Dior聖誕倒數月曆開箱！袖珍版巴黎總店設計、設尊尼特普同款香氛

2023聖誕倒數月曆，相信大家已看過不少，今年Dior更在外形上大革新，不變的是夢幻華麗設計，令人看得如痴如醉，想要投入法式浪漫的氛圍。期待已久，Dior聖誕倒數月曆今日終在本地門店推出，《01女生》早前分享開箱片段，與大家一起揭開驚喜，現時就讓我們詳細看看，今次的Dior節日彩妝系列，到底會帶來怎樣的華麗視覺盛宴？



攝影：朱加曦



改變過往的梯形立體外殼，Dior的2023倒數月曆轉為一般的盒形設計，而打開驚喜禮物的方式，也由原來的揭門，變成一個個抽屜，除了拿取時更方便，亦能重用擺放其他物件，讓倒數月曆的實用度直接提升。

Dior聖誕倒數月曆開箱｜Dior Le 30 Montaigne Advent Calendar聖誕倒數日曆 HK$5,300 (朱加曦攝)

每次看見Dior的聖誕節日系列，都會被神秘夢幻的圖案所驚艷。今年的由Dior彩妝創作及形象總監Peter Philips操刀，從Dior先生喜愛的靈感來源 —— 杜樂麗花園，汲取當中的氣氛和元素，並釋放成美侖美奐的圖案。節日彩妝系列糅合巴洛克風格及現代美學，打造出儼如藝術般的璀璨復古魅力。

Dior聖誕倒數月曆開箱｜今年的由Dior彩妝創作及形象總監Peter Philips操刀。(朱加曦攝)

至於Dior的2023聖誕倒數月曆，以雪白的冬日氛圍為主，並將金色線條，勾勒出Dior蒙田大道30號總店的外型，由窗口至大門都非常細緻，看來就像袖珍版的總店，散發出優雅療癒的法式浪漫。打開倒數月曆後，風景轉為杜樂麗花園的華麗氣氛，採用巴洛克風圖案，印上花卉、圍欄及騎士奏樂的歡愉一刻，為整個月曆增添喜悅感覺。

Dior聖誕倒數月曆內的禮物，如往年一樣豐富。(朱加曦攝)

倒數月曆內的禮物，如往年一樣豐富，除了皇牌護膚和彩妝產品，亦有一系列花香調香氛，呼應花園的舒適氣氛，包括Miss Dior香氛、J'adore、La Collection Privée，以及尊尼特普（Johnny Depp）代言的Sauvage系列。當然還不少得今年的限定版香氛蠟燭及幸運星形吊飾，讓大家充滿幸福的感覺。

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除了倒數月曆，Dior節日彩妝系列還有氣墊粉底、唇膏、眼影、胭脂和指甲油等，在帆布料上印有金色的巴洛克風圖案，以及Dior的標誌圖案，滿載夢幻華麗感覺。個人而言推薦氣墊粉底，可清晰看到精緻及完整的節日圖案，感覺更具藝術氣氛，收藏度超高。胭脂及五色眼影盤同樣壓有相似的圖案，而且色調實用，不過這麼漂亮的包裝，怎麼叫人捨得使用呢？

Dior聖誕倒數月曆開箱｜除了倒數月曆，Dior節日彩妝系列還有氣墊粉底、唇膏、眼影和胭脂等。(朱加曦攝)

唇膏則為啞緻款式，塗後待一會可見如珠片般的閃爍效果，增添節日活力氛圍，同時持久不暈染配方，亦助雙唇保持舒適感覺。