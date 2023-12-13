潤唇膏推薦｜18大DHC、Dior等滋潤保濕　嘴唇乾燥易現死皮兼爆拆

潤唇膏推薦｜踏入秋冬季，除了更換護膚品之外，滋潤雙唇亦不容忽視！嘴唇乾燥輕則現乾紋甩皮，重則爆拆流血，痛到入心入肺！《01女生》為大家精選8款保濕潤唇膏，滋潤護唇，擊退龜裂死皮，保持柔嫩水潤雙唇對抗乾燥天氣。



潤唇膏推薦1. DHC 橄欖油護唇膏

DHC橄欖油護唇膏 HK$38 立即購買

含橄欖油、人參及蘆薈等天然植物精華，滲透性極佳，迅速滋潤和亮澤雙唇，保持水嫩感，防止乾燥脫皮。

潤唇膏推薦｜DHC 橄欖油護唇膏。(圖片來源: 01mall)

潤唇膏推薦2. DIOR誘惑煥彩潤唇膏

DIOR 誘惑煥彩潤唇膏 #004 透亮珊瑚色 HK$265 立即購買

獨特配方注入櫻桃油、乳木果油、向日葵蠟和米蠟等天然保濕成分，加上揉合Color Reviver喚醒唇色科技，能直接與唇部的水潤度產生反應，同時有助鎖緊水分及滋養唇部，瞬間提升唇部亮澤度。

潤唇膏推薦｜DIOR誘惑煥彩潤唇膏。(圖片來源: 01mall)

潤唇膏推薦3. clé de peau beauté 完美亮澤潤唇膏

clé de peau beauté 完美亮澤潤唇膏 (Neutral Pink) HK$228 立即購買

一枝潤唇膏具備三種功效：潤唇、淡化唇色以及唇部底霜。含甘草及油棕提取結合物，有效修護柔軟脆弱的唇部，預防唇部乾裂，使雙唇飽滿豐盈。

潤唇膏推薦｜Cle de Peau 完美亮澤潤唇膏 。(圖片來源: 01mall)

潤唇膏推薦4. 薑心比心薑萃滋養萬用膏/護唇膏

薑心比心薑萃滋養萬用膏/護唇膏 HK$90 立即購買

主要成份為薑精油、老薑精華、薄荷精油、酪梨油等，上唇彩前先用護脣膏來打底，可柔潤雙唇避免乾燥脫皮，亦可以修復手肘/ 後腳跟龜裂。

潤唇膏推薦｜薑心比心薑萃滋養萬用膏/護唇膏。(圖片來源: 01mall)

潤唇膏推薦5. Fresh黃糖抗皺活肌修護唇膏

Fresh黃糖抗皺活肌修護唇膏 HK$135 立即購買

含有海茴香萃取、柳橙萃取、古布阿蘇樹果油、李子籽油、西番蓮籽油、透明質酸等抗衰老成分，有效高度滋潤護唇及填補細紋，使皮膚細滑飽滿，達到健康效果。

潤唇膏推薦｜Fresh黃糖抗皺活肌修護唇膏。(圖片來源:01mall)

潤唇膏推薦6. CHANEL Hydra Beauty 山茶花保濕滋潤護唇霜 HK$355

CHANEL在保濕方面，素來得到不俗評價。這支使用皇牌的山茶花，其蠟質可築起防護層，以抵禦嚴寒和乾燥。配方亦含山茶花萃取PFA，能夠保持水潤感，抑制形成自由基，達致護唇同時，展現出唇部自然亮澤。

潤唇膏推薦｜CHANEL Hydra Beauty 山茶花保濕滋潤護唇霜 (CHANEL官網)

潤唇膏推薦7. NIVEA 水漾護唇膏

經常放在手袋內旁身的潤唇膏，質感滋潤，很快便溶在唇上，而且不感黏笠感，非常舒適。潤唇膏蘊含乳木果油及天然油脂，可以呵護雙唇，持續保濕大半天。

潤唇膏推薦｜NIVEA 水漾護唇膏 (NIVEA官網)

潤唇膏推薦8. Burt’s Bee 蜜蠟皇牌潤唇膏 HK$45.9

品牌剛在本地上架時，已得到一致好評。潤唇膏蘊含維他命E，可以柔軟和保濕雙唇，抵抗氧化，同時帶有清涼薄荷感，有清新提神的感覺。它亦採用純天然成分，永不進行動物測驗，使用時更為安心。

潤唇膏推薦｜Burt’s Bee 蜜蠟皇牌潤唇膏 (Burt’s Bee官網)

