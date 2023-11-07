化妝教學｜新手必學黑眼圈/法令紋遮瑕技巧 零失敗打造自然日常妝

黑眼圈遮瑕/遮瑕技巧｜無論妝容有多精緻立體，最擔心的就是遮蓋不了黑眼圈、淚溝和法令紋，隨時顯老十歲！若想完美又自然地遮蓋黑眼圈，其實不需要不停地疊加遮瑕膏，既易卡粉又顯得濃妝。美妝博主是你的斯_，最近分享黑眼圈、淚溝及法令紋遮瑕教學，化妝新手都能夠輕易駕馭，齊齊告別熊貓眼！



妝新手總對遮蓋黑眼圈感到十分困惑，對於挑選遮瑕膏顏色、遮瑕手法、遮瑕用具更是無從入手。美妝博主是你的斯_最近拍片分享萬能遮蓋黑眼圈技巧，當中包括：遮瑕膏選色、用具、遮蓋法令紋技巧等等，大家都快點學起來！

遮瑕技巧1｜保濕永遠最重要

化妝之前，必須做足保濕工作，才能夠避免皮膚因太乾而面泛油光。但不少人都會誤以為不停塗抹保濕護膚品，就能避免卡粉問題，其實化妝前應該精簡護膚步驟，遮瑕產品亦要選擇含有保濕成分，才能確保不卡粉。

遮瑕技巧2｜只需一深一淺遮瑕膏

化妝新手入手遮瑕膏時，避免選擇五顏六色的遮瑕盤，容易增加失手機會。建議入手貼近膚色、無需調色、高遮瑕度的遮瑕膏。另外，亦可入手一支比本身膚色亮一度的遮瑕膏，可當作提亮功用。

遮瑕技巧3｜遮瑕膏用量及手法

對於化妝新手而言，手指就是最好的上妝工具。先在手背放上適量遮瑕膏，然後用手指的溫度溶化遮瑕膏。對於較大範圍的瑕疵，可以用中指塗抹遮瑕膏再輕印上面；而小範圍的瑕疵，則可用尾指沾上遮瑕膏並輕輕塗抹上面。薄薄地塗上一層後，可用乾淨的手指在遮瑕膏邊緣拍開，就能完美地遮蓋瑕疵。

遮瑕技巧4｜法令紋、黑眼圈、淚溝遮瑕

在側面看起來，面部凹陷的位置便是法令紋。先用小型化妝掃，在手背沾上遮瑕膏後，少量多次塗抹在法令紋位置，然後用手指輕按。而遮蓋淚溝，亦是同樣做法。

至於黑眼圈，則可用尾指少量沾取遮瑕膏，再輕輕印在眼周上。這樣，手指的溫度就能夠令遮瑕膏更貼面，妝感更自然。

(影片及資料來源:美妝博主是你的斯_)

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