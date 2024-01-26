化妝教學｜玫瑰唇妝增持氣質大法！化妝師列4機心技巧倍添桃花運

相較10年前的厚重妝容，現時更鼓吹自然裸妝，不少女生都會卸下重重濃妝，展示更清徹和具個性的自然美。不過，若然妝感太輕，容易看出瑕疵，因此可以利用自然色調，為自己打調偽素顏妝效。當中優雅知性的玫瑰色調，更是非常受歡迎，容易打造女神氣質，《01女生》亦邀請到化妝師 Yoyo Yip，分享增強「氣質唇妝」的小貼士，讓大家在新一年桃花運不斷。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。《01女生》4位記者為大家推介最愛紅色唇膏，當中包括YSL BEAUTÉ、Hermès、Gucci Beauty 、Charlotte Tilbury及NARS。另外，亦會加入評測結果，大家入手紅色唇膏時，不妨參考一下。即睇評測結果>>> 紅色唇膏推薦2024｜記者評測5款專櫃唇膏 NARS高CP值、這款最顯色 <<<

不少女生都愛優雅知性的玫瑰色調唇膏。(freepik)

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玫瑰「氣質唇妝」只適用於這類人

不是所有女生都適合玫瑰唇，有的反而會令魅力大減！Yoyo表示，玫瑰色調適合肌膚偏白皙的人，而且愈白愈好看，亦可用於肌底偏黃、但淺膚色的女生。不過，若然膚色偏黃及深色，則不太適合。

打造更鮮明立體的「氣質唇妝」

由於玫瑰色調接近唇色，有時會讓人產生沒塗唇膏的錯覺。如果想暗示對方「自己也有塗唇膏」的話，Yoyo建議，使用較唇膏深一度色的唇筆，先勾勒出整個唇形，再在塗完唇膏後，以帶有閃亮效果的產品，如Highlighter，輕輕加在唇山及唇底中間，這樣就更有「嘟唇」效果，即使玫瑰色接近膚色，也不會看不出來。

要提升玫瑰唇妝的氣質，可使用疊層的方法，增加嘴唇的立體感。(朱加曦攝)

要用對唇膏質感才可提升氣質

雖然同樣是玫瑰色，但有時出來的效果，卻予人不同的感覺。Yoyo認為不同風格打扮的女生，需要使用不同唇膏質感，才會為氣質帶來加持感覺。她舉例，亮面的玫瑰色唇膏予人年輕活潑感覺，故風格也會較年輕；緞面則帶有光澤感，可能適合鋼鍊或簡潔的風格；霧面較為霸氣，由於較為實色，相對適合較濃的妝容，如晚妝和較重眼妝的妝容。

雖然同樣是玫瑰色，但不同質感都予人各樣的感覺。(張懿慧 攝)

霧面唇膏如何不顯唇紋？

近年霧面唇色大熱，但相信不少女生認同的一點，便是易顯唇紋。Yoyo解釋，其實唇紋與乾燥無關，「唇紋很多時候是天生，以及年紀大後，由於骨膠原不足，致唇部變扁，唇紋相對變明顯，但並非太乾所致。」但若想在使用霧面唇膏的同時，減少唇紋的顯眼度，可在塗霧面唇膏後，於嘴唇中間加點帶閃亮透明感的唇彩，由於唇彩帶有微反光，故能減少突顯嘴唇質感，這樣便不會顯得嘴唇乾。