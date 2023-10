聖誕倒數月曆2023｜Sabon、Dior、Diptyque等26款必買｜持續更新

聖誕倒數月曆2023陸續推出,《01女生》與讀者一起持續更新Sabon、Dior Beauty及Diptyque等各大品牌的最新消息!每逢聖誕,不少人都會關注倒數月曆,不論送禮、交換禮物或給辛勞整年的自己,倒數月曆都帶來滿足驚喜,讓人能享受體驗各款產品。以下持續整理不同品牌的倒數月曆,不知哪個是你的心水之選?



Sabon官網價:1,280港元

倒數月曆產品數量:24



Dior Beuaty官網價:600歐元

倒數月曆產品數量:24



Diptyque官網價:3,750港元

倒數月曆產品數量:25



Jo Malone London 官網價:4,380港元

倒數月曆產品數量:25



相信不少女生都喜歡YSL的彩妝品,遊走在少女與成熟之間,色調偏向粉嫩或櫻桃,散發出誘人魅力。今次倒數月曆包括不同質感和色系的唇膏,方便配搭各個場合和造型,也可與姊妹們分享。此外還有熱賣的精緻小型香水和護膚品,更有令人心動的雲石紋鏡子,非常值得購買!

YSL官網價:2,500港元

倒數月曆產品數量:24



提到L’Occitane的話,便是想起其標誌性的乳木果香味,帶有嬰兒般的粉狀氣味,予人舒適氛圍。今次的倒數月曆,包括不少香味產品,如肥皂、淋浴乳、洗髮乳、潤膚霜及護手霜等,價錢更是總額的53折左右,便能享受一段充滿療癒放鬆的香味旅程。

L’Occitane官網價:590港元

倒數月曆產品數量:24

倒數月曆產品總值:121歐元(約1,000港元)



近年特別喜歡Kiehl’s的金盞花系列,可以紓緩肌膚敏感,因此今次的倒數月曆,也收納不少金盞花系列產品在其中。倒數月曆包裝以聖誕夜景為圖案,由法國知名版畫視覺設計團隊Icinori裡的Mayumi Otero and Raphael Urwiller以印刷藝術的方式繪製,營造出典雅醉人的魅力。

Kiehl’s官網價:109歐元

倒數月曆產品數量:24

凡購物滿HK$580,即可以 HK$590換購 Kiehl’s 限量版聖誕倒數月曆乙份(價值HK$2,511),每人只限換購一份,換完即止。



每年Clarins倒數月曆給筆者的印象,都是抵買和實用性高。今年特別以白色及金色包裝,搭以濃厚的聖誕裝飾圖案,使人內心能夠沉澱,感受到舒適的氣氛。裡面包括彩妝品、香水和護膚品,多以明亮和保濕為用,非常適合在冬天使用。

Clarins官網價:142歐元

倒數月曆產品數量:25

倒數月曆產品總值:330歐元



Rituals官網價:1,100港元

倒數月曆產品數量:24

倒數月曆產品總值:2,115港元



雖然Charlotte Tilbury的數量較少,不過裡面款式都是皇牌產品:Magic Cream、定妝噴霧和唇膏等,加上華麗夢幻的首飾箱外形,即使過了聖誕節,依然能夠用來載東西,非常實用!

Charlotte Tilbury官網價:HK$1,700

倒數月曆產品數量:12份



今次的Bobbi Brown倒數月曆,以提亮及陰影的底妝為主,包括修容餅、珠光筆、化妝掃及唇膏等,以打造出自然魅力妝容。包裝以聖誕掛飾為靈感,飾以金色萬花筒圖案,倍添華麗夢幻的氛圍。

Bobbi Brown官網價:195歐元

倒數月曆產品數量:12

倒數月曆產品總值:264歐元



Guerlain官網價:5,850港元

倒數月曆產品數量:25



Christian Louboutin官網價:600美元

倒數月曆產品數量:24



個人而言喜歡Penhaligon’s的香味持久力,予人舒適療癒的感覺。今年的倒數月曆,依然包括30毫升香水、小型香水、皇牌蠟燭及肥皂等,而每年品牌都會加入不同的聖誕可愛掛飾,是次則為胡桃夾子,實在不容錯過!

Penhaligon’s官網價:395歐元

倒數月曆產品數量:25



YSL官網價:TBC

倒數月曆產品數量:6



聖誕倒數月曆2023盤點15. The History of Whoo 秘貼循環精華節日套裝 (The History of Whoo提供)