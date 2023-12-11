5種臉型的胭脂畫法　放對位置顯瘦又減齡　提升蘋果肌｜化妝技巧

化妝要畫出小臉除了修容很重要，上胭脂的位置也是關鍵。



初學者很常直接將胭脂打滿整個蘋果肌，完妝後才發現臉變得更加圓潤，在燈光下居然還與紙紮人長得有點相似，非常可怕！

這篇帶你來看5種「不同臉型胭脂畫法」，小小調整就能讓臉瞬間小一號！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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不同臉型胭脂畫法

1. 長臉：橫掃式胭脂

長臉上胭脂的思路就是要減少臉部中間的留白處。橫掃式胭脂也是大家熟悉的曬傷胭脂，顧名思義就是在將胭脂橫掃在面中，營造出彷彿曬傷的通紅感。這種胭脂畫法在視覺上能有效縮短中庭，還能增加微醺氛圍感，同時達到減齡效果！

2. 圓臉：斜拉式胭脂

圓臉的胭脂畫法必須具備修容效果，才能柔化圓潤輪廓。斜拉式胭脂即是從鼻翼兩側將胭脂傾斜45度掃至太陽穴，要注意胭脂位置不能超過鼻翼，否則不只顯胖，也很顯老！這種傾斜式的胭脂畫法可以讓臉型有往上拉提的效果，從正臉看顯瘦不少！

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3. 心形臉：半弧式胭脂

心形臉額頭寬度大、下額寬度小，整體臉型呈倒三角形，半弧式胭脂對心形臉有很不錯的修飾效果。從眼下顴骨的位置向太陽穴掃去，形成一個C字型，讓臉部顯得更加立體飽滿。這種畫法實際上也很常見，是非常適合日常通勤的胭脂畫法！

4. 方臉：修容式胭脂

方臉雖然整體線條算流暢，但額頭比較寬、顴骨微微凸出，因此胭脂重點就在柔化整體面部線條。修容式胭脂就是縱向打胭脂，從太陽穴下方到耳垂附近畫一個三角形，並向上斜掃多次暈染，就能達到瘦臉效果！

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5. 標準臉：圓形胭脂

毋庸置疑，標準臉蛋絕對是大部分女生都在追求的臉型，不論怎麼畫都不容易出錯。於正臉的顴骨處，也就是蘋果肌的位置以畫圓的方式上胭脂，讓蘋果肌顯得更澎潤；也可以利用餘粉帶過鼻頭，整體看上去更顯嫩，瞬間充滿幼態感！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】