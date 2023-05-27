台女分享4招深層清潔方法！只需2週即可令毛孔收細、美白效果提高

有什麼深層清潔方法推薦？深層清潔與去角質有甚麼分別？夏天炎熱悶焗，除了大汗淋漓影響心情之外，天氣亦會影響皮膚油脂分泌，不想成為「大油田」、毛孔粗大不貼妝的話，除了要因應狀況更換清爽的護膚品加以護理、適時去角質，或是到美容院進行清潔療程，家居日常的深層清潔亦是令皮膚變好且不可缺少的一環！



不貼妝、顯老的原因可能因為皮膚老廢角質過多，令毛孔變大，皮膚愈發粗糙，想重新回復白晢透亮、滑溜嬌嫩的肌膚，就需要加強保濕及做好清潔步驟！想要收細毛孔完美素顏，不妨參考台灣網友「一個女子」在Dcard中的分享，一同改善瑕疵，打造精緻肌膚！

毛孔清潔去角質洗臉法！實測有效去黑頭 附清潔泥膜、洗面乳推薦

只需2週即可令毛孔收細、美白！（DCARD@一個女子）

深層清潔方法1. 多喝水

網友指發現自己的皮膚變差原因在於生活作息改變、日夜操勞，加上原本的保養步驟中只用化妝水，並沒有額外特別針對粉刺、毛孔清潔等護理，連續幾個月下來發現鼻頭粉刺開始變多，所以就開始以清潔、護理以及日常生活上改變以控制粉刺。

深層清潔第一招就是要多喝水，每天喝 2000ml的水！喝水看似很簡單、平常不過的習慣，但這個容量並不包括咖啡、茶、含糖飲料，有時候大家工作繁忙、在外工作時就很大機會喝不夠水，大家要不時提醒自己！多喝水不是民間偏方，而是真的可以維持健康，除了可以令大腦靈活、血管健康、更可以加速新陳代謝，令保養事半功倍！

事主指自己會有準備 700ml 的水杯，以確認自己天天有喝到三次水（DCARD@一個女子）

深層清潔方法2. 先落妝後洗面

除了多喝水之外，事主亦分享了不論有沒有上妝的日子，只要曾經出外逛街、上班的時候，就會用上卸妝產品才用洗面乳。事主更分享自己偏好卸妝油，透過以油抗油，乳化時在粉刺部位加以輕輕劃圓按摩，就可以將毛孔、髒污都溶解出來。

對於這個「以油抗油」的護理，有網友擔心反而令皮膚的負擔加重，事主指使用成份較簡單的卸妝油，加上好好的乳化就不會長痘和令皮膚變差。

用了植村秀、SENKA專科、FANCL 的卸妝油，感覺都不錯、好用！ 事主

深層清潔方法3. 二次清潔洗面秘招

事主對於深層清潔的秘訣並不止於以上2招，對於落妝後的二次清潔都相當重視，為了避免落妝不乾淨、倒塞毛孔，事主會用上清潔力比較強的洗面乳。除了洗面之外，亦會將洗面乳厚敷在毛孔大的位置，事主會在Ｔ字部位厚敷10分鐘再洗掉，以加強清潔。不過因為二次清潔法的清潔力比較強，若然大家是乾肌又或是面部皮膚較乾的話，二次清潔後更要注重保濕，不然會本末倒置，令皮膚更加出油！

洗一段時間之後粉刺明顯減少很多，毛孔也有變乾淨，看起來毛孔不會再那麼明顯（DCARD@一個女子）

深層清潔方法4. A醇護理

近年大熱的A醇，原來對於粉刺、毛孔收細等皮膚保養亦有一定幫助，A醇比起酸類產品來得溫和，能夠加速皮膚細胞更新，同時溶解毛孔中的皮屑，以解決毛孔粗大、粉刺、痘痘等問題。

用上A醇，粉刺減少外，鼻翼脫皮也改善，肌膚感覺有變白和透亮！（DCARD@一個女子）

使用酸類、A醇等可加速皮膚新陳代謝、幫助角質代謝的產品前，要有一個心理準備，使用這些產品後，皮膚很容易爆痘，會有一個正常的皮膚適應期，又稱為「排痘期」，因為這些成分會讓皮膚底層的粉刺、暗瘡等加速代謝出來。

另外，使用酸類、A醇等產品都要小心謹慎地使用，應以最低的濃度開始嘗試，一步步測試、提高肌膚的耐受度。千萬不要第一次使用就挑戰高濃度，因為極有可能會引起肌膚的不良反應，像是結痂、灼傷或令痘痘大爆發！