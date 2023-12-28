洗面產品推薦2023｜LDK年終最強清潔登場：這款洗面乳保濕力高

【洗面產品/洗面乳推薦】來到年尾，冬去春來，相信今年大家都有嘗試過不少新品，想維持水潤、穩定的皮膚狀況，清潔步驟絕對要做好。不過作為清潔的第一線的洗面產品，競爭激烈下，2023年度的年終最強到底鹿死誰手？



每天認真落妝、洗面才可以將臉部表面髒污洗走、平衡毛孔油脂，加上適當深層清潔才可以讓肌膚越洗越細緻！來到年度尾聲，日本雜誌LDK亦做了相關的年終評測，選出4款洗面產品的必買推薦，大家可以參考一番！

LDK年終最強清潔登場 4大洗面產品推薦！（《舉重妖精金福珠》劇照）

洗面產品推薦2023：1. FANCL 無添加純淨保濕泡沫潔面乳 150ml

優惠價HK$85

不少女生都愛用泡沫潔面乳，一按即用，免卻起泡的麻煩。而FANCL 這款泡沫潔面乳，含有大量的玻尿酸、氨基酸與神經酰胺，泡沫濃密，洗淨同時提供就保濕力，而它的高去污力、易沖洗亦獲得不少好評，十分合適作為季節交替、早上清潔之選！

洗面產品推薦2023：1. FANCL 無添加純淨保濕泡沫潔面乳 150ml（FANCL）

洗面產品推薦2023：2. Kanebo Suisai緻潤淨透金黃酵素粉 32顆

購買方法：Mannings（HK$150）

想加強洗淨效果的話，洗顏粉亦是一個不錯的選擇。Kanebo Suisai有許多洗顏酵素粉選擇，以傳統日本酵素美容法達至深層凈肌、潤膚。金色的這款緻潤淨透金黃酵素粉，更被稱為「改善毛孔之選」，想改善膚質，回復水嫩的話不容錯過，因為當中2種的活性酶、胺基酸成分更能夠針對粉刺、老廢角質 ，溫和地帶走暗沉污垢，幫助毛孔「重新呼吸」！

洗面產品推薦2023：2. Kanebo Suisai緻潤淨透金黃酵素粉 32顆 NT$820 折合約HKD$208（Kanebo Suisai）

洗面產品推薦2023：3. Upt CLEANSING BALM 100g

化了一整天妝，想要一個落妝同時清潔的洗面產品？Upt這款牙膏裝的卸妝膏，質地輕盈、不費力，能夠減少皮膚摩擦並徹底去除彩妝、皮脂，而且不會令皮膚感到緊迫，作為每日清潔之選亦十分安心。

洗面產品推薦2023：3. Upt CLEANSING BALM 100g ¥2,750 折合約HKD$151（Upti）

洗面產品推薦2023：4. Biore The Cleanse 瞬浮卸妝液 190ml

購買方法：Mannings（HK$109.9）

為著自己的肌膚著想，每天的落妝清潔相當重要，一不小心用錯產品就會令毛孔倒塞，適得其反！這款Biore 最新的瞬浮卸妝液，十分合適工作繁忙的都市女生，一上臉即可卸妝，無需揉搓，彩妝自動浮出皮膚，就連強效既防水防油睫毛膏都可輕鬆卸除，可謂懶人救星！