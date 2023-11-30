編輯部10大派對好物特輯：打造超上鏡立體輪廓 由頭到腳完美準備

十大好物推薦2023｜臨近年尾，聖誕佳節步近，除了要入手聖誕禮物、聖誕套裝等，亦要為接踵而來的派對做好準備！想知道如何迎接聖誕、倒數、除夕等重要派對？《01女生》各編輯就分享了10款派對必備好物，由護膚、美妝到身體護理都有，一同為派對做好準備！

攝影：李樂瑤



10大派對好物推薦2023（李樂瑤 攝）

記者 張懿慧 - 派對必備！超上鏡妝容

記者 張懿慧 - （李樂瑤 攝）

十大好物推薦：Huda Beauty Pretty Grunge Eyeshadow Palette HK$620

購買方法：Sephora｜Harrods

Huda Beauty的眼影從來都不會令人失望，粉質滑順、顯色度高、易推開而且顏色實用，真的是可以一盤走天涯。今年最新推出的Pretty Grunge眼影盤，一共有18色，當中包括霧面、閃片、膏狀等。至於用色方面，齊集冷暖深淺色調，輕鬆打造由啞緻到閃爍的妝感，混搭用色都不會出錯。

或者不少化妝新手都會擔心，色澤豐富難以選擇。建議日常上班時，可選淺色、大地色眼影色調，以漸層色系突出眼部輪廓。下班或約會時，可用深色、金屬色澤加深眼尾，再在眼窩輕點閃片即可。如果總是心大心細想入手它的9色眼影盤，但又選擇困難的話，不妨可先入手這盤！

十大好物推薦：泰國專業Bio Super Treatment 修護焗油髮膜 約HK$2.8

出席Party，除了要畫上完美妝容外，有一把秀髮亦同樣重要，可以大大增加印象分。如果過於繁忙，來不及去髮型屋做焗油的話，可以入手泰國Bio Super Treatment 修護焗油髮膜，每次只需5分鐘就可以急救受損頭髮，回復光澤。

近日天氣變得乾燥，再加上經常漂染頭髮，容易變成乾旱稻草頭，有時候更需要用上髮膜、護髮油雙重修護。在友人介紹下，到泰國旅行時順道入手這款Salon 級焗油髮膜。在洗頭後，頭髮輕輕擦拭至半乾狀態，均勻塗抹髮膜在中間至髮尾位置，再戴上浴帽等5分鐘幫助吸收，最後用清水清洗即可。每星期用2次，頭髮會明顯有健康光澤更順滑。

記者 許秀麗 - 打造全日持久的聖誕造型

記者 許秀麗 - 打造全日持久的聖誕造型（李樂瑤 攝）

十大好物推薦：NARS ALL THAT GLITTERS LIGHT REFLECTING™ 六色胭脂【節日限量版】 HK$520

NARS 的胭脂無論是顏色還是顯色度，筆者都一直很喜歡，加上每年的聖誕都會推出限量包裝，很值得收藏！今年品牌推出白色配上金色閃爍的包裝，而內裡偏有6款不同色調的胭脂，包括了3款金屬色和3款緞面色，都是分別有冷暖色調，一盤就可以搭配不同妝容！像是日間普通妝容時，可以選用暖色緞面的蜜桃色，到了晚上聖誕派對時，可疊加上金屬閃片香檳金色，立即變換成最耀眼的派對妝容。

十大好物推薦：MilleFee Famous Painting Eyeshadow Palette #05 The Artist's Garden 維特尼花園 HK$180

購買方法：Yesstyle

眼妝絕對是聖誕妝容重點之一，而筆者在今年年未時就遇上了這款包裝到眼影本體，都非常美的眼影盤！MilleFee 的六色眼影盤，包裝上是印有莫奈名畫—維特尼花園The Artists Garden﹐而打開後的眼影配色主要是溫暖的橙黃色調及大地色，但吸引人眼球的是右上的眼影，壓印了超美的珠光色太陽花，讓人真想把整個名畫眼影系列通通入手收藏！

十大好物推薦：OLAPLEX 立體豐盈造型噴霧 150ml HK$295

購買方法：Sasa

參加聖誕派對除了化好看的妝容外，髮型都很重要！筆者的髮質屬於乾性和細軟髮，加上頭髮偏長，每次用心夾出的蓬鬆髮根和瀏海，出門不久就扁塌了。早前就入手了OLAPLEX 的立體豐盈造型噴霧，發現它真的很方便又好用，只需在頭髮吹乾至約7成乾時，再將頭髮分段，重點於髮根噴上噴霧，頭髮就會擁有自然豐盈的效果，而且不會有黏膩感。

