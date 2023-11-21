急救捱夜工作派對宿醉浮腫殘樣！化妝師教護膚化妝秘訣還原V臉

肌膚急救保養｜臨近年尾，相信大家都忙於出席聖誕派對、除夕狂歡倒數等活動，少不免捱夜玩通宵。不過上班族日忙夜忙，完全沒有時間做好肌膚保養，加上天氣乾燥，上妝後更容易出現卡粉、脫妝問題，隨時殘樣盡現，衰老10年。《01女生》請來星級化妝師Janice Lam為大家分享急救夜訓殘樣大法及化妝技巧，為臉部肌膚恢復最佳狀態，以靚樣示人！



踏入秋冬季，不少女士都會面對皮膚乾燥、繃緊瘙癢問題，加上工作忙碌以致睡眠不足，就更易出現膚色暗啞、毛孔擴大情況。輕則，膚質轉差、易脫妝；重則引起一連串敏感，絕對不容忽視。從事化妝師行業超過20多年的Janice，揭開3大OL上班族最常出現的皮膚問題，不想皮膚傷上加傷的你就要加多留意！

OT捱夜最傷皮膚。(www.freepik.com)

皮膚問題｜1.過多角質、死皮

即使每天有洗面習慣，但其實未能徹底清潔皮膚的每一層。在累積一定的死皮後，就會嚴重影響後續護膚品的吸收。久而久之，皮膚因缺乏營養滋潤而變得缺水、薄弱，甚至引發敏感。而上妝後，更容易出現卡粉、起皮等不貼妝情況。

皮膚問題｜2.毛孔粗大 黑頭盡現

女生們或會經歷過塗上粉底液後，依然見到鼻上露出黑頭、白頭及粉刺。Janice解釋皮膚底下埋藏著日積月累而成油脂、污垢，假如沒有定期清理或錯誤護膚，毛孔會越來越大。化妝時塗上粉底液，試圖遮蓋這些瑕疵是治標不治本。

皮膚問題｜3.水腫

熬夜、睡眠不足、少飲水、進食高鹽高油重口味食物等，都是導致水腫臉出現的元兇。一旦淋巴循環效果變慢，身體就容易囤積水分，如果無法順利排出多餘水分的話，臉部及身體自然變得浮腫。

Janice：去除角質是滋潤肌膚第一步

水嫩煥膚淨化療程，溫和清走老化角質及溶解油脂污垢，即時解決缺水、毛孔粗大、暗粒粉刺等問題。 (圖片由受訪者提供)

Janice表示平日有不少學生、模特兒及明星等，向她請教保持水潤肌膚的秘訣。她指出要令護膚品發揮最大功效，而皮膚又能真正吸收營養，其實只有2個重點：先去角質，再用上適合自己膚質的護膚品。

現時資訊發達，大家可在網上獲得美妝護膚資訊，往往容易在未透徹了解膚質、產品成分的情況下購買護膚品。但其實使用護膚品時，需要視乎所在地區的天氣、溫度及乾濕程度，否則只會影響護膚品功效發揮。以韓國和香港為例，韓國天氣乾燥適合使用較滋潤的護膚品；而香港天氣長期處於潮濕狀態，就未必適合，反而會感到侷促，出現泛油問題。

另外，大家可多做面部磨砂或去角質療程(Peeling)去除死皮；更可用爽膚水沾濕化妝棉再輕抹臉部，有助帶走卸妝後的化妝品殘餘物。如果下巴、鼻翼、額頭等藏有過多死皮的人士，就可先諮詢相關醫美專業人士意見，用果酸深層潔淨。她又提醒，平日在家中基本護理約1星期做1-2次，只需在清潔面部後，用暖水沾濕毛巾紗布，在下巴、鼻翼等容易積聚死皮位置，以打圈方式輕輕搓揉。

Skin Glow撥筋修顏療程 撃退浮腫包包面還原V臉

Skin Glow 撥筋修顏術 (圖片由受訪者提供)