潤唇膏推薦9. Hermès Rouge Hermès Lip Care Balm HK$620

潤唇膏令人心動在於其包裝外殼，以像積木般堆砌的圓柱，帶來活力玩味，並將簡約白色搭金色，看來精緻浪漫，而且有著相當的質量。唇膏質感滋潤柔軟，採用蜂蜜蠟及小燭樹蠟，讓雙唇保持滋潤感覺。

潤唇膏推薦｜Hermès Rouge Hermès Lip Care Balm (Hermès官網)

潤唇膏推薦10. Vasline 凡士林護唇啫喱(加強版) HK$16.9

Vasline 凡士林護唇啫喱(加強版) HK$16.9 立即購買

凡士林產品有如萬用霜，可塗在任何身體部位，適合隨身帶備。護唇啫喱使用經典花士苓（Petroleum Jelly），有效軟化雙唇，結合Skin Protection Complex，能夠長效滋養雙唇。

潤唇膏推薦｜Vasline 凡士林護唇啫喱(加強版) (萬寧官網)

潤唇膏推薦11. YSL Beauté 美顏絕密完美護唇精華 HK$295

護唇精華蘊含乳木果油，有效即時滋養、紓緩及優化雙唇，結合胭脂果精華，以強化唇色，展現立體豐盈的自然唇色。它同時有著水楊酸，能夠溫和去除角質，可以在妝前使用，以提升唇妝效果。

潤唇膏推薦｜YSL Beauté 美顏絕密完美護唇精華 (YSL Beauté官網)

潤唇膏推薦12. Shiseido 抗禦保濕潤唇膏 SPF18 HK$200

潤唇膏質感滋潤不黏笠，非常好用！其成分使用日本山茶花精油，幫助改善雙唇乾燥，撫平唇紋，同時賦予長時間補濕功效，讓雙唇保持整日的舒適感覺，以最佳印象示人。

潤唇膏推薦｜Shiseido 抗禦保濕潤唇膏 (Shiseido官網)

潤唇膏推薦13. La Mer 修護唇霜 HK$650

La Mer 修護唇霜 Harrods價錢HK$532 立即入手；SELFRIDGES價錢HK$520 立即入手

唇霜觸感絲滑，可以很方便塗抹於唇上或乾燥部位，達致鎮靜、修復和滋潤的功效，並散發清新的薄荷香氣，為雙唇提一提神。潤唇膏同時能夠強化雙唇，建立天然保濕屏障，以防進一步的環境侵害。

潤唇膏推薦｜La Mer 修護唇霜 (La Mer官網)

潤唇膏推薦14. Reviva Labs維生素E潤唇膏

Reviva Labs維生素E潤唇膏 HK$27.82 立即購買

含維生素 E 、大豆和尿囊素的舒緩配方，有助於滋潤乾燥嘴脣及有效軟化角質，改善唇部問題。

潤唇膏推薦｜Reviva Labs維生素E潤唇膏。(圖片來源: iHerb)

潤唇膏推薦15. Badger Company有機草本潤唇膏

Badger Company有機草本潤唇膏 HK$24.39 立即購買

獲USDA及QAI 有機認可，主要成份為:油橄欖果油、蓖麻籽油、茶樹葉油、蜜蜂花葉油等，質感清爽，令唇部滋潤順滑。

潤唇膏推薦｜Badger Company有機草本潤唇膏。(圖片來源: iHerb)

潤唇膏推薦16. Cetaphil 極致修護潤唇膏

Cetapil 極致修護潤唇膏 HK$49 立即購買

具有SPF 50+防曬功能，保護雙唇免受太陽的紫外線及環境因素傷害。質地輕盈透薄，只需薄薄塗上一層，可為雙唇提供極致修護。

潤唇膏推薦｜舒特膚極致修護潤唇膏。(圖片來源:01mall)

潤唇膏推薦17. XOVĒ 白松露膠原豐盈潤唇精華 HK$252（原價HK$280）

最近常用的其中一款潤唇膏，質感清涼滋潤，能夠高效滋養、持久保濕，讓雙唇保持滋潤狀態。潤唇精華呈自然桃紅色調，塗抹時帶有紅潤血色效果，加上亮澤質感，打造出豐盈迷人的感覺，非常適合在完成唇部後，再塗抹一層。

潤唇膏推薦｜XOVĒ 白松露膠原豐盈潤唇精華 (XOVĒ官網)

潤唇膏推薦18. Elizabeth Arden 8小時滋潤護唇膏SPF15

超級實用的一款護唇膏，質感水潤易塗抹，而且不黏笠，使用大半天後，雙唇都沒乾燥感覺。護唇膏非常耐用，糅合多種礦脂和維他命E，能夠長時間鎖水保濕，修護肌膚彈性。護唇膏體積小巧，可以隨身帶備，無論滋潤乾燥部位或整理毛燥頭髮都可。