化妝教學｜跟膚色揀選亮色唇膏！化妝師教搽唇膏正確方法+技巧

【亮色唇膏/搽唇膏技巧】有化妝習慣的女生都知道，揀選唇膏顏色前需要參照個人膚色冷暖調、妝感風格、唇膏質地等，否則容易顯老顯黑。近年除了流行啞緻霧面、緞面質地唇膏之外，不少女生都喜歡使用亮色唇膏去打造豐唇妝效，看起來可愛又年輕！不過，到底甚麼類型的女生適合亮色唇膏? 如何塗抹才不失手呢 ?《01女生》邀請到 化妝師 Yoyo Yip 和大家分享正確塗抹唇膏方法及零失敗技巧，讓你成功駕馭亮色唇膏！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。《01女生》4位記者為大家推介最愛紅色唇膏，當中包括YSL BEAUTÉ、Hermès、Gucci Beauty 、Charlotte Tilbury及NARS。另外，亦會加入評測結果，大家入手紅色唇膏時，不妨參考一下。

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正確塗抹唇膏4步曲

塗抹唇膏步驟｜1. 化妝前先塗抹潤唇膏

這可讓唇部肌膚有足夠時間吸收滋潤成份。等待化妝完畢時才塗抹唇膏，既可減淡唇紋，亦能夠避免亮色唇膏不顯色情況。

塗抹唇膏步驟｜2. 用唇膏勾勒出嘴唇線條

先勾勒雙唇輪廓，接著才填滿中間位置。如果次序掉轉的話，塗唇膏時容易令到嘴巴越畫越大，影響妝效。

塗抹唇膏步驟｜3. 少量多次地塗抹

可用工具輔助，或用指腹沾取少量的唇膏並在唇中間輕輕地印開。減低出錯機會之餘，亦能夠調出理想的色效。

塗抹唇膏步驟｜4. 碎粉定妝

塗抹唇膏後，用手指先沾上透明碎粉，再輕壓在嘴唇上，能夠避免暈染開去。

哪些人適合亮色唇膏?

膚色較白的女生，不妨試用亮色唇膏，更顯好氣息 (張懿慧 攝)

亮色唇膏比較適合嘴型較細小薄身、唇型比較明顯的女生。因為亮色較顯色，容易吸引他人注意，塗上後能令唇形飽滿之餘，亦能增添好氣息。

如果本身的唇形比較飽滿，當塗上亮色唇膏後，視覺上會令嘴唇顯大，忽視眼妝、眉妝等部份。

3個塗抹亮色唇膏不失手技巧

塗抹亮色唇膏零失敗技巧｜3. 留意膚色底色 (圖 : 上1至上3為亮色，下1至下3為暖色調) (張懿慧 攝)

塗抹亮色唇膏零失敗技巧｜1. 眼妝適宜淡妝

如果眼妝過濃，加上鮮色唇膏，容易產生一種成熟、老氣橫秋感覺，隨時顯老10歲！

塗抹亮色唇膏零失敗技巧｜2. 先用類近顏色的唇線打底

因為亮色唇膏容易暈染開去，如果不小心觸碰到唇邊，就會像溶妝一樣十分礙眼。所以先用接近顏色的唇線打底，可減低唇膏「移位」機會。

塗抹亮色唇膏零失敗技巧｜3. 留意膚色底色

有些女生肌膚偏黃，屬於暖色調，建議揀選同樣是暖色調的唇膏，如：磚紅色、橙紅色、豆沙色等，有助提亮膚色。偏白的女生屬於冷色調，建議選用帶有藍色調的紅色唇膏，如：櫻花粉、桃紅色等，令氣色白裏透紅，自帶貴氣千金感。