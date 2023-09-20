聖誕倒數月曆2023｜Sabon、Dior、Diptyque等26款必買｜持續更新

聖誕倒數月曆2023陸續推出，《01女生》與讀者一起持續更新Sabon、Dior Beauty及Diptyque等各大品牌的最新消息！每逢聖誕，不少人都會關注倒數月曆，不論送禮、交換禮物或給辛勞整年的自己，倒數月曆都帶來滿足驚喜，讓人能享受體驗各款產品。以下持續整理不同品牌的倒數月曆，不知哪個是你的心水之選？



聖誕倒數月曆2023盤點1. Sabon 限量版倒數日曆

Sabon官網價：1,280港元

倒數月曆產品數量：24



聖誕倒數月曆2023盤點1. Sabon 限量版倒數日曆 (Sabon提供)

聖誕倒數月曆2023盤點2. Dior Beauty Calendrier de L'avent Dior le 30 Montaigne

Dior Beuaty官網價：600歐元

倒數月曆產品數量：24



聖誕倒數月曆2023盤點2. Dior Beauty Calendrier de L'avent Dior le 30 Montaigne (Dior官網)

聖誕倒數月曆2023盤點3. Diptyque 聖誕倒數日曆 - 25款香氛寶藏

Diptyque官網價：3,750港元

倒數月曆產品數量：25



聖誕倒數月曆2023盤點3. Diptyque 聖誕倒數日曆 - 25款香氛寶藏 (Diptyque官網)

聖誕倒數月曆2023盤點4. Jo Malone London 薑餅童話聖誕系列聖誕倒數日曆

Jo Malone London 官網價：4,380港元

倒數月曆產品數量：25



聖誕倒數月曆2023盤點4. Jo Malone London 薑餅童話聖誕系列聖誕倒數日曆 (Jo Malone London官網)

聖誕倒數月曆2023盤點5. YSL Beauty節日限量版倒數月曆禮盒

購買方法：Selfridges

相信不少女生都喜歡YSL的彩妝品，遊走在少女與成熟之間，色調偏向粉嫩或櫻桃，散發出誘人魅力。今次倒數月曆包括不同質感和色系的唇膏，方便配搭各個場合和造型，也可與姊妹們分享。此外還有熱賣的精緻小型香水和護膚品，更有令人心動的雲石紋鏡子，非常值得購買！

YSL官網價：2,500港元

倒數月曆產品數量：24



倒數月曆2023盤點5. YSL Beauty 節日限量版倒數月曆禮盒 (Selfridge官網)

聖誕倒數月曆2023盤點6. L’Occitane 2023 Holiday Classic Calendar 聖誕倒數驚喜日曆 2023

提到L’Occitane的話，便是想起其標誌性的乳木果香味，帶有嬰兒般的粉狀氣味，予人舒適氛圍。今次的倒數月曆，包括不少香味產品，如肥皂、淋浴乳、洗髮乳、潤膚霜及護手霜等，價錢更是總額的53折左右，便能享受一段充滿療癒放鬆的香味旅程。

L’Occitane官網價：590港元

倒數月曆產品數量：24

倒數月曆產品總值：121歐元（約1,000港元）



倒數月曆2023盤點6. L’Occitane倒數月曆 ( L’Occitane提供)

聖誕倒數月曆2023盤點7. Kiehl’s 限量版聖誕倒數月曆

購買方法：Selfridges

近年特別喜歡Kiehl’s的金盞花系列，可以紓緩肌膚敏感，因此今次的倒數月曆，也收納不少金盞花系列產品在其中。倒數月曆包裝以聖誕夜景為圖案，由法國知名版畫視覺設計團隊Icinori裡的Mayumi Otero and Raphael Urwiller以印刷藝術的方式繪製，營造出典雅醉人的魅力。

Kiehl’s官網價：109歐元

倒數月曆產品數量：24

凡購物滿HK$580，即可以 HK$590換購 Kiehl’s 限量版聖誕倒數月曆乙份(價值HK$2,511)，每人只限換購一份，換完即止。



倒數月曆2023盤點7. Kiehl’s倒數月曆 (Kiehl’s提供)

聖誕倒數月曆2023盤點8. Clarins倒數月曆

每年Clarins倒數月曆給筆者的印象，都是抵買和實用性高。今年特別以白色及金色包裝，搭以濃厚的聖誕裝飾圖案，使人內心能夠沉澱，感受到舒適的氣氛。裡面包括彩妝品、香水和護膚品，多以明亮和保濕為用，非常適合在冬天使用。

