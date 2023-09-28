轉季護理｜秋冬急救乾燥肌膚面膜推介　深層清潔/保濕滋潤/抗敏感

天氣轉季，首當其衝的便是皮膚變得乾燥繃緊。若果不想出現脫皮、過敏紅腫情況，就要防患未然提早做好保濕鎖水。《01女生》為大家精選推介12款秋冬必備面膜，當中包括滋潤保濕、深層清潔、鎮靜抗敏及亮肌美白種類，總有一款可以拯救你的缺水肌，即時回復光澤飽滿。



深層清潔

為「沙漠化」臉部急救之前，大家要記得先為肌膚做深層清潔去垢，如去除粗糙角質、黑頭粉刺、油脂等，這樣才可以更有效保濕皮膚，維持細緻膚質。

ORIGINS 原生嫩肌面膜

含柳葉菜成份的玫瑰泥面膜，用後可輕鬆清除污穢、角質，重塑膚質和深層清潔，明顯收細毛孔，締造完美無瑕亮肌。

ORIGINS原生嫩肌面膜 (75ml) HK$116 立即購買

ORIGINS原生嫩肌面膜 75 ml 。(圖片來源:www.origins.hk)

ORIGINS 活性炭深層清潔面膜 (75ml) HK$116 立即購買

innisfree 超級火山泥毛孔清潔面膜 (100ml) HK$95 立即購買

滋潤保濕

天氣乾燥，不少人都會敷面膜為臉部急救。不過記得在洗澡時、化妝前切忌敷面膜。因為洗澡時皮膚也會排毒，敷面膜就會堵塞毛孔。至於化妝前敷臉的話，毛孔會呈打開狀態，化妝品化學成分會殘留在毛孔內。建議大家可在化妝前一晚敷臉，就能有助第二日的妝容更貼服。

ORIGINS晚間深層水份面膜

蘊含沖繩海藻、豐富牛油果和杏桃油精粹，有效强化肌膚屏障、令毛孔更顯細緻及恢復健康彈性。同時，為肌膚導入水活營養，舒緩缺水肌膚的不適，保持肌膚水潤健康。

ORIGINS晚間深層水份面膜 (75ml) HK$135 立即購買

ORIGINS晚間深層水份面膜 75ml。(圖片來源:www.origins.hk)

ORIGINS 速效紓渴水份面膜 (75ml) HK$116 立即購買

Origins 竹炭蜂蜜潔淨滋養面膜 (75ml) HK$225 立即購買

鎮靜抗敏

天氣一轉，敏感肌人士必定最頭痛。因為肌膚狀態極不穩，不盡快急救修復的話，後果不堪設想。降紅舒敏的面膜類型絕對是敏感肌、乾皮救星，有效消炎修復鎮靜肌膚，減退皮膚泛紅及乾燥繃緊感，回復健康水潤。

Sulwhasoo 雪花秀潤燥精華面膜

潤燥精華面膜中含有潤燥精華EX活性成分及「滋陰平衡極萃」，以五種珍貴藥草產生協同作用再次補充肌膚所需能量，使肌膚無比潤澤柔滑。材質取自100％天然棉絨，使用後感覺清新不黏膩，自然淡雅的草本香氣更可安定心神。

Sulwhasoo 雪花秀潤燥精華面膜2片 (23g) HK$48 立即購買

Sulwhasoo 雪花秀潤燥精華面膜 23g。(圖片來源:01 mall)

Origins靈芝菇菌抗逆健膚鎮靜面膜(75ml) HK$262 立即購買

EVE LOM 急救面膜 (100ml) HK$318 立即購買

亮肌美白

即使轉季，都要做好美白工作，以修護日曬後的乾裂泛紅、暗沉蠟黃及膚色不均問題。以下推介的亮肌美白面膜齊集保濕美白、紓緩粉刺之用，讓肌膚保持水嫩透亮。

Fresh維他果蜜亮活面膜

主要成份為純正檸檬、鮮橙和小柑橘，蘊含維他命C、E及B5、檸檬萃取、香橙萃取以及活膚礦物。為肌膚注入營養及維他命，並長時間提供抗氧化保護，令肌膚剔透明亮。

Fresh維他果蜜亮活面膜 (15ml) HK$68 立即購買

Fresh 維他果蜜亮活面膜 (15ml)。(圖片來源:01mall)

Origins GINZING™ 醒神活力亮采面膜( 75ml) HK$225 立即購買

Origins 去油暗瘡面膜 (75ml) HK$138 立即購買