化妝教學｜這樣用玫瑰紅色唇膏竟顯老？化妝師教3乾燥玫瑰色妝容

【玫瑰紅色唇膏／乾燥玫瑰色唇膏】近年的唇妝重點都在於打造水潤、自然的感覺，以粉色調或乾燥玫瑰色唇釉、唇蜜營造豐滿立體感覺，唇膏當中亦有分冷、暖色調，稍一不慎選錯色、用錯上妝方法就會令減齡效果不再，分分鐘顯老又退潮流。

這次《01女生》邀請到化妝師 Yoyo Yip，與大家分享玫瑰紅色唇膏與妝容小技巧。若然你不想再令精心化妝大打折扣的話，不妨跟住 Yoyo的小貼士，在新年化出好氣息吧！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。《01女生》4位記者為大家推介最愛紅色唇膏，當中包括YSL BEAUTÉ、Hermès、Gucci Beauty 、Charlotte Tilbury及NARS。另外，亦會加入評測結果，大家入手紅色唇膏時，不妨參考一下。

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玫瑰紅色唇膏當中的冷、暖色調，也許對某些女生而言會有點相似，傻傻分不清？大家不妨以濃淡度作分辦，入手唇部產品時則更得心應手，例如近年大熱的奶茶色、乾燥玫瑰色則是淡色代表，而蕃茄色、玫瑰豆沙色等則為深色的表表者。

玫瑰紅色唇膏亦有分冷、暖色調（gettyimages）

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4類人用錯乾燥玫瑰色唇膏 不顯嫩反顯老？

驟聽之下玫瑰紅色唇膏的選擇多，自然又顯白，好處多多。不過Yoyo 則指出其實並非每個女生都適合玫瑰紅色唇膏！特別是膚色較深的女生：皮膚黝黑或小麥色肌，那怕皮膚白但偏黃調的女生亦不太合適；因為玫瑰紅色唇膏中有紫色調的成份，會突顯與本身的膚色差距，令妝感不和諧。

另外，唇紋較深或唇形較厚的女生亦要避免使用過深、太紫調的玫瑰紅色唇膏，亦會反而暴露自身缺陷，令妝容重點落在唇妝上；反而顯老。

用錯乾燥玫瑰色唇膏會顯老！（李樂瑤 攝）

玫瑰紅色唇膏配搭妝容小貼士：1. 俐落粗眼線

想打造幹練、個性感的女生，Yoyo 建議大家可以選用偏紫調又或者較深色的玫瑰紅色唇膏，配以簡潔、俐落的眼影，以稍微拉長的粗眼線作為眼妝重點，特別適合用作上班造型。

玫瑰紅色唇膏配搭妝容小貼士：2. 灰調眼影

不少女生化妝後，總會感覺整體妝容配襯欠點意思，但就是說不出欠缺了什麼，其實可能就是妝容的統一性與和諧比例。Yoyo 分享道，深色的玫瑰紅色唇膏容易成為妝容重點，大家可以選用灰調或冷色調的眼影，這樣就能夠互相配合，整體和諧同時不會失去五官立體度。

玫瑰紅色唇膏配搭妝容小貼士：3. 眼影亮片

如果用上淡色的玫瑰紅色唇膏，又不想眼妝過於簡單的話，Yoyo 分享道大家用上與唇膏同色系的眼影亮片，就可以打造韓妝的溫柔、夢幻感；不過要注意眼影底色不要太明顯，以亮片營造眼妝透明感。

若然喜愛歐美眼妝，亦可以用上同色調的眼影以及亮片，配以霧面唇妝，就可以輕鬆打造和諧的妝容色彩對比。

單靠唇膏都可以輕鬆轉換妝容風格！

都市女生的生活節奏急速，下班後亦有應酬、聚會、約會等等事宜，沒有太多時間重新化妝的話，原來只用唇膏亦可以輕鬆轉換日夜妝容！

Yoyo 分享道日妝大家可以用上亮面的玫瑰紅色唇膏，想增加亮面唇膏的持妝度，更可以用上同色胭脂稍作定妝，不會過於吸乾水份同時保持顯色度。

上為單塗亮面的玫瑰紅色唇膏，下為玫瑰紅色唇膏+同色胭脂，效果不太影響著色！（李樂瑤 攝）

當需要轉換夜妝時，大家可以用上霧面玫瑰紅色唇膏，又或者搭配碎粉，令亮面唇膏變得霧面。想要較隆重的夜妝時，深色的玫瑰紅色唇膏就是最好的工具。大家可以先以唇線筆勾勒唇形，再加上深色玫瑰紅色唇膏，增加氣場、打造妝容重點與俐落個性。