10個女生有9個都有臉部浮腫的問題，即使身形再纖瘦，總會因為包包臉而被誤會是肥胖。在皮膚狀態欠佳情況下，可嘗試按摩面部淋巴位置，促進血液循環，改善水腫。不過，想要真正重拾緊緻輪廓、持久V面並徹底吸收護膚品精華的話，Skin Glow 撥筋修顏術你一定不能錯過！按此睇片

一次療程中包括6個步驟，分別為深層清潔、去除角質、針清修眉、肩頸按摩及滋潤面膜。當中最吸引的是獨家撥筋手法。由面部根本延伸，運用撥動方式刺激穴位針對深層筋膜，打通堵塞的經絡，讓血氣能順利運行，繼而提升新陳代謝率及增加組織恢復力。面部得到充足營養之餘，面形亦會緊致提升，消除面部水腫問題。

完成後，會發現黑眼圈明顯淡化，眼部輪廓變得立體，肌膚更緊致細嫩，再現白滑透亮年輕肌！

7招急救殘樣 妝容貼服又持久

使用調色底霜及液體化妝品，可令膚色更均勻，同時可增加滋潤度。(www.freepik.com)

急救殘樣大法｜1.前一晚以精華油按摩

完成基本護膚步驟之後，可放2-3滴面部精華油在掌心上搓揉，透過掌心溫度微微加溫，然後均勻塗抹並輕按在面部。這樣有助加強保濕和滋潤效果，翌日醒來後皮膚保持細緻嫩滑。

急救殘樣大法｜2.善用Toner及面膜

如果皮膚處於極度乾燥狀態，可塗上質地濃稠的爽膚水，待皮膚吸收後，再塗上第二次甚至第三次，要注意後續使用面霜的份量就可相對減少。另外，在上妝前敷上保濕面膜急救缺水皮膚，有助收細毛孔，妝容更貼服。

急救殘樣大法｜3.使用調色底霜

如果皮膚膚色暗沉，可以按需要塗上妝前調色底霜，既可令膚色均勻，又可增加滋潤度。膚色白淨但偏灰，可用紫色調色霜；黃皮但想妝感自然又白淨，可用淡黃色調色霜；營造紅潤臉色可用淡粉紅色調色霜；深色皮膚想營造紅潤光澤感，可用珊瑚色調色霜。

急救殘樣大法｜4.精華油混搭粉底液

在粉底液中加入1-2滴的精華油，將兩者混合後才塗抹在面上，妝感更貼服。

急救殘樣大法｜5.改善塗抹粉底手法

大部份人都會使用化妝掃上妝，希望做到貼薄妝效。建議轉用粉撲並以輕壓方式塗上粉底液，就能做到高遮瑕度、持久水潤的妝效。

急救殘樣大法｜6.揀選適合定妝噴霧

市面上的定妝噴霧主要分為2種，帶有「Fix」字眼的定妝水，適合油性肌膚人士，減低溶妝浮粉機會；而水油平衡的定妝噴霧則適合乾性肌膚人士，保濕同時控油，亦可減淡乾紋浮現，保持自然光澤感。

急救殘樣大法｜7.轉用膏狀、液體化妝品

如果皮膚乾燥，又沒有做足打底妝保濕工作，加上使用粉狀化妝品的話，會令皮膚看起來更乾。而膏狀、液體化妝品質地較濕潤，上面後易推之餘亦更持久顯色。

【01女生送禮】Skin Glow撥筋修顏療程

禮品：Skin Glow撥筋修顏療程1次 (價值HK$1080)

名額：20個

活動日期：11月21日至11月28日

公佈日期：11月29日

參加方法：

1) 前往01女生Instagram/01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到名額1個！

活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加抽獎活動，也只會計算為一次抽獎機會。

3. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

4. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

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7. 是次活動適用於香港。

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