Clarins官網價：142歐元

倒數月曆產品數量：25

倒數月曆產品總值：330歐元



倒數月曆2023盤點8. Clarins倒數月曆 (Clarins官網)

聖誕倒數月曆2023盤點9. Rituals 臻貴聖誕倒數月曆

Rituals官網價：1,100港元

倒數月曆產品數量：24

倒數月曆產品總值：2,115港元



聖誕倒數月曆2023盤點10. Charlotte Tilbury Lucky Chest of Beauty Secrets 魔法幸運星光寶盒

雖然Charlotte Tilbury的數量較少，不過裡面款式都是皇牌產品：Magic Cream、定妝噴霧和唇膏等，加上華麗夢幻的首飾箱外形，即使過了聖誕節，依然能夠用來載東西，非常實用！

Charlotte Tilbury官網價：HK$1,700

倒數月曆產品數量：12份



倒數月曆2023盤點10. Charlotte Tilbury Lucky Chest of Beauty Secrets倒數月曆 (IG@charlottetilbury)

Charlotte Tilbury Lucky Chest of Beauty Secrets 魔法幸運星光寶盒實物圖(朱加曦攝)

聖誕倒數月曆2023盤點11. Bobbi Brown 12 Days of Glow倒數月曆

今次的Bobbi Brown倒數月曆，以提亮及陰影的底妝為主，包括修容餅、珠光筆、化妝掃及唇膏等，以打造出自然魅力妝容。包裝以聖誕掛飾為靈感，飾以金色萬花筒圖案，倍添華麗夢幻的氛圍。

Bobbi Brown官網價：195歐元

倒數月曆產品數量：12

倒數月曆產品總值：264歐元



倒數月曆2023盤點11. Bobbi Brown 12 Days of Glow倒數月曆 (Bobbi Brown官網)

聖誕倒數月曆2023盤點12. Guerlain 幻妙金蜂聖誕倒數月曆

Guerlain官網價：5,850港元

倒數月曆產品數量：25



聖誕倒數月曆2023盤點12. Guerlain 幻妙金蜂聖誕倒數月曆 (Guerlain官網)

聖誕倒數月曆2023盤點12. Guerlain 幻妙金蜂聖誕倒數月曆實物圖 (朱加曦攝)

聖誕倒數月曆2023盤點13. Christian Louboutin Beauty Advent Calendar 2023

Christian Louboutin官網價：600美元

倒數月曆產品數量：24



聖誕倒數月曆2023盤點13. Christian Louboutin Beauty Advent Calendar 2023 (Christian Louboutin官網)

聖誕倒數月曆2023盤點14. Penhaligon’s The Toy Chest倒數月曆

購買方法：Selfridges

個人而言喜歡Penhaligon’s的香味持久力，予人舒適療癒的感覺。今年的倒數月曆，依然包括30毫升香水、小型香水、皇牌蠟燭及肥皂等，而每年品牌都會加入不同的聖誕可愛掛飾，是次則為胡桃夾子，實在不容錯過！

Penhaligon’s官網價：395歐元

倒數月曆產品數量：25



倒數月曆2023盤點14. Penhaligon’s倒數月曆 (Penhaligon's 官網)

聖誕倒數月曆2023盤點15. The History of Whoo 秘貼循環精華節日套裝

YSL官網價：TBC

倒數月曆產品數量：6



聖誕倒數月曆2023盤點15. The History of Whoo 秘貼循環精華節日套裝 (The History of Whoo提供)

聖誕倒數月曆2023盤點16. NET-A-PORTER The Ultimate Gift Set倒數月曆

今年NET-A-PORTER的倒數月曆，有別往年只有美妝品，特別加入時尚飾品，包括羊絨（cashmere）手套、水晶手鏈、銀色耳環，更有一個首飾箱，只需約3,000港元便能入手，非常抵買。倒數月曆還有不少美妝品，如Dr. Barbara Sturm晚霜、U Beauty Resufacing Compound、MZ Skin抗氧精華油、Charlotte Tilbury眼影盤及111SKIN安瓶等，都是效用出色的產品。

NET-A-PORTER官網價：2,975港元

倒數月曆產品數量：15

倒數月曆產品總值：逾1.3萬港元



倒數月曆2023盤點16. NET-A-PORTER The Ultimate Gift Set倒數月曆 $2,975 (NET-A-PORTER提供)

聖誕倒數月曆2023盤點17. La Mer 限量版聖誕倒數月曆禮盒

La Mer官網價：4,480港元

倒數月曆產品數量：12

倒數月曆產品總值：6,060港元



聖誕倒數月曆2023盤點17. La Mer 限量版聖誕倒數月曆禮盒 (La Mer官網)

