他命E(d-α-Tocopherol)，具有抗氧化用效，維持肌膚滋潤有健康光澤。立即購買

DHC 天然大豆維他命E (01mall)

BLACKMORES天然維生素/維他命E 1000IU (100粒) HK$169 立即購買

Qivaro 超級抗氧紅果寶 (300g) HK$510 立即購買

美白提亮

大家都知道外出時做好防曬工作，可以抵禦紫外線直接照射皮膚，減低日照對肌膚的傷害。除此之外，亦可以考慮進食美白保健品抑制黑色素生成，改善膚色暗沉，由內而外真正美白。

日本白兔牌 HYTHIOL C PLUS +2 美白丸 (180粒) HK$172

HYTHIOL-C PLUS和維生素C並用，可助修復因紫外線、日曬、精神壓力等引起的膠質纖維紊亂的作用，提高新陳代謝，幫助胱氨酸抑制黑色素生長，使肌膚白嫩，淡斑療效顯著。立即購買

日本白兔牌 HYTHIOL C PLUS +2 美白丸 (01mall)

BLACKMORES INSOLAR 煙酰胺煥白精華片 (60粒) HK$78 立即購買

Chocola BB 膠原蛋白美白 (120粒) HK$120 立即購買

舒緩經期不適

一個月中，女士總有幾天感到煩躁、經期疼痛及皮膚差等情況。若想改善經期不適，可以考慮進食含有月見草、聖潔莓成份的保健品，有助調節月經、緩解痛楚。

BLACKMORES 月見草油膠囊 (190粒) HK$128

採用冷壓萃取保留更純淨的精華，每粒含1000mg月見草油，其中含有GLA（γ-亞麻酸），幫助舒緩經期不舒適、皮膚狀態欠佳的問題。立即購買

BLACKMORES 月見草油膠囊 (01mall)

BLACKMORES 聖潔莓膠囊 (40粒) HK$52 立即購買

Healthy Care 蔓越莓膠囊 (90粒) HK$78 立即購買

孕期健康

孕媽媽適當地進食葉酸補充品，有助胎兒全面發展及補充母體所需。大家可以按需要選擇進食一些由懷孕到哺乳期都可以安心進食的補充品，為自己和寶寶健康打好基礎。

BLACKMORES 孕婦黃金營養素(180粒) HK$185

專為孕期及授乳媽媽的營養需要而設，提供17種重要懷孕營養素，當中包括葉酸、碘、DHA、鈣、鐵、維他命B雜、Omega-3脂肪酸等，有助促進胎兒的腦部、神經管道、脊椎及感官等發展，為寶寶健康打好基礎。立即購買

BLACKMORES 澳洲天然葉酸 (90粒) HK$33 立即購買

Holdbody 天然孕婦鈣片 (60粒) HK$220 立即購買