十大好物推薦：OLAPLEX 立體豐盈造型噴霧 150ml HK$295 （李樂瑤 攝）

記者 李樂瑤 - 打造派對最完美自己

記者 李樂瑤 -打造派對最完美自己（李樂瑤 攝）

十大好物推薦：BORGHESE 鎏金煥彩緊緻面膜 48g HK$400

年末派對多多，若在人潮中被近距離發現細紋、浮粉、疲態就尷尬無比，所以在重要日子前更加需要注重護膚保養，才能以最完美一面示人。

日前天氣忽然急降，乍暖還寒的天氣令皮膚無所適從，身體都紛紛出現敏感症狀，友人介紹這款以天然護膚為主打的BORGHESE面膜，原本對於金色或帶微珠光的護膚品不抱期望，因為曾經經歷他牌一用就敏感的情況，半信半疑下試用，一試竟然扭轉想法，用後就肉眼可見地令皮膚重新飲飽水、有彈性。因為面膜中有透明質酸納、海洋多醣及小球藻等等吸光類海藻，能夠起到舒緩、保濕，同時緊緻肌膚、減淡皺紋的作用，短短一週已經一掃疲態！

十大好物推薦：BORGHESE 鎏金煥彩緊緻面膜 48g HK$400（李樂瑤 攝）

十大好物推薦：Vegie 瘦身酵素濃湯 HK$198 /包

對於天蠍座女生而言，派對的步伐是由11月開始響起，生日月一直延續到年尾時分，狂歡盡興當然樂事，同樣伴隨的亦有大吃大喝、不夠時間護理的問題。

要兼顧朋友聚會以及個人管理絕非易事，除了運動健身外，計算比例、調節比例亦是一大要項，若然得悉晚餐會有聚會，筆者會選擇較清淡的午餐或是以營養代餐等去取代午餐，令當日的攝入的卡路里不致過高。

十大好物推薦：Vegie 瘦身酵素濃湯 HK$198 /包 （李樂瑤 攝）

近月就嘗試了日本政府認可的 Vegie 瘦身酵素濃湯，味道十分好入口，像喝酸甜可口的蕃茄汁般，而且1杯只有約28卡路里，完全無罪惡感！當中蘊含109種天然蔬果發酵萃取、11種維他命及膳食纖維，最關鍵的是成份有高效燃脂減肥聖物「左旋肉鹼」，能夠促進腸道蠕動、排毒，在餐前飲用更可以增加飽肚感，以免眼寬肚窄。

記者 朱加曦 - 製造誘惑小機心

記者 朱加曦 -製造誘惑小機心 （李樂瑤 攝）

十大好物推薦：Tartelette ™ Juicy Amazonian Clay Eyeshadow Palette HK$399

購買方法：Sephora

這眼影盤是筆者認為今季最實用的色調，偏向柔和粉嫩感覺，配搭微閃效果，非常適合Quiet Luxury的風格，在派對中展現自然自信美的同時，亦藏加深立體輪廓的機心。眼影容易上色或暈染，可按場合堆疊眼妝的鮮明度，而且部分色調接近膚色，即使手殘或錯手都能補救。

十大好物推薦：Nu Skin ageLOC® WellSpa iO® 排毒循環美體儀 HK$2270

派對狂歡過後，相信都會處於長期放電的疲倦狀態，這時最想要的，便是一部輕便的按摩機，加快回復到精神感覺。Nu Skin最新的美體儀，使用智慧調節微電流，只要輕輕在疲倦位置推動，便能舒解肌肉繃緊，加上波浪形金屬設計，有著放鬆效果，同時不會有撞到骨頭的不適痛楚，非常易控實用。美體儀可配搭激活紓壓啫喱使用，以自然排走毒素。

十大好物推薦：Chloé Nomade Jasmin Naturel Intense 75ml HK$1,530

購買方法：Sasa

提到聖誕節的香氣，第一時間都會想到溫韾甜蜜的感覺，因此這款Chloé香水再適合不過，主調為茉莉花香，散發出清甜的幽香，結合微甜的梨香，展現出青澀的少女味，讓人有著初戀感覺！噴在手腕或頭髮上，定能使心儀的對方留下深刻印象。