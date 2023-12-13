聖誕／年末派對前急救攻略：Clé de Peau美妝套裝激減$2000！

【聖誕節2023/聖誕購物優惠2023/聖誕優惠2023】來到12月中，重要佳節的步伐漸近，想成為聖誕、年末、倒數派對中的焦點？除了要準備好聖誕禮物、服飾造型外，妝容亦是相當重要的一環。想打造自己最耀眼一面，散發自信光芒，不妨入手一盒有齌幾樣美妝品的套裝禮盒，一次過打造好妝容。



還在苦惱入手什麼美妝套裝禮盒？《01mall》知道選擇困難的痛苦，就為大家準備了不容錯過的限定年末超抵優惠，Clé de Peau套裝更激減$2000！而且由即日起至2023年12月31日，購物滿指定金額，更可獲得高達HK$200的超市現金券，超值好入手！

派對前急救推薦：1. Clé de Peau 高貴美艷美妝套裝

激減＄2000▶ 優惠價：HK＄850

想要一個完美造型，就要從底妝中做起。Clé de Peau一直備受好評，不少人都力讚它的養膚功效與輕薄、無負擔的妝感。這款聖誕套裝中含有賦活光感技術，能夠融合護膚及彩粧的鑽光透薄修護粉底液，以及完美亮澤潤唇膏，能夠打造潤澤基底，為全日派對做好準備！

派對前急救推薦：1. Cle de Peau 高貴美艷美妝套裝（01mall）

派對前急救推薦：2. L'occitane 聖誕倒數驚喜日曆2023

優惠價：HK＄550

聖誕當然不少得倒數日曆的位置， L'occitane 這款倒數日曆，內含24件不同護膚、洗護以及護理產品，能夠一次過滿足拆禮物的願望，同時以香氣呵護自己，在不經意間顯露小心思，為大家留下一個深刻形象。

派對前急救推薦：2. L'occitane 聖誕倒數驚喜日曆2023（01mall）

派對前急救推薦：3. Charlotte Tilbury 魔法美妝套裝

立 即 選 購 ▶ HK＄745

派對狂歡需要長時間，甚至通宵達旦，除了考慮精神，對於妝容持久度而言亦是一大考驗。想保持妝容無瑕又耐看，妝前保濕與蜜粉同樣重要！ Charlotte Tilbury 這盒套裝，將妝前、妝後都包攬好，能夠幫你打造輕盈又持久的妝感，那怕派對多夜，仍能容光煥發。

派對前急救推薦：3. Charlotte Tilbury 魔法美妝套裝（01mall）

派對前急救推薦：4. Shu Uemura 植村秀 持妝透薄美妝套裝

立 即 選 購 ▶ HK＄468

對於油肌女生而言，持妝的重點並不能單靠粉底液與蜜粉，定妝噴霧亦是個相當重要的存在。Shu Uemura 能夠提供自然遮瑕度與輕盈水潤感，令妝感持久輕盈同時不容易脫妝，而且套裝中更包括粉底掃，一盒解決底妝需求。

派對前急救推薦：4. Shu Uemura 植村秀 持妝透薄美妝套裝（01mall）

派對前急救推薦：5. NARS 皇牌美妝套裝

優惠價：HK＄450

妝容當中，最擔心遮瑕遮不好，令到妝感厚重同時又顯老又疲憊不堪。要是在重要場合、派對當中狀況連連：脫妝、無效遮瑕等，必定尷尬萬份！想預防尷尬，就要入手NARS 的這套皇牌美妝套裝，在化妝前期就將遮瑕擊退！

派對前急救推薦：5. NARS 皇牌美妝套裝（01mall）

派對前急救推薦：6. Fwee 韓式啞緻美妝套裝

優惠價：HK＄345

繁忙工作結束後，才有時間趕往派對聚會？時間緊逼亦無阻散發光芒，無論想要補妝、短時間內上妝，氣墊粉底絕對能夠助你一臂！這個 Fwee 啞緻美妝套裝中有絲絨霧面氣墊粉底與唇釉，能夠在衝忙中為你增加好氣息，打造派對一面。