聖誕倒數月曆2023盤點18. Memo Paris Post-Christmas Calendar

Memo Paris官網價：1,949歐元

倒數月曆產品數量：7



聖誕倒數月曆2023盤點18. Memo Paris Post-Christmas Calendar (Memo Paris官網)

聖誕倒數月曆2023盤點19. Benefit All I Want Beauty倒數月曆

以眉妝及睫毛產品為首的Benefit，倒數月曆包括睫毛膏、眉膏、眉筆、胭脂，以及護膚品等，為妝容打造出神采飛揚的感覺。特別推薦品牌的眉筆及眉粉，質感軟滑流暢，非常適合初學者用。

Benefit官網價：149美元

倒數月曆產品數量：24

倒數月曆產品總值：329美元



倒數月曆2023盤點19. Benefit All I Want Beauty倒數月曆 (Benefit官網)

聖誕倒數月曆2023盤點20. fresh Advent Calendar Skincare Set

fresh官網價：350美元

倒數月曆產品數量：24

倒數月曆產品總值：503美元



聖誕倒數月曆2023盤點20. fresh Advent Calendar (fresh官網)

聖誕倒數月曆2023盤點21. Selfridges

購買方法：Selfridges

集結不少美妝品牌的Selfridges，今年的倒數月曆也很豐富，以美妝保養為主，包括Dr. Barbara Sturm精華、Charlotte Tilbury定妝噴霧、Penhaligon's香水及刮痧板等，大家可以趁用各個品牌的產品，從中找出最適合自己的護膚品。

Selfridge官網價：245美元

倒數月曆產品數量：33



倒數月曆2023盤點21. Selfridge倒數月曆 (Selfridge官網)

聖誕倒數月曆2023盤點22. LOOKFANTASTIC倒數月曆

LOOKFANTASTIC倒數月曆算是經濟之選，在25個盒子內，有達27款產品，包括Origins「菇水」、M.A.C睫毛膏、Nars Orgasm胭脂、First Aid Beauty面霜等港人較熟悉的品牌，更有20色眼影盤，非常實用。

購買方法：LOOKFANTASTIC

LOOKFANTASTIC官網價：1,066港元

倒數月曆產品數量：27



倒數月曆2023盤點22. Look Fantastic倒數月曆 $1,066 (LOOKFANTASTIC官網)

聖誕倒數月曆2023盤點23. Harrods The Harrods Beauty 倒數月曆

購買方法：Harrods

Harrods將美妝及香水的倒數日曆分開，前者有25款美妝品，包括德國逆齡專家Augustinus Bader創立的同名品牌面霜、Eve Lom潔面膏、Laura Mercier玫瑰金珠光筆、Bobbi Brown胭脂及Nars小型唇膏等，款式多樣。

Harrods官網價：2,114港元

倒數月曆產品數量：25

倒數月曆產品總值：1,173英鎊



倒數月曆2023盤點23. Harrods The Harrods Beauty 倒數月曆 $2,114 (Harrods官網)

聖誕倒數月曆2023盤點24. Harrods The Harrods 12 Days of Fragrance 倒數月曆

購買方法：Harrods

另一款香水倒數月曆，則有多個品牌知名的香水，包括Byredo Gypsy、Bvlgari及Maison Francis Kurkdjian香水等，部分更是香水原型的細版，超級可愛，收藏度也高。能夠以1,500港元左右的價錢，擁有12種不同著名的香味，因此倒數月曆得到不少人搶購。

Harrods官網價：1,479港元

倒數月曆產品數量：12

倒數月曆產品總值：1,009英鎊



倒數月曆2023盤點24. Harrods The Harrods 12 Days of Fragrance 倒數月曆 $1,479 (Harrods官網)

聖誕倒數月曆2023盤點25. ASOS Beauty Face + Body 25 Day倒數月曆

購買方法：ASOS

倒數月曆包裝較簡約，內容則算豐富，包括Charlotte Tilbury Pillow Talk眼影盤、NEOM香氛蠟燭、M.A.C定妝噴霧、Caudalie潔面啫喱及Rituals身體磨砂等，為全身打造精采光芒。

ASOS官網價：1,056港元

倒數月曆產品數量：25



倒數月曆2023盤點25. ASOS Beauty Face + Body 25 Day倒數月曆 $1,056 (ASOS官網)

聖誕倒數月曆2023盤點26. Armani Beauty 2023倒數月曆

Selfridges官網價：270英鎊

倒數月曆產品數量：24

倒數月曆產品總值：逾400英鎊

