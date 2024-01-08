化妝教學｜扁平鼻女生必學神級鼻影修容　4工具畫出立體高挺鼻

【新手化妝/鼻影教學】鼻影畫得好，絕對是扁塌鼻女生的救星，不但可以擺脫蒜頭鼻，提升立體感，亦可以打造出混血兒般深邃五官。不過，鼻影顏色、畫鼻影手法往往能夠影響妝效。若然一個不小心，死實的鼻影更像兩把尺在臉上，顯鼻大又顯老顯髒，看起來極不自然。美妝博主蔣蔣分享堪稱是「保母級修鼻教程」的鼻影教學，只需簡單幾步就可以畫出自然又立體的高挺鼻，大家都快點學起來吧！



新手必學鼻影教學

蔣蔣早前分享萬能鼻影畫法，只需用2枝化妝掃，分別是大號斜角掃及小號圓頭細節掃，加上灰棕色陰影粉就可以畫出立體高挺鼻型，完全不留妝感痕跡！不論是日常出街、或影相上鏡，都能做出天生超立體完美五官感覺，絕對是神級修容。

鼻影教學第1步：少量多次取粉

先用大號斜角掃去沾取灰棕色陰影粉，切記是少量多次，這樣畫出來就更自然。

鼻影教學第2步：畫出鼻頭明暗交界處

第一筆落在鼻孔上面鼻頭下面的地方，畫一個小「V」字，鼻頭底下打橫掃開。建議小心掃開鼻影，切忌心急而導致「重手」。記得輕輕加深鼻頭位置，而後面位置就可自然地向後暈染開去，這樣側面看起來，效果不會太假。

鼻影教學第3步：找出眼窩處

在眼窩位置畫一個「C形」做陰影，如果不知道眼窩位置的話，可以用手輕按找出山根和眼眶之間的三角區。畫好之後，就會見到鼻樑和鼻頭是差不多的寬度。

鼻影教學第4步：確定鼻頭寬度

在鼻頭上方位置用化妝掃往內掃，同樣地少量多次，做到視覺上收窄感覺。用帶有陰影粉的化妝掃輕掃鼻頭上面，做出「盒形鼻」感覺。其實以上3個步驟已初步完成鼻子的形狀，如果想效果更自然，可用化妝掃從鼻頭上方位置再向上延伸掃，再往後連接至鼻背側面和中間位置。

鼻影教學第5步：提亮

一個完美的鼻影，必須用陰影配上打亮方式去做出來。大家可用細掃沾取啞光高光，在內眼角位置畫出一個小「C」作提亮。如果感覺自己的中庭較長，想縮短的話，可以輕輕掃高光在眉頭、眉心位置。如果想加強提亮效果，可以用白色提亮筆打亮，就可以大大增加立體感。