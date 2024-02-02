面膜推薦2024｜Apivita、Abib等高度討論款！3大轉季敷Mask重點

面膜推薦2024｜忽冷忽熱的初春天氣，有時令人摸不著頭腦，加上潮濕和侷促環境，無論身心都感疲倦。由此這時需要一個紓緩壓力的me time！為自己每周的行程中，加入兩三個敷面膜的時間，以求在護膚的同時，讓自己沉澱心情，感受寧靜和舒適的一刻。要在轉季天氣中，保持肌膚水油平衡和健康，需要注意以下3點，助肌膚減少敏感和乾澀問題，同時推薦10大好用面膜，包括Apivita、Torriden、Abib及雪花秀等。



轉季敷面膜重點1. 轉用清爽款式

由於天氣潮濕，如果使用質感厚重的面膜，易令肌膚感侷促，毛孔不夠透氣，繼而堵塞毛孔，滋生暗瘡及粉刺。在使用面膜前，建議先用性質溫和的潔面磨砂，去除老廢角質，同時增強後續的營養吸收。

轉季敷面膜重點2. 提升效用的最佳時機

敷面膜的好時機，是在洗澡的時候。由於蒸氣可助毛孔張開，故這時可使用深層清潔的面膜，幫助去除毛孔污垢，然後再敷保濕類型的面膜，讓肌膚吸收更多的營養。

敷面膜的好時機，是在洗澡的時候。(Torriden)

轉季敷面膜重點3. 時間過長易有反效果

敷面膜時間愈長，不代表能愈提升功效。一般而言，紙面膜有約15至30毫升精華液，建議每星期使用一兩次、一次敷大約20分鐘就夠。如果敷太久，肌膚水份會較紙面膜多，繼而令面膜倒吸水分，肌膚因此乾旱。

面膜推薦2024

面膜推薦2024款式1. Apivita 南瓜排毒速效面膜

一直以來都喜愛的水洗面膜之一，每包都份量豐富，而且質感水盈舒適不緊崩，同時散發清新香氣，清潦時亦非常簡單方便。這款採用南瓜有效成分，裡面的酶能夠溫和去角質，將毛孔內污垢排走，洗面後膚色呈現自然通透感，看來明亮一度。

面膜推薦2024款式1. Apivita 南瓜排毒速效面膜 (IG@apivitataiwan)

面膜推薦2024款式2. Torriden 低分子玻尿酸面膜

韓國討論度高的其中一款面膜，擁有高、中、低分子量的5d複合透明質酸，可以滲透肌底補濕，結合D-泛醇和尿囊素羥基積雪草苷，幫助紓緩和鎮靜肌膚，非常適合轉季時用。面膜剪裁柔軟舒適，而且位置精準貼面，讓效用更為提升。

面膜推薦2024款式2. Torriden 低分子玻尿酸面膜 (官網)

面膜推薦2024款式3. Abib 弱酸性水庫面膜

主要針對深層滋養，助肌膚長效保濕。面膜有著一支保濕安瓶的份量，酸鹼值與肌膚相若，因此更能溫柔地呵護肌膚，同時調整平衡酸鹼值，以提升肌膚防禦屏障。加上特殊的ALBAM (ALbumin & BAMboo)成分，有效改善膚質彈性，而且吸收更多營養。

面膜推薦2024款式3. Abib 弱酸性水庫面膜 (IG@abib.official)

面膜推薦2024款式4. 雪花秀 潤燥再生精華面膜 HK$440/5片

提到雪花秀的護膚品，都會想到人參精華。這款注入高效人參活膚精萃，可以激活肌膚再生力，回復自然的活力和光澤。面膜紙使用幼桑樹原絲製成，敷時帶有清涼感，可為敏感肌膚降溫，幫助紓緩泛紅浮腫，提升面部輪廓。

面膜推薦2024款式4. 雪花秀 潤燥再生精華面膜 (官網)

面膜推薦2024款式5. Cetaphil 舒特膚透亮抗敏瞬間淨白面膜 HK$150/6片

不少Cetaphil產品都性質溫和，在肌膚敏感時都合用。這款專為膚色不均的敏感肌而設，富含高穩定性的抗氧化維他命C，並運用獨有的溫和透亮專利技術，為肌膚降溫紓緩，達致亮白、抗敏及修護功效。面膜紙使用可生物降解的純素材料，剪裁貼面，帶來較好的護膚效果。

面膜推薦2024款式5. Cetaphil 舒特膚透亮抗敏瞬間淨白面膜 (品牌提供)

面膜推薦2024款式6. BEYORG BEAUTY A.O.R 有機片裝面膜 HK$1,130/5支

朋友極力推薦的面膜之一，筆者用後也覺得不錯，為乾燥肌膚帶來滋潤感，並減少肌膚粗糙感和細紋。面膜同時結合精華功效，採用純素成分，包括卡卡杜李萃取物、庫拉索蘆薈葉汁和透明質酸等，可以抗氧化、紓緩和補濕，讓肌膚變得明亮和自然飽滿。

面膜推薦2024款式6. BEYORG BEAUTY A.O.R 有機片裝面膜 (官網)

面膜推薦2024款式7. M19Minus the RESURRECTION 幹細胞面膜 HK$1,490/10片x2盒

面膜質感舒適，而且充滿水潤感，即使敷完後，面膜依然留有很多精華。裡面蘊含具神奇再生力的雪絨花幹細胞，結合喜馬拉雅天山雪蓮和大馬士革玫瑰純露，在修護肌膚的同時，有著如美容院般的高級體驗。面膜紙剪裁適合和貼面，連眼袋位置也能遮蓋保養。

面膜推薦2024款式7. M19Minus the RESURRECTION 幹細胞面膜 (品牌提供)

面膜推薦2024款式8. Exsolu 蜘蛛絲緊緻睡眠面膜 HK$1,280/5支

能夠敷過夜的面膜，並使用多種強效成分，包括蜘蛛絲緊緻睡眠面膜融合自然蜘蛛絲、白木耳、傳明酸、維生素B3等，可以在睡眠時形成薄膜，減少水份流失，同時深層滋潤肌膚，翌時肌膚依然水潤飽滿。

面膜推薦2024款式8. Exsolu 蜘蛛絲緊緻睡眠面膜 (官網)

面膜推薦2024款式9. su:m37° 深海補濕面膜3部曲 HK$390/10片

面膜設有3個步驟，包括鎮靜安瓶精華、鎮靜啫喱面霜和深海補濕面膜，為肌膚全面保濕，回復水潤彈滑肌膚。面膜糅合多種天然植物，質感自然舒適，敷時充滿滋潤感。

面膜推薦2024款式9. su:m37° 深海補濕面膜3部曲 (官網)

面膜推薦2024款式10. The History of Whoo 秘貼循環面膜 HK$520/5片

每次使用品牌的護膚品，都有效增加肌膚亮度和血色。面膜使用紫河秘貼複合物、清心秘丹和拱辰秘丹等宮廷秘方，可促肌膚修護再生，煥活肌膚光采。面膜質感清涼，可以紓緩肌膚，為疲倦肌帶來活力感覺。